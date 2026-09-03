Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL:n Hyvän hankinnan palkinto Raumalle

Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL ry on myöntänyt toista kertaa jaettavan Hyvän hankinnan palkinnon Rauman kaupungille Keskustavisio 2050 -hankinnasta. Palkinnon tavoitteena on nostaa esiin laadukkaita, esimerkillisiä ja muillekin julkisille tilaajille malliksi sopivia hankintoja.

Rauman kaupungin Keskustavisio 2050 -hankinta on esimerkillinen asiantuntijapalvelun hankinta. Siinä hankintamenettely rakennettiin tukemaan laadun syntymistä, tilaajan ja tarjoajien välistä yhteistä oppimista sekä aidosti parhaan ratkaisun löytämistä. Hankinta osoittaa, että julkisissa hankinnoissa voidaan kehittää monimutkaisia suunnittelutehtäviä tiiviissä yhteistyössä markkinan kanssa – avoimuudesta tai tasapuolisuudesta tingitään matkan varrella mitään.

ATL ry:n toiminnanjohtaja Kalle Euro korostaa laadukkaan hankintaprosessin kauaskantoisia vaikutuksia koko yhteiskunnalle:

"Hyvä hankinta on paras tae sille, että Suomeen syntyy laadukasta, ajateltua ja kestävää rakennettua ympäristöä. Kun tilaaja uskaltaa panostaa hankintaprosessin laatuun ja markkinan vuoropuheluun, se maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin lopputuloksen laadussa ja elinkaaren aikana. Rauman malli näyttää suuntaa koko suomalaiselle julkisen sektorin hankintakulttuurille."



Miksi Rauman kaupunki palkittiin?

Rauman kaupungin Keskustavisio 2050 -hankinta täytti palkinnon kriteerit esimerkillisesti. Hankinta ansaitsee tunnustuksen, koska se:

Asetti laadun aidosti hinnan edelle ja poisti haitallisen hintakilpailun vaikutukset.

Hyödynsi monivaiheista ja osallistavaa hankintamenettelyä esimerkillisellä tavalla.

Mahdollisti tarjoajien vaikuttamisen tarjouspyynnön sisältöön jo kilpailutusvaiheessa.

Tunnisti ja arvosti asiantuntijatyötä, jota tarjoajat tekivät kilpailutuksen aikana.

Rakensi hankinnasta aidon yhteiskehittämisprosessin tilaajan ja markkinan välille.



Osa laajempaa hankintakulttuurin kehittämistä

Hyvän hankinnan palkinto on osa ATL:n laajempaa panostusta suomalaisen hankintakulttuurin kehittämiseen ja hyvien käytäntöjen esille tuomiseen.

Tunnustuspalkinnolla ATL haluaa palkita hankintoja, jotka eivät perustu pelkkään halvimpaan hintaan, vaan joissa painottuvat laatu sekä tilaajan kyky hyödyntää arkkitehtien asiantuntemusta. Valinnan keskeisinä kriteereinä olivat hyvän hankintakulttuurin edistäminen, mallinnettavuus muissa julkisissa hankkeissa sekä laadukkaan arkkitehtisuunnittelun edesauttaminen. Tunnustuspalkinto myönnettiin nimenomaisesti tästä yksittäisestä hankintaprosessista