Osuuskunnat maksoivat omistajilleen yli 1,3 miljardia euroa
1.9.2026 11:03:13 EEST | Osuuskuntien Keskusjärjestö Pellervo ry | Tiedote
Osuustoimintayritysten maksamat palautukset jäsenilleen eli omistajilleen ovat nousseet vuodesta 2021 lähtien joka vuosi, eikä 2025 ei ollut poikkeus. Palautusten yhteismäärä nousi jälleen kaikkien aikojen ennätykseen, jo lähes 1,33 miljardiin euroon. Osuuskuntien osuus palautuksista oli miljardin verran ja keskinäisten vakuutusyhtiöiden jatkuvasti kasvava osuus yli 300 miljoonaa euroa.
Osuuskuntien Keskusjärjestö Pellervo on koonnut vuosittain jo lähes 20 vuoden ajan osuuskuntien palautuksia jäsenilleen. Selvästi suurin bonusten maksaja on aina ollut S-ryhmä ja siihen kuuluvat osuuskaupat. Osuuskauppojen kaikki palautukset 2,7 miljoonalle jäsenelleen olivat vuonna 2025 jo yhteensä 558 miljoonaa. Se on 18 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2024.
Vihreällä kortilla tehdyistä ostoksista takaisin maksetut bonukset ovat suurin osa palautuksista, 471 miljoonaa. Loput, noin 87 miljoonaa, koostuvat ylijäämänpalautuksista, maksutapaeduista sekä osuuspääoman koroista.
Alueosuuskauppojen palautukset vastaavat 41 prosenttia osuustoimintayritysten kaikista palautuksista. S-ryhmän bonusten määrä on myös kasvanut joka vuosi vuodesta 2019 lähtien. Osuuskaupat palauttavat yli puolet tuloksestaan jäsenilleen. Vastaavaan osuuteen ei yksikään toinen osuustoimintayritys yllä.
Toiseksi suurin bonusten maksaja on OP Pohjola ja sen osuuspankit. Pankkiryhmän 2,2 miljoonaa jäsentä saivat bonuksia yhteensä 327 miljoonaa euroa. Summa on kasvanut neljä vuotta peräkkäin ja edellisvuoteen kasvua oli 13 miljoonaa.
LähiTapiolan edut nousivat 185 miljoonaan
LähiTapiola palautti vuonna 2025 aktiivisimmille asiakkailleen yhteensä 140 miljoonaa euroa. Sen lisäksi LähiTapiolan asiakkailla on mahdollista kerätä S-ryhmän bonusta vakuutuksistaan. Näistä kertyikin bonusta asiakkaille yli 45 miljoonaa. Yhteensä LähiTapiolan 1,84 miljoonaa asiakasta hyötyivät asioinnistaan siis 185 miljoonalla eurolla. LähiTapiolan tarjoaa etuja omistajilleen 29 prosenttia ryhmän liiketuloksesta.
Kaikki muut keskinäiset yhtiöt palauttivat asiakkaille omistajaetuina hieman yli 122 miljoonaa euroa. Fennia lanseerasi Asiakasvuosialennuksen vuonna 2023, jonka ansiosta palautukset ovat nousussa. Vuonna 2025 Fennian omistajat saivat jo 43,7 miljoonaa takaisin asioinnistaan.
|Palautukset jäsenille, milj.€
|2025
|muutos-% v. 2024
|S-ryhmä
|557,7
|4 %
|OP Ryhmä
|327,0
|4 %
|Tuottajaosuuskunnat
|108,9
|-3 %
|Sijoitus- ja infraosuuskunnat
|15,7
|8 %
|LähiTapiola**
|184,7
|12 %
|Muut keskinäiset yhtiöt*
|121,7
|18 %
|Yhteensä
|1330,7
|7 %
|*Kaleva, Turva, Fennia, Pohjantähti
|**Sisältäen S-bonuksen
Yhteyshenkilöt
Mari KokkoToimitusjohtajaOsuuskuntien Keskusjärjestö Pellervo ryPuh:040 521 2124mari.kokko@pellervo.fi
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