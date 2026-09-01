Nuorisovaltuuston vaaleihin etsitään ehdokkaita

Vaasa kysyy jälleen asukkailtaan: Mikä tekee sinut onnelliseksi? 1.9.2026 11:40:32 EEST | Tiedote

Vaasan kaupunki avaa jälleen vuosittaisen onnellisuuskyselyn, joka toteutetaan nyt seitsemättä kertaa. Kyselyllä kerätään tietoa onnellisuuteen vaikuttavista asioista ja seurataan vaasalaisten hyvinvointia ja onnellisuutta kaupungin palveluiden, toimintojen ja elinympäristön kehittämisen tueksi.