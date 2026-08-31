Viron Prismat Coop Eestin omistukseen – uusi yhteistyö avaa suomalaiselle elintarviketeollisuudelle merkittävän vientikanavan Viroon
1.9.2026 16:00:00 EEST | SOK - Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta | Tiedote
SOK:n ja Coop Eestin välinen yrityskauppa on saatu päätökseen. Virossa toimiva AS Prisma Peremarket ja sen 13 Prisma-myymälää siirtyvät Coop Eestin omistukseen 1.9.2026 alkaen. Samalla SOK ja Coop Eesti käynnistävät yhteistyön, joka avaa suomalaiselle elintarviketeollisuudelle uuden väylän Viron markkinoille.
Viron kilpailuviranomainen hyväksyi yrityskaupan toukokuussa 2026, ja kaupan ehdot on nyt viimeistelty. Omistuksen siirtyessä Viron Prismojen henkilöstö siirtyy Coop Eestin palvelukseen, ja myymälät jatkavat toimintaansa Coop Eestin myymälöinä.
SOK:n 25 vuotta Virossa harjoittama marketkauppa on ollut menestyksekästä ja kokonaisuutena taloudellisesti kannattavaa. Prisma on rakentanut Virossa tunnetun ja arvostetun aseman sekä palvellut asiakkaitaan pitkäjänteisesti myös markkinan voimakkaiden muutosten keskellä.
”Olemme ylpeitä siitä, mitä yhdessä henkilöstömme kanssa olemme Virossa rakentaneet, ja haluamme lämpimästi kiittää työntekijöitämme, asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme kuluneista 26 vuodesta. Osuustoiminnallinen Coop Eesti on hyvämaineinen yritys ja arvostettu työnantaja Virossa, ja pidämme nyt viimeisteltyjä kauppoja erinomaisena ratkaisuna niin henkilöstön, asiakkaiden kuin myymälöiden tulevaisuudenkin kannalta.”, Viron marketkaupasta vuodesta 2020 vastannut johtaja Ilkka Alarotu kertoo.
Yrityskaupan taustalla on SOK:n strateginen päätös keskittää investoinnit asiakasomistajien palveluiden kehittämiseen ja kasvun turvaamiseen kotimaan liiketoiminnassa.
Suomalaisille elintarvikkeille uusi vientikanava Viroon – suomalaisia tuotteita halutaan ostaa jatkossakin
Osana yrityskaupassa sovittua yhteistyötä Coop Eestille tulee mahdollisuus ostaa S-ryhmän marketkaupan valikoimassa olevia tuotteita Coop Eestin yli 300 myymälän verkostoon eri puolille Viroa. Yhteistyö tarjoaa suomalaisille elintarvikeyrityksille merkittävän uuden vientikanavan ja mahdollisuuden tavoittaa virolaisia kuluttajia huomattavasti aiempaa laajemmin.
Prisma-ketjun poistuminen on herättänyt Virossa haikeutta, sillä virolaiset kuluttajat arvostavat suomalaisten tuotteiden laatua. Suomalaisilla elintarvikeyrityksillä on myös vahvaa erityisosaamista esimerkiksi gluteenittomissa tuotteissa, joille on Virossa kysyntää.
”Monet virolaiset kuluttajat ovat hankkineet suomalaisia suosikkituotteitaan varastoon sekä kertoneet jäävänsä kaipaamaan niitä. Tämä kertoo suomalaisiin tuotteisiin kohdistuvasta vahvasta kysynnästä. Suomalaisyrityksille avautuu nyt uuden mittaluokan mahdollisuus kasvattaa näkyvyyttään ja vientiään Viroon, sillä aiemman 13 Prisma-myymälän sijaan tuotteita voidaan jatkossa tarjota yli 300 Coop Eestin myymälässä. Haluamme S-ryhmässä olla tukemassa suomalaisia elintarvikeyrityksiä tässä kasvussa”,
S-ryhmän päivittäistavarakaupan johtaja Antti Oksa sanoo.
Suomalaisille asiakasomistajille yhteistyön hyödyt näkyvät ennen kaikkea kasvaneena tehokkuutena ja sitä kautta edelleen edullisena ostoskorina.
Kaupalla ei ole vaikutusta S-ryhmän hotelliyhtiö Sokotelin Original Sokos Hotel Virun toimintaan, joka jatkuu normaalisti. Sokotel aikoo myös avata uuden hotellin Tallinnan keskustan ja merenrannan väliin rakentuvaan Talsinki-kortteliin. Uusi vuonna 2029 aukeava hotelli vahvistaa Sokos Hotellien asemaa Tallinnan kehittyvässä hotellimarkkinassa.
Lisätietoja:
Päivittäistavarakaupan johtaja, Antti Oksa, SOK: 010 76 80699
Johtaja Ilkka Alarotu, SOK Liiketoiminta Oy (marketkauppa): 010 76 80634
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S-ryhmä on suomalaisten kotitalouksien omistama kaupparyhmä. S-ryhmän muodostavat 19 alueosuuskauppaa, SOK sekä niiden tytäryhtiöt.
Tarjoamme arjen palveluita päivittäis- ja käyttötavarakaupassa, hotelleissa ja ravintoloissa, tavarataloissa, liikennemyymälöissä sekä oman pankkimme kautta.
Olemme suurin yksityinen työllistäjä Suomessa – meitä s-ryhmäläisiä on yli 40 000. Toimimme tinkimättömästi yhdenvertaisuutta edistäen sekä luonnonvaroja kunnioittaen, ja olemme Suomen suurin kotimaisen ja lähiruoan myyjä.
Vuonna 2025 liikevaihtomme oli 15,4 miljardia euroa. Verojalanjälkemme on noin kaksi miljardia euroa, ja 2020-luvulla olemme investoineet vuosittain Suomeen noin 700 miljoonaa euroa.
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