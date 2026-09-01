Mojova 100 000 euron Keno-voitto Kurikkaan
1.9.2026 15:31:04 EEST | Veikkaus Oy | Tiedote
Kurikassa pelattu Keno-rivi toi kaupunkiin sievoisen 100 000 euron voiton.
Viikko sitten Kenon tiistain 25.8. päiväarvonta toi 100 000 euron voiton kurikkalaiselle pelaajalle, joka oli pelannut onnekkaan rivinsä veikkaus.fi:ssä. Kymppitason voitto tuli 0,50:n euron panoksella, kun pelaajan rivin kaikki 10 numeroa osuivat oikein.
Nettipelaajana voittaja sai rahat suoraan pankkitililleen.
Kenossa vietetään tällä viikolla korotettujen voittojen viikkoa. 31.8.-6.9. Kenon KunkkuKertoimien voitot maksetaan 30 prosenttia suurempina, jos KunkkuNumero osuu pelattuun riviin. Esimerkiksi Kenon 10-tasolla KunkkuKertoimen täysosuma antaa euron panoksella 650 000 euron voiton, kun se ilman korotusta olisi 500 000 euroa. Korotettuihin voittoihin osallistuminen edellyttää, että peliin on valittu mukaan KunkkuKertoimet. KunkkuKertoimet maksavat peliin valitun panoksen verran.
|Kenon suurimmat voitot vuonna 2026
|Päivämäärä
|Voittosumma
|Paikkakunta
|8.3.
|500 000,00 €
|Kankaanpää
|4.2.
|325 000,00 €
|Lohja
|17.2.
|250 000,00 €
|Hyvinkää
|14.8.
|250 000,00 €
|Inari
|25.5.
|250 000,00 €
|Pälkäne
|31.8.
|200 000,00 €
|Lappeenranta
|29.8.
|200 000,00 €
|Tohmajärvi
|21.7.
|200 000,00 €
|Kankaanpää
|30.3.
|200 000,00 €
|Äänekoski
|16.8.
|150 000,00 €
|Lahti
|25.8.
|100 000,00 €
|Kurikka
|9.5.
|100 000,00 €
|Orimattila
|25.4.
|100 000,00 €
|Uusikaupunki
|26.3.
|100 000,00 €
|Rauma
|19.3.
|100 000,00 €
|Mikkeli
|15.3.
|100 000,00 €
|Isokyrö
|20.2.
|100 000,00 €
|Kurikka
|26.1.
|100 000,00 €
|Joensuu
|24.1.
|100 000,00 €
|Seinäjoki
|4.3.
|100 000,00 €
|Helsinki
|3.4.
|100 000,00 €
|Lohja
|21.6.
|100 000,00 €
|Turku
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