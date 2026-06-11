Maksutonta oikeusneuvontaa asianajajilta ympäri Suomen
1.9.2026 11:06:49 EEST | Suomen Asianajajat | Tiedote
Asianajajien vapaaehtoistyönä useilla paikkakunnilla järjestämissä päivystyksissä saa maksutonta neuvontaa kaikissa oikeudellisissa asioissa. Syksyn 2026 asianajajapäivystykset ovat käynnistyneet ja niitä järjestetään syksyllä Espoossa, Helsingissä, Jyväskylässä, Kajaanissa, Lahdessa, Oulussa, Porissa, Raumalla, Tampereella, Turussa ja Vantaalla.
Asianajaja kertoo luottamuksellisessa keskustelussa, onko asiassa tarpeen hakea oikeudellista asiantuntija-apua ja ohjaa asiakkaan tarvittaessa eteenpäin asiaan perehtyneen asianajajan tai viranomaisen puoleen. Tilastojen mukaan yli kolmannes asioista ratkeaa päivystyksessä.
Maksuttomassa asianajajapäivystyksessä käy vuosittain noin 600 henkilöä. Kaksi kolmesta neuvoa hakeneesta on naisia. Samoin kaksi kolmesta on työikäisiä.
Katso kaikki päivystyspaikkakunnat ja -ajat: https://asianajajat.fi/asianajajapaivystys/
Yhteyshenkilöt
Johanna KainulainenViestintäasiantuntijaSuomen AsianajajatPuh:+358 40 721 7289johanna.kainulainen@asianajajat.fi
Suomen Asianajajat
Suomessa on noin 2 500 asianajajaa, ja he kaikki ovat Suomen Asianajajien jäseniä. Suomen Asianajajat sääntelee ja valvoo asianajotoimintaa riippumattomana julkisoikeudellisena toimijana. Suomen Asianajajat myös edistää asianajopalveluiden laatua, kouluttaa ja tukee asianajajia sekä osallistuu aktiivisesti lainsäädännön kehittämiseen. Suomen Asianajajien nimi oli 31.12.2024 asti Suomen Asianajajaliitto.
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