Vaasa kysyy jälleen asukkailtaan: Mikä tekee sinut onnelliseksi?

Suomi valittiin viime keväänä jälleen maailman onnellisimmaksi maaksi YK:n World Happiness Report -raportissa. Tutkimuksen mukaan onnellisuutta selittävät erityisesti luottamus muihin ihmisiin ja yhteiskuntaan, läheiset ihmissuhteet, kokemus sosiaalisesta tuesta sekä mahdollisuus vaikuttaa omaan elämäänsä. Raportti nostaa esiin myös yhteisöllisyyden, luonnon läheisyyden ja aktiivisen elämäntavan merkityksen hyvinvoinnille. Samat teemat näkyvät myös Vaasan strategiassa, jonka tavoitteena on olla Suomen turvallisin ja onnellisin kaupunki. Kaupungin järjestämän onnellisuuskyselyn avulla selvitetään miten vaasalaiset kokevat oman onnellisuutensa ja mitkä tekijät vahvistavat tai heikentävät sitä arjessa.

– Haluamme kuulla asukkailtamme, mistä onnellisuus Vaasassa muodostuu ja miten voimme kehittää kaupunkia entistä paremmaksi paikaksi elää. Kyselyn avulla saamme myös tärkeää tietoa siitä, jos onnellisuus laskee erityisesti esimerkiksi jollain ikäryhmällä ja voimme reagoida tähän, sanoo kaupunginjohtaja Tomas Häyry.

Kaupunki panostaa liikkumiseen

Vaasa on viime vuosina panostanut merkittävästi liikunnan ja luontoliikkumisen mahdollisuuksiin. Kaupunki kehittää jatkuvasti ulkoilu- ja liikuntareittejä, lähiliikuntapaikkoja sekä merellisiä virkistysalueita, jotta mahdollisimman moni voisi liikkua helposti osana arkeaan. Tutkimusten mukaan säännöllinen liikunta ja luonnossa liikkuminen lisäävät sekä fyysistä että psyykkistä hyvinvointia ja ovat merkittäviä onnellisuuden lähteitä.

– Kehitämme jatkuvasti liikunta- ja kulttuuripalveluja, viihtyisiä elinympäristöjä sekä mahdollisuuksia osallistua ja kohdata muita ihmisiä. Vaasan strategian ytimessä on asukkaiden hyvinvointi ja onnellinen arki. Kyselyn tulokset auttavat meitä tunnistamaan, mihin asioihin kannattaa panostaa myös tulevaisuudessa, Häyry toteaa.

Taustaa tutkimuksesta

Vaasan onnellisuuskysely toteutetaan kaikille avoimena verkkokyselynä 1.9. – 30.9.2026 suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Kyselyyn voi vastata verkossa tai paperilomakkeella, joita on saatavilla muun muassa kirjastoissa, Kansalaisinfossa, Vähäkyrö-talossa, Vuorikodissa.

Kyselystä ja sen analyysistä vastaa emeritusprofessori Markku Ojanen.



Linkki kyselyyn (Webropol)