Suupohjassa kehitetään mallia kuntien yhteiseen joustavaan perusopetukseen

Kaksivuotisen hankkeen tavoitteena on kehittää kuntarajat ylittävä toimintamalli, joka turvaa työ- ja toimintapainotteisen perusopetuksen saatavuuden alueen nuorille sekä edistää nuorten yhdenvertaisia mahdollisuuksia työ- ja toimintapainotteiseen oppimiseen. Tavoitteena on vähentää koulutuksen keskeyttämistä ja syrjäytymisriskiä sekä vahvistaa oppilaiden osallisuutta ja koulumotivaatiota.

”Tavoitteenamme on varmistaa, että Kauhajoen, Teuvan ja Isojoen nuorilla on asuinkunnasta riippumatta yhdenvertainen mahdollisuus joustavaan ja toiminnalliseen oppimiseen. Tiivis yhteistyö alueen elinkeinoelämän kanssa työssäoppimisjaksojen toteuttamisessa vahvistaa oppilaiden koulumotivaatiota, ehkäisee syrjäytymistä ja luo nuorille konkreettisia siltoja työelämään." Kertoo laatupäällikkö Merja Paananen.

Hankkeen hallinnoijana toimii Kauhajoen kaupunki, jossa JOPO-opetusta on annettu vuodesta 2006 lähtien. Hanke rakentaa kuntarajat ylittävän toimintamallin, jossa JOPO-opetusta tarjotaan Kauhajoen lisäksi Teuvan ja Isojoen oppilaille. Jatkossa mallia voidaan laajentaa myös muihin alueen kuntiin. Samalla kehitetään seudullista yhteistyötä opetuksen järjestämisessä ja luodaan yhteydet alueen elinkeinoelämään työssäoppimisjaksojen toteuttamiseksi.