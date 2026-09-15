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Raakaa sotaa -kirjassa on ainutlaatuisia sotatarinoita talvi- ja jatkosotien taisteluista veteraanien kertomana

22.9.2026 02:00:00 EEST | Docendo | Tiedote

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Tarja Lappalaisen sotahistoriateos ”Raakaa sotaa – Summan taisteluista Kiskis-kukkulalle” julkaistaan 22. syyskuuta.

Kuvaaja: Susanna Hietanen

”Summassa kranaattien repivälle räiskeelle ei löytyne vertaista ­talvisodan rintamilta.”

Kirjassa ääneen pääsevät sotiemme veteraanit. Siinä kerrotaan ensimmäistä kertaa muun muassa siitä, että kuinka Suomen romanit taistelivat valtaväestön kanssa rintarinnan. Samoin kerrotaan myös Suomen tataareista. Kirjan tarinoita valottaa ainutlaatuinen ja runsas kuva-aineisto.

Jatkosodassa käytiin hurjia taisteluja Kiskis-kukkulan herruudesta. Yksi kirjan kertojista on Eero Blåfield, jonka luodeista moni venäläinen jäi Uhtuan maastoon.

Martti Ylilammen jalka leikkautui irti suurhyökkäyksen alkaessa Karjalan kannaksella 1944. Kirja kertoo, kuinka hän selvisi mahdottomalta näyttäneestä tilanteesta. Entä miten kävi Antolle, Martin kaverille, kun hän lensi talvisodassa monta metriä pommitusten paineaallosta Summan helvetillisissä ja verisissä taisteluissa?

Sallassa talvisodan alussa rajan yli rynnisti 18 000 vihollissotilasta. Heitä vastassa oli ainoastaan 1100 suomalaista. Lähitaisteluja käytiin kaamoksessa jopa lapinleukulla.

Mistä oli kyse, kun viholliskonetta ohjasi itse kuolema – kuin Ilmestyskirjan hallava hevonen. Hävittäjälentäjä ja Mannerheim-ristin ritari Oiva ”Oippa” Tuominen kertoo shokeeraavasta taistelukokemuksestaan yläilmoissa.

Tarinallinen teos sopii hyvin myös lukijalle, joka ei aikaisemmin ole perehtynyt Suomen sotahistoriaan.

FM Tarja Lappalainen on toimittaja ja tietokirjailija. Hän on kirjoittanut menestyksekkäät sotakirjat: Se oli yhtä tulihelvettiä (2016), Raatteen tien jäisestä helvetistä Talin-Ihantalan tulimyrskyyn (2020) ja ”Ottakaa ryssiltä aseet” – Kenraali Uno Fagernäsin sodat (2022).

Tarja Lappalainen: Raakaa sotaa – Summan taisteluista Kiskis-kukkulalle (Docendo, 2026), 305 sivua.

Arvostelukappaletiedustelut ja lisätietoja kirjasta:
tiedotus@docendo.fi

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