Kelan tietojärjestelmissä on häiriö - rajoittaa asiakaspalvelua ja sähköisiä palveluja

Avustettu Suomi.fi-valtuuttaminen jatkuu Kuopiossa ja Lahdessa – Kela valmistelee kokeilun laajentamista uusiin palvelupisteisiin 31.8.2026 10:37:25 EEST | Tiedote

Läs meddelandet på svenska (fpa.fi). Pressrelease in English (kela.fi). Kelan avustetun Suomi.fi-valtuuttamisen kokeilu jatkuu Lahden ja Kuopion palvelupisteissä. Palvelussa asiakas voi antaa läheiselleen Suomi.fi-valtuuksia myös silloin, kun hänellä ei ole käytössään pankkitunnuksia tai mobiilivarmennetta. Kela valmistelee kokeilun laajentamista uusiin palvelupisteisiin ensi vuonna.