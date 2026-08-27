Liikenne Husulan tunnelissa Haminassa ohjataan tilapäisesti kiertotielle 9.9.2026 klo 9.00 – 10.9.2026 klo 18.00
1.9.2026 15:04:33 EEST | Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote
Valtatiellä 7/E18 Haminan ohikulkutiellä sijaitseva Husulan tunneli suljetaan tilapäisesti tunnelijärjestelmän pesu- ja huoltotöiden takia ja liikenne ohjataan tunnelin varareitille.
Husulan tunneli suljetaan 9.9.2026 klo 9.00 – 10.9.2026 klo 18.00 väliseksi ajaksi. Vaikutus on molempiin suuntiin. Tunnelin putki avataan liikenteelle heti huoltojen päätyttyä.
Tunnelin sulkemisessa on kelivaraus. Huonon keliennusteen vuoksi tunnelin sulkeminen voidaan peruuttaa hyvin lyhyellä varoitusajalla.
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Yhteyshenkilöt
Työn aikaisesta liikennejärjestelystä vastaa YIT Road Oy, Lauri Heija lauri.heija@yit.fi p.050 560 2413
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