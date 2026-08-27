Kauhajoen kaupunki

Suupohjassa kehitetään mallia kuntien yhteiseen joustavaan perusopetukseen

1.9.2026 10:34:28 EEST | Kauhajoen kaupunki | Tiedote

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Opetus- ja kulttuuri­ministeriö on myöntänyt alueellemme 129 000 € valtion­avustusta kuntien välisen yhteistyön lisäämiseen perusopetuksessa. Myönnetty avustus käytetään seudullisen joustavan perusopetuksen (JOPO) toimintamallin rakentamiseen Suupohjan alueella.   

Joustava perusopetus mahdollistaa työ- ja toimintapainotteiden oppimisen
Joustava perusopetus mahdollistaa työ- ja toimintapainotteiden oppimisen Kauhajoen kaupunki

Kaksivuotisen hankkeen tavoitteena on kehittää kuntarajat ylittävä toimintamalli, joka turvaa työ- ja toimintapainotteisen perusopetuksen saatavuuden alueen nuorille sekä edistää nuorten yhdenvertaisia mahdollisuuksia työ- ja toimintapainotteiseen oppimiseen. Tavoitteena on vähentää koulutuksen keskeyttämistä ja syrjäytymisriskiä sekä vahvistaa oppilaiden osallisuutta ja koulumotivaatiota.  

”Tavoitteenamme on varmistaa, että Kauhajoen, Teuvan ja Isojoen nuorilla on asuinkunnasta riippumatta yhdenvertainen mahdollisuus joustavaan ja toiminnalliseen oppimiseen. Tiivis yhteistyö alueen elinkeinoelämän kanssa työssäoppimisjaksojen toteuttamisessa vahvistaa oppilaiden koulumotivaatiota, ehkäisee syrjäytymistä ja luo nuorille konkreettisia siltoja työelämään." Kertoo laatupäällikkö Merja Paananen.  

Hankkeen hallinnoijana toimii Kauhajoen kaupunki, jossa JOPO-opetusta on annettu vuodesta 2006 lähtien. Hanke rakentaa kuntarajat ylittävän toimintamallin, jossa JOPO-opetusta tarjotaan Kauhajoen lisäksi Teuvan ja Isojoen oppilaille. Jatkossa mallia voidaan laajentaa myös muihin alueen kuntiin. Samalla kehitetään seudullista yhteistyötä opetuksen järjestämisessä ja luodaan yhteydet alueen elinkeinoelämään työssäoppimisjaksojen toteuttamiseksi.  

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Kauhajoella on sopivasti kaikkea!

Kauhajoen kaupunki on noin 13 000 asukkaan vireä kaupunki Etelä-Pohjanmaan eteläosassa. Kauhajoella kohtaavat pohjalainen lakeusmaisema, maaseutukaupungin välitön tunnelma.

 Kauhajoella on väkilukuun suhteutettuna runsaasti yrityksiä, erityisesti puu- ja huonekaluteollisuudessa sekä metalliteollisuudessa. Lisäksi kaupungissamme on vahva maataloussektori.

Kauhajoen kaupunki on myös Unicefin Lapsiystävällinen kunta. Meille on tärkeää, että lapset ja nuoret saavat rauhallisen, turvallisen ja tuetun lapsuuden ja nuoruuden aina varhaiskasvatuksesta toisen asteen opintoihin asti.

Kauhajoki tarjoaa myös runsaasti vapaa-ajan aktiviteetteja! Urheilun ystäville elämyksiä tarjoaa liigatason koripallojoukkueemme KarhuBasket, ja luonnossa liikkuville kaupungistamme löytyy kaksi kansallispuistoa. Lisäksi olemme osa Lauhanvuori-Hämeenkangas UNESCO Global Geoparkia. Eikä kulttuuriakaan Kauhajoelta ei puutu! Nostoina ITE-taide, eduskuntamuseo, useat kuvataiteen näyttelyt sekä tapahtumia ympäri vuoden! 

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