Liikenne Husulan tunnelissa Haminassa ohjataan tilapäisesti kiertotielle 9.9.2026 klo 9.00 – 10.9.2026 klo 18.00

Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus myönsi alkuvuonna yli 10 miljoonaa euroa yritysten ja alueiden kehittämiseen 27.8.2026 15:12:12 EEST | Tiedote

Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus on vuoden 2026 ensimmäisellä puoliskolla myöntänyt Etelä-Karjalan, Kymenlaakson ja Päijät-Hämeen yrityksille, kehittämishankkeille, maatalousyrittäjille ja kalatalouden toimijoille yhteensä yli 10 miljoonaa euroa rahoitusta. Rahoituksella vahvistetaan yritysten kasvua ja kilpailukykyä, edistetään työllisyyttä ja osaamista sekä kehitetään maaseudun elinvoimaa ja ympäristön tilaa.