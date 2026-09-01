Ikääntyneiden palveluiden asiakasmaksujen päätöksiin muutos 1.9. alkaen–ei vaikutusta maksuihin tai palveluihin
1.9.2026 14:33:48 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialueen ikääntyneiden palveluiden asiakas saa tasasuuruisesta asiakasmaksusta syyskuusta lähtien palvelupäätöksen ja laskun, mutta ei erillistä asiakasmaksupäätöstä, kuten tähän saakka. Tasasuuruinen maksu tarkoittaa sitä, että palvelu maksaa kaikille saman verran. Tasasuuruisilla asiakasmaksuilla tarkoitetaan muun muassa päivätoiminnan, ateriapalvelun, turvapalvelun ja lyhytaikaishoidon maksuja. Lasku toimitetaan asiakkaalle jälkikäteen, kun palvelu on toteutunut.
Jos lasku on asiakkaan mielestä virheellinen, hän voi hakea oikaisua laskuunsa, kuten ennenkin. Asiakas voi hakea muutosta laskuun, laskussa ilmoitetun ohjeen mukaisesti.
Tulosidonnaisesta asiakasmaksusta, jota maksetaan muun muassa säännöllisestä kotihoidosta, ympärivuorokautisesta asumisesta, pitkäaikaisesta perhehoidosta ja yhteisöllisestä asumisesta, hyvinvointialue tekee edelleen asiakasmaksupäätöksen. Päätöksessä ilmoitetaan maksun määräytymisen perusteet sekä muutoksenhakuohjeet.
Muutos selkeyttää asiakasmaksujen päätös- ja muutoksenhakukäytäntöä, yhdenmukaistaa menettelyjä eri hyvinvointialueiden välillä sekä tuo kustannussäästöjä. Asiakasmaksulaki ei velvoita hyvinvointialueita tekemään asiakasmaksupäätöksiä tasasuuruisista asiakasmaksuista. Lain mukaan vain maksukyvyn mukaisista eli tulosidonnaisista asiakasmaksuista tulee tehdä asiakasmaksupäätös.
Hyvinvointialueen hyvinvoinnin ja terveyden lautakunta päättää vuosittain asiakasmaksuista.
Keski-Suomen hyvinvointialueen voimassa olevat asiakasmaksut löytyvät verkkosivuiltamme.
Yhteyshenkilöt
Palvelupäällikkö Sanna Liljeroos, p. 050 517 0240, sanna.liljeroos(at)hyvaks.fi, Keski-Suomen hyvinvointialue
Palveluvastaava Inka Jalkanen, p. 040 574 8759, inka.jalkanen(at)hyvaks.fi, Keski-Suomen hyvinvointialue
Viestinnän yhteyshenkilö: Tuija Ijäs, p. 050 566 2193, tuija.ijas(at)hyvaks.fi
Linkit
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut asukkaillemme luotettavasti kaikissa tilanteissa.
Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta paranee. Rakennamme Keski-Suomen vetovoimaa ja hyvää arkea yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi.
Facebook: @hyvaks, X: @hyvaks, Instagram: @hyvaks, LinkedIn: Keski-Suomen hyvinvointialue, YouTube: Keski-Suomen hyvinvointialue
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