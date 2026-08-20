Ilkka Viljanen Päijät-Hämeen puheenjohtajafoorumin johtoon

Päijät-Hämeen kuntien yhteistyöelimen, puheenjohtajafoorumin, vetovastuu kiertää puolivuosittain kunnalta toiselle. Kevätkaudella 2026 foorumia johti Sysmän kunnanhallituksen puheenjohtaja Eevakaisa Lehtosalo-Lönnberg, joka luovutti puheenjohtajuuden Ilkka Viljanselle elokuun lopulla.

Viljanen ei ole ensimmäistä kertaa tässä roolissa, sillä hän johti foorumia myös kuusi vuotta sitten. Hän pitää foorumia tärkeänä yhteistyön ja keskinäisen luottamuksen rakentajana, vaikka sillä ei ole virallista päätöksentekovaltaa.

Päijät-Hämeen menestys rakentuu yhteistyölle, sillä kunnat tarvitsevat toisiaan, jokaista omilla vahvuuksillaan. On tärkeää, että toimimme yhtenä alueena, sillä haasteet ja mahdollisuudet eivät noudata kuntarajoja, muistutti Viljanen.

Viljasen mukaan kuntien yhteinen näkemys vahvistaa koko maakunnan edunvalvontaa ja vaikuttavuutta.

Olemme kaikki osa samaa työssäkäynti- ja elinvoima-aluetta. Mitä vahvempi yhteinen näkemys meillä on, sitä paremmin pystymme edistämään koko Päijät-Hämeen etua ja vaikuttamaan meille tärkeisiin asioihin. Ja tätä varten meidän on tärkeää kokoontua säännöllisesti saman pöydän ääreen, hän toteaa.

Puheenjohtajafoorumin kokoaa kuntajohtoa yhteen

Puheenjohtajafoorumi kokoontuu säännöllisesti kerran kuukaudessa. Siihen osallistuvat maakunnan kuntien valtuustojen ja hallitusten puheenjohtajat, kuntajohtajat sekä tarvittavat asiantuntijat.



Foorumin suunnittelusta ja kehittämisestä vastaa työvaliokunta, johon kuuluvat Ilkka Viljasen lisäksi Heinolan kaupunginjohtaja Jari Parkkonen sekä Sysmän kunnanhallituksen puheenjohtaja Eevakaisa Lehtosalo-Lönnberg. Toiminnan koordinoinnista ja käytännön järjestelyistä vastaa Päijät-Hämeen liiton kuntayhteistyöpäällikkö Säde Tahvanainen.

Elokuun lopulla Asikkalassa järjestettyyn kokoukseen osallistui myös päijäthämäläisiä kansanedustajia. Entisenä kansanedustajana Viljanen arvosti heidän osallistumistaan kuntapäättäjien keskusteluun.