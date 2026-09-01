Falcony vahvistaa whistleblowing-tarjontaansa ostamalla Ilmoituskanavan

Ilmoituskanava on suomalainen pilvipohjainen whistleblowing-ratkaisu, jonka avulla työntekijät ja muut sidosryhmät voivat ilmoittaa epäillyistä väärinkäytöksistä ja epäeettisestä toiminnasta turvallisesti ja luottamuksellisesti. Palvelu auttaa organisaatioita täyttämään Suomen ilmoittajansuojelulain ja EU whistleblower-direktiivin vaatimukset sekä edistää läpinäkyvyyttä, luottamusta ja vastuullista liiketoimintaa.

Keskuskauppakamarin kehittämä Ilmoituskanava on suunniteltu helppokäyttöiseksi ja kustannustehokkaaksi palveluksi erikokoisille organisaatioille. Se mahdollistaa sekä nimettömät että nimelliset ilmoitukset, luottamuksellisen viestinnän ilmoittajan ja valtuutettujen käsittelijöiden välillä sekä organisaatiokohtaiset ilmoituslomakkeet ja käsittelyprosessit. Tietoturva ja tietosuoja ovat olleet palvelun keskiössä, ja niiden toteutumista on varmistettu muun muassa säännöllisillä ulkopuolisilla tietoturvatestauksilla.

Liiketoimintakaupan myötä Ilmoituskanavan asiakassuhteet liittyvät osaksi WeKomply-konsernia ja Falconyn laajempaa compliance-tarjoamaa. Asiakkaat hyötyvät konsernin ohjelmisto-osaamisesta, tuotekehitysvalmiuksista ja operatiivisista resursseista sekä saavat käyttöönsä entistä laajemman valikoiman ratkaisuja mm. whistleblowingiin, riskienhallintaan, HSEQ-johtamiseen, turvallisuuteen, kiinteistöhallintaan ja ESG-johtamiseen.

Vahva pohjoismainen koti Ilmoituskanavalle

Liiketoimintakauppa on luonteva jatko WeKomplyn strategialle rakentaa johtava pohjoismainen HSEQ-, compliance- ja riskienhallintaohjelmistoyhtiöiden konserni. Samalla se vahvistaa Falconyn vakiintunutta asemaa Suomessa, tukien yhtiön tavoitetta auttaa organisaatioita kehittämään vaatimustenmukaisuuttaan ja operatiivista suorituskykyään osallistamalla henkilöstöä ja muita sidosryhmiä tehokkaasti.

”On hienoa toivottaa Ilmoituskanavan asiakkaat tervetulleiksi osaksi Falconya ja WeKomply-konsernia. Keskuskauppakamari on rakentanut luotettavan palvelun, joka auttaa organisaatioita luomaan turvallisemman ja läpinäkyvämmän työympäristön. Me jaamme tämän tavoitteen. Keskitymme varmistamaan asiakkaille palvelun jatkuvuuden ja tarjoamaan heille ajan myötä uusia mahdollisuuksia Falconyn laajemman HSEQ-, compliance- ja osallistamisalustan avulla.”

– Arttu Vesterinen, toimitusjohtaja, Falcony

Liiketoimintakaupan tavoitteena on varmistaa Ilmoituskanavan asiakkaille heidän luottamansa whistleblowing-palvelun jatkuvuus. Samalla palvelu saa tuekseen kansainvälisen ohjelmistokonsernin, joka on keskittynyt compliance- ja riskienhallintateknologiaan. Osapuolet tekevät yhteistyötä varmistaakseen hallitun siirtymän ja selkeän asiakasviestinnän.

”Keskuskauppakamarille oli luontevaa rakentaa whistleblowing-palvelu uuden lainsäädännön tullessa voimaan ja yritysten uusien velvoitteiden myötä. Nyt halusimme löytää Ilmoituskanavalle omistajan, joka ymmärtää turvallisten whistleblowing-ratkaisujen merkityksen ja on sitoutunut kehittämään niitä pitkäjänteisesti. WeKomply ja Falcony yhdistävät syvällisen compliance-osaamisen, vahvat ohjelmistovalmiudet ja laajan valikoiman toisiaan täydentäviä ratkaisuja. Uskomme tämän luovan erinomaisen perustan Ilmoituskanavan ja sen asiakkaiden tulevaisuudelle. Keskuskauppakamari ja Falcony jatkavat yhteistyötä myös tulevaisuudessa yhdistäen osaamisensa suomalaisten organisaatioiden vaatimustenmukaisuuden ja vastuullisten liiketoimintakäytäntöjen vahvistamiseksi.”

– Mari Hakkarainen, palvelujohtaja, Keskuskauppakamari

Yritysosto vahvistaa edelleen WeKomplyn asemaa Suomessa, jossa Falcony palvelee jo laajasti yksityisen ja julkisen sektorin organisaatioita. WeKomply-konserni kattaa kokonaisuudessaan noin 12 000 asiakasta yli 30 maassa erikoistuneilla compliance-, dokumentointi-, tarkistuslista- ja riskienhallintaratkaisuillaan.

Tietoja Falconysta

Falcony on suomalainen ohjelmistoyritys ja WeKomply-brändi, joka tarjoaa pilvipohjaisen raportointi- ja osallistamisalustan auditointeihin, tarkastuksiin, havaintoihin, poikkeamiin ja väärinkäytösilmoituksiin. Helsingissä päämajaansa pitävä Falcony palvelee yli 800 asiakasta eri toimialoilla, auttaen organisaatioita keräämään, hallitsemaan ja reagoimaan ruohonjuuritason ilmoituksiin rakentaakseen turvallisempia, läpinäkyvämpiä ja tuottavampia työpaikkoja. Lisätietoja osoitteessa www.falcony.io

Tietoja WeKomplysta

WeKomply on pohjoiseurooppalainen ohjelmistokonserni, joka tarjoaa vaatimustenmukaisuuden, dokumentoinnin, laadun- ja riskienhallinnan ratkaisuja noin 12 000 asiakkaalle Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Keskitetyn osta-ja-rakenna-strategian avulla WeKomply on tuonut yhteen erikoistuneita ohjelmistoyrityksiä ja -brändejä, joihin kuuluvat Falcony, eSmiley, Mobaro, Datakvalitet, PlusOffice, D4 ja Lexerta. Niitä yhdistää yhteinen tavoite rakentaa johtava vaatimustenmukaisuuteen keskittyvä ohjelmistokonserni. WeKomply palvelee pk-yrityksiä, suuryrityksiä ja julkista sektoria toimialoilla, joilla vaatimustenmukaisuus, turvallisuus ja laatu ovat kriittisen tärkeitä. Lisätietoja osoitteessa www.wekomply.com

Tietoja VIA equitysta



Kööpenhaminassa päämajaansa pitävä VIA equity on johtava pohjoiseurooppalainen pääomasijoitusyhtiö, joka sijoittaa ohjelmisto- ja IT-palveluyrityksiin. VIA keskittyy kannattavien pienten ja keskisuurten yritysten yritysostoihin Pohjoismaissa ja DACH-alueella. VIA equity hallinnoi kuutta rahastoa, joista pelkästään uusimmassa on 350 miljoonaa euroa tunnettujen kansainvälisten sijoittajien sitoutunutta pääomaa. Lisätietoja osoitteessa www.viaequity.com

Tietoja Keskuskauppakamarista

Keskuskauppakamari työskentelee Suomessa toimivien yritysten toimintaympäristön ja kilpailukyvyn vahvistamiseksi. Yhdessä alueellisten kauppakamarien kanssa se edustaa yrityksiä koko maassa ja tukee vastuullista liiketoimintaa, hyvää hallintotapaa sekä tehokasta itsesäätelyä. Lisätietoja osoitteissa www.kauppakamari.fi ja www.ilmoituskanava.fi