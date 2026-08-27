Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus

Liikenne Husulan tunnelissa Haminassa ohjataan tilapäisesti kiertotielle 9.9.2026 klo 9.00 – 10.9.2026 klo 18.00

1.9.2026 15:04:33 EEST | Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote

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Valtatiellä 7/E18 Haminan ohikulkutiellä sijaitseva Husulan tunneli suljetaan tilapäisesti tunnelijärjestelmän pesu- ja huoltotöiden takia ja liikenne ohjataan tunnelin varareitille.

Kartta, jossa punainen viiva merkitsee ajoreittiä eri teiden kautta Husulan ja Korian välillä.
Husulan tunnelin varareitti.

Husulan tunneli suljetaan 9.9.2026 klo 9.00 – 10.9.2026 klo 18.00 väliseksi ajaksi. Vaikutus on molempiin suuntiin. Tunnelin putki avataan liikenteelle heti huoltojen päätyttyä.

Tunnelin sulkemisessa on kelivaraus. Huonon keliennusteen vuoksi tunnelin sulkeminen voidaan peruuttaa hyvin lyhyellä varoitusajalla. 

Avainsanat

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Yhteyshenkilöt

Työn aikaisesta liikennejärjestelystä vastaa YIT Road Oy, Lauri Heija lauri.heija@yit.fi p.050 560 2413

Kuvat

Kartta, jossa punainen viiva merkitsee ajoreittiä eri teiden kautta Husulan ja Korian välillä.
Husulan tunnelin varareitti.
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