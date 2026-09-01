KUTSU MEDIALLE: Jakob Kudsk Steensenin installaation ennakkoavajaiset 17.9. Oulun keskustan alla
2.9.2026 07:56:52 EEST | Oulun kulttuurisäätiö, Oulu2026 | Kutsu
Oulun keskustan alle, Kivisydän-parkkihalliin, valmistuu Jakob Kudsk Steensenin immersiivinen paikkasidonnainen installaatio The Kuutar Gardenin – Kuuttaren puutarha. Tervetuloa ennakkoavajaisiin 17. syyskuuta. Ilmoittautuminen on käynnissä.
Oulun kaupungin alapuolelle valmistuva installaatio muuttaa maanalaisen Kivisydän-pysäköintihallin virtuaaliseksi kasvitieteelliseksi maailmaksi.
Vierailijat astuvat unenomaiseen puutarhaan, joka rakentuu suurikokoisille näytöille projisoidusta kasvien maailmasta. Teos esittää digitaalisen näkymän Oulun yliopiston kasvitieteellisen puutarhan pyramidin muotoisen kasvihuoneen sisäpuolelle, missä kuvitteellinen kasvien maailma elää. Vieraat kulkevat näkymästä toiseen Danny L Harlen ja Lugh O’Neillin yhteistyössä luodun äänimaailman johdattamina.
Maan alla avautuva teos perustuu yli neljän vuoden ekologiseen kenttätyöhön Pohjois-Suomessa. Keskeisiä inspiraation lähteitä ovat olleet Oulun yliopiston kasvitieteellinen puutarha sekä alueen erityinen pohjoinen valo. Oulussa on yksi maailman pohjoisimmista kasvitieteellisistä puutarhoista, jonka kasvikokoelmista, siemenpankista ja luonnonsuojelutyöstä teos ammentaa .
Kuuttaren puutarhassa Kuutar toimii symbolina luonnon muistille ja jatkuvalle muutokselle. Teos yhdistää menneen ja tulevan tuoden yhteen uhanalaisten kasvien suojelun, luonnon kiertokulun ja ihmisen vuosisatojen aikana keräämän tiedon.
Näyttely avautuu yleisölle 18. syyskuuta ja on koettavissa 30. marraskuuta saakka.
Ennakkoinfo ja -avajaiset 17.9.2026:
- klo 08:15–10:00 vierailu Oulun yliopiston kasvitieteelliseen puutarhaan (bussikuljetus keskustasta)
Tutustuminen Steensenin luomisprosessin kenttätyöhön ja yhteen maailman pohjoisimmista kasvitieteellisistä puutarhoista.
Oulun yliopiston pääpuutarhuri Tuomas Kauppila ja kuraattori Anna Ruotsalainen.
- 10:00–12:00 taiteilijatapaaminen, taustoitus, Genelec-lounge Pekurissa ja Kivisydän-parkkihalli
Taiteilija Jakob Kudsk Steensen avaa projektiaan.
Vierailu Kuuttaren puutarhassa.
Maailmojen rakentaja
Jakob Kudsk Steensen (s. 1987, Tanska) käsittelee teoksissaan luonnon, teknologian ja ihmisen välistä suhdetta. Hän hyödyntää työssään muun muassa peliteknologiaa rakentaakseen digitaalisia ympäristöjä, joissa ekologiset ja psykologiset teemat tulevat koettaviksi. Hänen työskentelyään kuvataan usein maailmojen rakentamiseksi: hän luo moniaistillisia kokonaisuuksia, joihin yleisö voi astua sisään ja joiden kanssa se voi olla vuorovaikutuksessa.
Hänen viimeisimpiin teoksiinsa kuuluvat The Song Trapper Fondation Louis Vuittonissa, Boreal Dreams Fondation Beyelerissa sekä Psychosphere Cisternerneissa (2025). Hänen aiempia teoksiaan on nähty muun muassa The Ephemeral Lake -teoksessa Mori Art Museumissa (2025), Hamburger Kunsthallessa (2024) sekä Gwangju Biennalessa 2024, jossa hän esitteli teoksen Berl-Berl. Muita merkittäviä yksityisnäyttelyitä ovat Berl-Berl (LAS, Halle am Berghain, 2021) ja Catharsis (Serpentine Galleries, 2020).
Jakob Kudsk Steensen on yksi Helsinki bienaali 2027 taiteilijoista.
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Kapasiteetti on rajallinen ja paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
Ilmoittaudu viimeistään 8. syyskuuta: Kuutarin puutarha – ennakkotapahtuma lehdistölle ja ammattilaisille
Yhteistyössä Oulun Pysäköinti, Genelec, EPSON ja Lippu.fi
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Annu HöttönenViestintä- ja markkinointipäällikkö, Oulu2026Puh:+358447034021annu.hottonen@oulu2026.eu
Henri TurunenOhjelmapäällikköOulu2026Puh:+358 40 621 2015henri.turunen@oulu2026.eu
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