Mai Kivelä: Ketkä olivat tietoisia Israel-pöytäkirjan allekirjoittamisesta?

Vasemmistoliiton kansanedustaja Mai Kivelä on kirjallisen kysymyksen laatija, mutta sen takana on koko eduskuntaryhmä. Kivelä kysyy muun muassa, mitä allekirjoitettu yhteisymmärryspöytäkirja sisältää ja ketkä olivat tietoisia sopimuksen jatkamisesta.

– Onko puolustusministeri Häkkänen toiminut omilla valtuuksillaan, vai onko myös muu ulkopoliittinen johto hyväksynyt tämän? Minusta molemmat vaihtoehdot ovat huolestuttavia, Kivelä sanoo.

Suomen ja Israelin välinen yhteisymmärryspöytäkirja varmistaa sotatuotteiden tutkimusta, kehittämistä ja hankintatoimintaa koskevan yhteistyön kymmeneksi vuodeksi. Ylen uutisen mukaan Suomi allekirjoitti yhteisymmärryspöytäkirjan, kun Israel oli jo aloittanut kansanmurhan Gazassa.

– On käsittämätöntä, että Suomi edelleen syventää puolustusyhteistyötä Israelin kanssa. Ajatteleeko ulkoministeri Valtonen samoin kuin Häkkänen? Hyväksyykö hän saman ongelmallisen lähtökohdan kuin puolustusministeri, eli nähdäänkö Israelin valtion toimet erillisenä asiana, Kivelä kysyy.

Pöytäkirja laadittiin jo vuonna 2013, mutta sen voimassaolo oli raukeamassa. Suomi itse ehdotti pöytäkirjan jatkoa alkuvuonna 2024, tällä kertaa kymmeneksi vuodeksi. Asia ei tullut julkisuuteen, koska puolustusministeriö tiedottanut siitä mitään.

Nyt Suomi on siis yhä riippuvaisempi maasta, jonka johtajista on annettu Kansainvälisen rikostuomioistuimen pidätysmääräys ja jonka sotatoimet Gazassa täyttävät kansanmurhan tunnusmerkistön.

– Orpo on todennut, että Suomi tekee kaikkensa, jotta Gazan tilanne saadaan ratkaistua. Valtonen on puolestaan sanonut, että Suomi ei käytännössä käy minkäänlaista kauppaa Israelin kanssa. Molemmat lausunnot annettiin sen jälkeen, kun pöytäkirja oli jo allekirjoitettu. Näin räikeää ristiriitaa sanojen ja tekojen välillä ei voi hyväksyä, Kivelä sanoo.

Kivelä paheksuu sitä, että Suomen hallituksen toimien vuoksi Israelin näkee nyt Suomen porttina Eurooppaan. Israelin puolustusministeriön edustaja on Ylen mukaan todennut, että: ”Suomi on Israelin portti Naton ja Euroopan markkinoille.”

– Pitäisi olla selvää, että kansanmurhaa toteuttavan valtion kanssa ei käydä asekauppaa tai tehdä puolustusyhteistyötä, Kivelä sanoo.

Suomi päätti myös hiljattain lopettaa YK:n palestiinalaispakolaisten avustusjärjestön UNRWA:n rahoituksen.

Vasemmistoliitto on johdonmukaisesti vastustanut kaikkea asekauppaa Israelin kanssa.