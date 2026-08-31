Kannustimet villisian metsästykseen tervetulleita – villisian metsästys saatava käyntiin tartuntavyöhykkeellä
1.9.2026 15:57:52 EEST | Suomen Metsästäjäliitto ry | Uutinen
Metsästäjäliitto pitää villisian metsästyksen kannustimien lisäyksiä tervetulleina, mutta esittää, että näytepalkkio maksettaisiin yksittäisten metsästäjien sijasta metsästysseuroille. Metsästäjäliitto painottaa tehokkaan villisikojen metsästyksen tärkeyttä ja kiirehtii myös viranomaisen johtaman metsästyksen aloittamista tartunta-alueella.
Valtio on tiedottanut, että villisian ASF-näytepalkkio nostetaan 500 euroon vuoden 2026 loppuun saakka. Suomen Sikayrittäjät puolestaan nosti kaadetuista villisioista maksamansa toiminta-avustusta 300 euroon vuoden loppuun saakka. Sikayrittäjien avustus maksetaan metsästysseuralle Ruokavirastoon lähetetyn ASF-tutkimusnäytteen perusteella näytepalkkion lisäksi.
Metsästäjäliitto on tyytyväinen näytepalkkioiden ja toiminta-avustusten nousuun. Liitto kuitenkin katsoo, että Sikayrittäjien toiminta-avustuksen mukaisesti myös valtion maksama 500 euron näytepalkkio pitäisi maksaa metsästysseuralle, sillä se hallinnoi alueensa metsästysoikeuksia, organisoi alueellaan tapahtuvaa villisian metsästystä ja omistaa saaliin käsittelyssä tarpeelliset lahtivajat.
Villisian metsästys on jatkossa sallittua luonnonsuojelulain nojalla myös suojelualueilla ja kansallispuistoissa eläimiin tarttuvien tautien torjumiseksi.
Lievennyksiä tartunta-alueen rajoituksiin
Ruokavirasto on 1.9.2026 alkaen lieventänyt tartuntavyöhykkeen rajoituksia alueen huomattavan laajenemisen vuoksi.
Merialueella tapahtuva hylkeen ja merimetson metsästys sekä pienpetojen loukkupyynti on jatkossa mahdollista tartuntavyöhykkeellä ydinalueen ulkopuolella. Muu metsästys on tartuntavyöhykkeellä kielletty.
Metsästäjäliitto katsoo, että merimetson ohella myös valkoposkihanhen suojametsästys tulee sallia tartuntavyöhykkeellä välittömästi ennen syysmuuton alkamista.
Jatkossa esimerkiksi pienet yleisötapahtumat, metsätaloustyöt ja maan muokkaaminen ovat sallittuja tartuntavyöhykkeellä. Myös koiratapahtumat ovat sallittuja, jos niihin osallistuu korkeintaan sata henkilöä ja koirat pidetään kytkettyinä.
Villisian metsästys myös tartuntavyöhykkeelle
Metsästäjäliitto muistuttaa, että metsästäjillä on täysi valmius aloittaa viranomaisen johtama villisikojen metsästys tartuntavyöhykkeellä. Toistaiseksi metsästäjät ovat vain etsineet kuolleita sikoja viranomaisten ohjeiden mukaisesti.
Lisäksi liitto esittää, että myös droonien käyttö villisikojen etsinnässä tulisi mahdolliseksi. Droonilla esimerkiksi kaislikoissa olevat villisiat voitaisiin löytää tehokkaasti, mistä supikoirien pyynnissä on jo kokemusta.
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Yhteyshenkilöt
Jaakko SilpolaToiminnanjohtajaMetsästäjäliittoPuh:050 406 4836jaakko.silpola@metsastajaliitto.fi
Suomen Metsästäjäliitto on valtakunnallinen metsästäjien etujärjestö, jonka jäseninä on noin 145 000 metsästäjää ja 2 700 metsästysseuraa. Tehtävämme on edistää metsästystä, luontoelämyksiä ja luonnonvarojen kestävää käyttöä.
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