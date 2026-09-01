Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde

Pohde auttaa asiakkaita irti tupakasta ja nikotiinista uuden toimintamallin avulla

2.9.2026 08:00:00 EEST | Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde | Tiedote

Jaa

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde aloittaa uuden tupakka- ja nikotiinivieroituksen toimintamallin tänä syksynä. Se parantaa asiakkaiden mahdollisuuksia saada apua tupakka- ja nikotiinituotteista vieroittumiseen.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde ottaa käyttöön uuden tupakka- ja nikotiinivieroituksen toimintamallin syksyllä 2026. Sen tavoitteena on varmistaa, että jokainen asiakas saa yhdenvertaista tukea tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön vähentämiseen ja lopettamiseen riippumatta siitä, missä Pohteen palvelussa asioi.

– Pohjois-Pohjanmaan työikäisistä asukkaista arviolta noin 17 prosenttia käyttää tupakka- ja nikotiinituotteita päivittäin. Huolestuttavaa on myös se, että etenkin nuoret käyttävät enenevissä määrin nikotiinipusseja. Pystymme paremmin auttamaan asiakkaitamme irti tupakka- ja nikotiinituotteista, kun hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisilla on yhtenäiset toimintatavat sen suhteen, kertoo hyvinvoinnin edistämisen koordinaattori Sirpa Hyyrönmäki.

Toimintamallissa on neljä vaihetta:

  1. Sosiaali- tai terveydenhuollon ammattilainen tai asiakas itse ottaa puheeksi tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön.
  2. Sosiaali- tai terveydenhuollon ammattilainen arvioi lyhyen testin perusteella, kuinka riippuvainen asiakas on tupakka- ja nikotiinituotteista ja kuinka halukas hän on lopettamaan niiden käytön. Sen jälkeen hän laatii vieroitussuunnitelman asiakkaan kanssa.
  3. Sosiaali- tai terveydenhuollon ammattilainen antaa asiakkaalle tietoa, käytännön neuvoja ja tukea tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön vähentämiseen ja lopettamiseen. Tarvittaessa hän ohjaa asiakkaan lisätuen piiriin.
  4. Sosiaali- tai terveydenhuollon ammattilainen sopii asiakkaan kanssa vieroituksen seuraamisesta.

Toimintamalli on uusi, ja Pohde käynnistää sen osana muuta palvelutuotantoaan. Sen vuoksi palveluajan saamisessa voi alkuvaiheessa olla viivettä.

– Toimintamallin käyttöön ottamisessa on olennaista, että saamme vakiinnutettua yhteiset toimintatavat, vieroitusosaamisen ja vieroittamisen tukimateriaalit osaksi sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten asiakastyötä, kertoo hyvinvoinnin edistämisen koordinaattori Hyyrönmäki.

Toimintamalli edistää strategisia ja valtakunnallisia tavoitteita

Pohde on kehittänyt tupakka- ja nikotiinivieroituksen toimintamallin yhteistyössä keuhkoterveysjärjestö Filha ry:n kanssa osana JA PreventNCD -hanketta. Hankkeen tavoitteena on edistää väestön terveyttä ehkäisemällä tupakka- ja nikotiinituotteiden käytöstä aiheutuvia haittoja.

Tupakka- ja nikotiinivieroituksen toimintamallin käyttöönotto parantaa asiakkaiden mahdollisuuksia saada apua tupakka- ja nikotiinituotteista vieroittumiseen. Siten se edistää Pohteen strategista tavoitetta parantaa palvelujen saavutettavuutta koko Pohjois-Pohjanmaalla. Pohde on myös mukana valtakunnallisessa Savuton Suomi 2030 -verkostossa, jonka tavoitteena on, että tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttö loppuisi Suomessa vuoteen 2030 mennessä.

Lue lisää

Lue käytännön tuesta ja vinkeistä tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön lopettamiseen Pohde.fi:n Reittis-sivuston Tupakka- ja nikotiiniriippuvuus -verkkosivulla.

Avainsanat

pohjois-pohjanmaahyvinvointialuetupakkanikotiini

Yhteyshenkilöt

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa yli 415 000 asukkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta 1.1.2023 alkaen. Työllistämme noin 18 500 sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen osaajaa. Yhdessä tarjoamme Pohjois-Pohjanmaan ihmisille tukea elämään ja apua terveyteen tai hätään aiempaa paremmin. Toimimme vaikuttavasti ja uusin tavoin – samalla henkilöstöömme panostaen.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde

Pohteen yhteistoimintaneuvottelut päättyivät – henkilöstövaikutuksia voitiin vähentää1.9.2026 15:30:00 EEST | Tiedote

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde on käynyt koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut 22.6.–28.8.2026. Neuvotteluilla tavoiteltiin 30 miljoonan euron säästöjä. Neuvottelujen lopputuloksena irtisanomiset kohdistuvat 300 henkilöön neuvotteluesityksessä ilmoitetun 500 henkilön sijaan. Henkilöstövaikutukset painottuvat suhteellisesti eniten johdon ja hallinnon tehtäviin.

Pohde valmistelee ammatinharjoittajamalliin perustuvan lääkäripalvelun hankintaa27.8.2026 15:14:07 EEST | Tiedote

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen tulevaisuuslautakunta päätti kokouksessaan 27.8.2026 strategisista periaatteista palveluhankinnalle, jolla etsitään lääkäreitä toimimaan ammatinharjoittajana Pohteen sosiaali- ja terveyskeskuksissa. Tavoitteena on löytää lääkäreitä erityisesti Pohteen eteläiselle alueelle. Lääkäreiden rekrytointi ammatinharjoittajamallilla on osa hoidon jatkuvuuden kehittämistä. Palvelun hankinnasta päättää aluehallitus.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye