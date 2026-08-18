Kokkola Areenan avajaisia juhlitaan maanantaina 7.syyskuuta

Aamu käynnistyy kutsuvierasseminaarilla, jonka aiheena on ”Areena liikuttaa – urheilun, hyvinvoinnin ja elämysten uusi näyttämö”. Seminaarissa kuullaan muun muassa valtiovallan ja Suomen Palloliiton, Veikkauksen ja Tapahtumateollisuuden puheenvuorot.

Kello 12.00 alkaa kaikille avoin vihkiäisjuhla Areenan Stadionilla.

Juhlan ohjelma:

Musiikkia, Kokkolan Nuorisosoittokunta

Urheilupuiston tervehdys, Kokkolan Urheilupuisto Oy:n hallituksen puheenjohtaja Jonne Sandberg



Kaupungin tervehdys, kaupunginjohtaja Stina Mattila



Avajaispuhe

Nauhanleikkaus

Liikuntanäytös, Kokkolan Jymy



Allianssin puheenvuoro

Suomen Palloliiton puheenvuoro

Katse tulevaan - Päätössanat, Nuorisovaltuuston edustajat & kummiurheilijat



Yhteislaulu Maamme, Vårt land, Kokkolan Nuorisosoittokunta ja Noora-Kaisa Salo-Peltokoski

Noin tunnin kestävän tilaisuuden jälkeen Areena ja harjoitusjäähalli ovat avoinna yleisölle klo 18 saakka. Ohjatun reitin varrella pääsee tutustumaan useisiin Areenan tiloihin. Tiloja ja toimintaa ovat esittelemässä myös useat lajit ja seurat. Tarjolla on kakkua ja mehua 1000 ensimmäiselle, lisäksi Areenan kioskit palvelevat asiakkaita.

Juhlapäivän päättää Event Makers Finlandin yhteistyökumppaneineen järjestämä HUGOn ilmaiskonsertti noin 2500 kuulijalle. Ilmaiskonserttiin pääsee vain ennakkolipulla.