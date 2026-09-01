Vaasa kysyy jälleen asukkailtaan: Mikä tekee sinut onnelliseksi?
1.9.2026 11:40:32 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote
Vaasan kaupunki avaa jälleen vuosittaisen onnellisuuskyselyn, joka toteutetaan nyt seitsemättä kertaa. Kyselyllä kerätään tietoa onnellisuuteen vaikuttavista asioista ja seurataan vaasalaisten hyvinvointia ja onnellisuutta kaupungin palveluiden, toimintojen ja elinympäristön kehittämisen tueksi.
Suomi valittiin viime keväänä jälleen maailman onnellisimmaksi maaksi YK:n World Happiness Report -raportissa. Tutkimuksen mukaan onnellisuutta selittävät erityisesti luottamus muihin ihmisiin ja yhteiskuntaan, läheiset ihmissuhteet, kokemus sosiaalisesta tuesta sekä mahdollisuus vaikuttaa omaan elämäänsä. Raportti nostaa esiin myös yhteisöllisyyden, luonnon läheisyyden ja aktiivisen elämäntavan merkityksen hyvinvoinnille. Samat teemat näkyvät myös Vaasan strategiassa, jonka tavoitteena on olla Suomen turvallisin ja onnellisin kaupunki. Kaupungin järjestämän onnellisuuskyselyn avulla selvitetään miten vaasalaiset kokevat oman onnellisuutensa ja mitkä tekijät vahvistavat tai heikentävät sitä arjessa.
– Haluamme kuulla asukkailtamme, mistä onnellisuus Vaasassa muodostuu ja miten voimme kehittää kaupunkia entistä paremmaksi paikaksi elää. Kyselyn avulla saamme myös tärkeää tietoa siitä, jos onnellisuus laskee erityisesti esimerkiksi jollain ikäryhmällä ja voimme reagoida tähän, sanoo kaupunginjohtaja Tomas Häyry.
Kaupunki panostaa liikkumiseen
Vaasa on viime vuosina panostanut merkittävästi liikunnan ja luontoliikkumisen mahdollisuuksiin. Kaupunki kehittää jatkuvasti ulkoilu- ja liikuntareittejä, lähiliikuntapaikkoja sekä merellisiä virkistysalueita, jotta mahdollisimman moni voisi liikkua helposti osana arkeaan. Tutkimusten mukaan säännöllinen liikunta ja luonnossa liikkuminen lisäävät sekä fyysistä että psyykkistä hyvinvointia ja ovat merkittäviä onnellisuuden lähteitä.
– Kehitämme jatkuvasti liikunta- ja kulttuuripalveluja, viihtyisiä elinympäristöjä sekä mahdollisuuksia osallistua ja kohdata muita ihmisiä. Vaasan strategian ytimessä on asukkaiden hyvinvointi ja onnellinen arki. Kyselyn tulokset auttavat meitä tunnistamaan, mihin asioihin kannattaa panostaa myös tulevaisuudessa, Häyry toteaa.
Taustaa tutkimuksesta
Vaasan onnellisuuskysely toteutetaan kaikille avoimena verkkokyselynä 1.9. – 30.9.2026 suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Kyselyyn voi vastata verkossa tai paperilomakkeella, joita on saatavilla muun muassa kirjastoissa, Kansalaisinfossa, Vähäkyrö-talossa, Vuorikodissa.
Kyselystä ja sen analyysistä vastaa emeritusprofessori Markku Ojanen.
Linkki kyselyyn (Webropol)
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Leena ForsénViestintä ja markkinointijohtajaPuh:+358 40 635 0762leena.forsen@vaasa.fi
Laura Pasmahyvinvointi- ja aluepalvelupäällikköPuh:+358404868649laura.pasma@vaasa.fi
Linkit
Vaasa on Pohjolan energiapääkaupunki, jossa on helppo olla onnellinen.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vaasan kaupunki - Vasa stad
Vasa frågar återigen sina invånare: Vad gör dig lycklig?1.9.2026 11:40:44 EEST | Pressmeddelande
Vasa stad öppnar igen sin årliga lyckoenkät som nu genomförs för sjunde gången. Enkäten samlar in information om vilka faktorer som påverkar lyckan och följer upp Vasabornas välbefinnande och upplevda lycka. Resultaten används som stöd för att utveckla stadens tjänster, verksamhet och livsmiljö.
Invånarmöte om servicen i Lillkyro ordnas 16.931.8.2026 16:00:00 EEST | Pressmeddelande
Ett öppet invånarmöte om servicen och utvecklingen av livskraften i Merikart, Tervajoki och Lillkyro ordnas 16.9.2026.
Vähänkyrön alueen palveluista järjestetään asukastilaisuus 16.9.31.8.2026 16:00:00 EEST | Tiedote
Merikaarron, Tervajoen ja Vähänkyrön alueen palveluista ja elinvoiman kehittämisestä järjestetään avoin asukastilaisuus 16.9.2026.
Ändringar i tomtpriserna i Vasa31.8.2026 15:27:57 EEST | Pressmeddelande
Försäljnings- och arrendepriserna på bostadstomter i Vasa ändras den 1 november 2026. På de områden där priserna på egnahemshustomter stiger kan en arrendetomt lösas in till det nuvarande priset genom att meddela detta skriftligen före utgången av oktober.
Tonttihintoihin muutoksia Vaasassa31.8.2026 15:23:48 EEST | Tiedote
Asuntotonttien myynti- ja vuokrahinnat muuttuvat Vaasassa 1.11.2026 alkaen. Alueilla, joilla omakotitonttien hinnat nousevat, voi vuokratontin lunastaa nykyisellä hinnalla ilmoittamalla siitä kirjallisesti lokakuun loppuun mennessä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme