11 rannikko- ja maaseutualuetta yhdistää voimansa – uusi valtakunnallinen matkailuhanke sai maaseuturahoituksen
2.9.2026 14:00:00 EEST | Kokkolan Matkailu Oy - Visit Kokkola | Tiedote
Suomen rannikon ja maaseutualueiden kehittämisessä otetaan merkittävä askel eteenpäin, kun valtakunnallinen Coastal and Rural Gems -yhteishanke on saanut rahoituksen EU:n maaseuturahastosta. Hanke on yksi kuudesta valtakunnallisesta kehittämishankkeesta, jotka valittiin rahoitettaviksi vuonna 2026.
Hankehaku oli valtakunnallisesti kovatasoinen: yhteensä 52 hankeideasta 10 eteni jatkovalmisteluun, joista kuusi valittiin rahoitettavaksi. Coastal and Rural Gems on yksi näistä valituista hankkeista.
“Olen todella iloinen ja ylpeä saamastamme rahoituksesta. Tämä hanke kokoaa yhteen poikkeuksellisen laajan joukon rannikko- ja maaseutualueen toimijoita yhteistyöhön. Hankkeen kautta voimme rakentaa matkailutarjontaa, joka on yksittäisiä alueita vahvempi ja kiinnostavampi myös kansainvälisesti,” sanoo Tiina Backman Yrityssalosta.
Hanke sijoittuu Visit Finlandin matkailumaakuvassa Coast & Archipelago -suuralueelle, joka on yksi Suomen neljästä matkailun pääalueesta Lapin, Lakelandin ja Helsinki Regionin rinnalla.
Hankkeessa on mukana 11 rannikko- ja saaristoalueisiin kytkeytyvää kuntaa ja kehittäjäorganisaatiota eri puolilta Suomea. Yhteistyö kattaa laajan maantieteellisen alueen Suomen rannikkovyöhykkeellä Perämereltä Suomenlahdelle.
Kyseessä on poikkeuksellisen laaja yhteistyökokonaisuus. Näin usean rannikko- ja saaristoalueen kunnan yhteistä matkailun kehittämishanketta ei ole Suomessa aiemmin vastaavassa mittakaavassa toteutettu. Hankkeen toteutusalue kattaa seitsemän maakuntaa kuuden elinvoimakeskuksen alueella.
Tavoitteena uusi taso suomalaisen matkailun yhteistyössä
Coastal and Rural Gems -hankkeen tavoitteena on vahvistaa rannikko- ja maaseutualueiden matkailuyritysten kilpailukykyä kehittämällä uusia, useita alueita yhdistäviä matkailutuotteita ja palvelukokonaisuuksia.
Tavoitteena on lisätä alueiden tunnettuutta, kasvattaa matkailijavirtoja sekä pidentää matkailijoiden viipymää.
“Moni matkailija ja kansainvälinen matkanjärjestäjä etsii valmiita reittejä ja kokonaisuuksia yksittäisten kohteiden sijaan. Tässä hankkeessa rakennetaan juuri tällaisia useamman alueen yhdistäviä elämyksiä, jotka helpottavat matkailijan päätöksentekoa ja tuovat lisäarvoa koko rannikon alueelle,” kertoo Milla Kulmala Visit Kokkolasta.
Hanke kokoaa yhteen matkailuyrityksiä, kuntia ja kehittäjäorganisaatioita rakentamaan uudenlaista, ylimaakunnallista yhteistyötä.
Hankkeen keskeisiä toimenpiteitä ovat:
- uusien matkailutuotteiden ja kiertomatkareittien kehittäminen
- yritysten ja alueiden välisen yhteistyön ja verkostoitumisen tiivistäminen
- työpajat palvelumuotoilua hyödyntäen
- digitaaliset ja tekoälyratkaisut
- benchmarking ja kansainvälinen oppiminen
“Kokkolan näkökulmasta hanke tuo mahdollisuuden kehittää yhteistyötä muiden rannikkoalueiden kanssa ja nostaa esiin paikallisia vahvuuksia laajemmille markkinoille,” jatkaa Milla Kulmala.
Hanke toteutetaan 1.9.2026–30.6.2028.
Päätoteuttaja: Yrityssalo Oy
Osatoteuttajat:
- Cursor Oy | Visit Kotka-Hamina
- Visit Kristiinankaupunki
- Visit Porvoo
- Visit Pori
- Visit Raasepori
- Visit Sipoo
- Visit Uusikaupunki
- Visit Seinäjoki Region
- Visit Raahe
- Visit Kokkola
Yhteyshenkilöt
Yrityssalo Oy
Tiina Backman
tiina.backman@yrityssalo.fi
+358 41 54 555 15
Visit Kokkola / Kokkolan Matkailu Oy
Milla Kulmala
milla.kulmala@visitkokkola.fi
+ 358 44 780 9714
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