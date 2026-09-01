Pohde auttaa asiakkaita irti tupakasta ja nikotiinista uuden toimintamallin avulla
2.9.2026 08:00:00 EEST | Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde | Tiedote
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde aloittaa uuden tupakka- ja nikotiinivieroituksen toimintamallin tänä syksynä. Se parantaa asiakkaiden mahdollisuuksia saada apua tupakka- ja nikotiinituotteista vieroittumiseen.
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde ottaa käyttöön uuden tupakka- ja nikotiinivieroituksen toimintamallin syksyllä 2026. Sen tavoitteena on varmistaa, että jokainen asiakas saa yhdenvertaista tukea tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön vähentämiseen ja lopettamiseen riippumatta siitä, missä Pohteen palvelussa asioi.
– Pohjois-Pohjanmaan työikäisistä asukkaista arviolta noin 17 prosenttia käyttää tupakka- ja nikotiinituotteita päivittäin. Huolestuttavaa on myös se, että etenkin nuoret käyttävät enenevissä määrin nikotiinipusseja. Pystymme paremmin auttamaan asiakkaitamme irti tupakka- ja nikotiinituotteista, kun hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisilla on yhtenäiset toimintatavat sen suhteen, kertoo hyvinvoinnin edistämisen koordinaattori Sirpa Hyyrönmäki.
Toimintamallissa on neljä vaihetta:
- Sosiaali- tai terveydenhuollon ammattilainen tai asiakas itse ottaa puheeksi tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön.
- Sosiaali- tai terveydenhuollon ammattilainen arvioi lyhyen testin perusteella, kuinka riippuvainen asiakas on tupakka- ja nikotiinituotteista ja kuinka halukas hän on lopettamaan niiden käytön. Sen jälkeen hän laatii vieroitussuunnitelman asiakkaan kanssa.
- Sosiaali- tai terveydenhuollon ammattilainen antaa asiakkaalle tietoa, käytännön neuvoja ja tukea tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön vähentämiseen ja lopettamiseen. Tarvittaessa hän ohjaa asiakkaan lisätuen piiriin.
- Sosiaali- tai terveydenhuollon ammattilainen sopii asiakkaan kanssa vieroituksen seuraamisesta.
Toimintamalli on uusi, ja Pohde käynnistää sen osana muuta palvelutuotantoaan. Sen vuoksi palveluajan saamisessa voi alkuvaiheessa olla viivettä.
– Toimintamallin käyttöön ottamisessa on olennaista, että saamme vakiinnutettua yhteiset toimintatavat, vieroitusosaamisen ja vieroittamisen tukimateriaalit osaksi sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten asiakastyötä, kertoo hyvinvoinnin edistämisen koordinaattori Hyyrönmäki.
Toimintamalli edistää strategisia ja valtakunnallisia tavoitteita
Pohde on kehittänyt tupakka- ja nikotiinivieroituksen toimintamallin yhteistyössä keuhkoterveysjärjestö Filha ry:n kanssa osana JA PreventNCD -hanketta. Hankkeen tavoitteena on edistää väestön terveyttä ehkäisemällä tupakka- ja nikotiinituotteiden käytöstä aiheutuvia haittoja.
Tupakka- ja nikotiinivieroituksen toimintamallin käyttöönotto parantaa asiakkaiden mahdollisuuksia saada apua tupakka- ja nikotiinituotteista vieroittumiseen. Siten se edistää Pohteen strategista tavoitetta parantaa palvelujen saavutettavuutta koko Pohjois-Pohjanmaalla. Pohde on myös mukana valtakunnallisessa Savuton Suomi 2030 -verkostossa, jonka tavoitteena on, että tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttö loppuisi Suomessa vuoteen 2030 mennessä.
Lue lisää
Lue käytännön tuesta ja vinkeistä tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön lopettamiseen Pohde.fi:n Reittis-sivuston Tupakka- ja nikotiiniriippuvuus -verkkosivulla.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Sirpa HyyrönmäkiHyvinvoinnin edistämisen koordinaattoriPohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue PohdePuh:040 505 7836sirpa.hyyronmaki@pohde.fi
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa yli 415 000 asukkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta 1.1.2023 alkaen. Työllistämme noin 18 500 sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen osaajaa. Yhdessä tarjoamme Pohjois-Pohjanmaan ihmisille tukea elämään ja apua terveyteen tai hätään aiempaa paremmin. Toimimme vaikuttavasti ja uusin tavoin – samalla henkilöstöömme panostaen.
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