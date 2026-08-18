Kokkola Areenan avajaisia juhlitaan maanantaina 7.syyskuuta
1.9.2026 15:35:44 EEST | Kokkolan kaupunki | Tiedote
Kokkolan historian suurin urheilu- ja tapahtumainvestointi, uusi Kokkola Areena avaa virallisesti ovensa maanantaina 7.syyskuuta. Avajaispäivän ohjelma koostuu neljästä osasta.
Aamu käynnistyy kutsuvierasseminaarilla, jonka aiheena on ”Areena liikuttaa – urheilun, hyvinvoinnin ja elämysten uusi näyttämö”. Seminaarissa kuullaan muun muassa valtiovallan ja Suomen Palloliiton, Veikkauksen ja Tapahtumateollisuuden puheenvuorot.
Kello 12.00 alkaa kaikille avoin vihkiäisjuhla Areenan Stadionilla.
Juhlan ohjelma:
- Musiikkia, Kokkolan Nuorisosoittokunta
- Urheilupuiston tervehdys, Kokkolan Urheilupuisto Oy:n hallituksen puheenjohtaja Jonne Sandberg
- Kaupungin tervehdys, kaupunginjohtaja Stina Mattila
- Avajaispuhe
- Nauhanleikkaus
- Liikuntanäytös, Kokkolan Jymy
- Allianssin puheenvuoro
- Suomen Palloliiton puheenvuoro
- Katse tulevaan - Päätössanat, Nuorisovaltuuston edustajat & kummiurheilijat
- Yhteislaulu Maamme, Vårt land, Kokkolan Nuorisosoittokunta ja Noora-Kaisa Salo-Peltokoski
Noin tunnin kestävän tilaisuuden jälkeen Areena ja harjoitusjäähalli ovat avoinna yleisölle klo 18 saakka. Ohjatun reitin varrella pääsee tutustumaan useisiin Areenan tiloihin. Tiloja ja toimintaa ovat esittelemässä myös useat lajit ja seurat. Tarjolla on kakkua ja mehua 1000 ensimmäiselle, lisäksi Areenan kioskit palvelevat asiakkaita.
Juhlapäivän päättää Event Makers Finlandin yhteistyökumppaneineen järjestämä HUGOn ilmaiskonsertti noin 2500 kuulijalle. Ilmaiskonserttiin pääsee vain ennakkolipulla.
Yhteyshenkilöt
Kokkolan Urheilupuisto Oy, toimitusjohtaja Tapani Mustonen 040 676 6289
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Tietoja julkaisijasta
Kokkola. Meillä on laajempi horisontti
Kokkolan kaupunki on Keski-Pohjanmaan kaksikielinen maakuntakeskus, jossa asukkaita on noin 48.000. Kokkolan elinkeinoelämän veturi on kansainvälisestikin merkittävä kemianteollisuuden keskittymä, jota täydentävät Suomen suurin raideliikenne- ja panamaxsatama sekä monipuolinen yritystoimijoiden verkosto. Myös monipuoliset tapahtumat, matkailu ja loma-asuminen tuovat kaupunkiin kävijöitä.
Kuningas Kustaa II Aadolf perusti Kokkolan kaupungin 400 vuotta sitten Pohjanlahden rannalle. Meri on tuonut mukanaan vahvat kaupan ja logistiikan perinteet merenkulusta ja laivanrakennuksesta teollisuuteen ja sivistykseen. Sijainti meren ja lentoyhteyksien äärellä, pääradan ja E8-tien varrella varmistaa niin ihmisten, tavaroiden kuin ideoidenkin liikkuvuuden.
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