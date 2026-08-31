Kannustimet villisian metsästykseen tervetulleita – villisian metsästys saatava käyntiin tartuntavyöhykkeellä

Vesilintukanta uuteen nousuun yhteistyöllä – Erävedet-seminaarista menestys 18.8.2026 14:04:49 EEST | Uutinen

Vesilintuihin keskittynyt ensimmäinen Erävedet-seminaari kokosi yhteen kärkikaartin asiantuntijat ja vesielinympäristöjen parissa työskentelevät ihmiset. Puhujina toimivat edustajat muun muassa Luonnonvarakeskukselta, Riistakeskukselta ja Luonnontieteelliseltä museolta. Kansainvälistä näkökulmaa toi Tanskan metsästäjäliiton puheenvuoro. Seminaarin antina todettiin, että vesilintujen ja vesiluonnon tila ei ratkea muuten kuin laaja-alaisella yhteistyöllä.