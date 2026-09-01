Vaasan kaupunki - Vasa stad

Nuorisovaltuuston vaaleihin etsitään ehdokkaita

1.9.2026 15:43:00 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote

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Nuorisovaltuustovaalit järjestetään Vaasassa marraskuussa. Ehdolle voivat asettua vaasalaiset nuoret, jotka ovat nuorimmillaan 7.-luokkalaisia ja enintään 20-vuotiaita. Ehdokkaiden etsintä on käynnissä tiistaihin 15.9. saakka.

Ehdokkaaksi voi ilmoittautua verkossa osoitteessa www.vaasa.fi/nuva.

Lisää tietoa saa myös Vaasan nuorisovaltuuston Instagram-tilin kautta. Tili löytyy Instagramista nimellä nuva.vaasa.

Nuorisovaltuuston vaalit 10.-12.11.2026

Nuorisovaltuustovaalien ehdokaslista julkistetaan lokakuun alussa, ja itse vaalit järjestetään 10.–12.11.

Äänestys tapahtuu sähköisesti kouluilla 10.–11.11. Kolmantena vaalipäivänä 12.11. on vielä mahdollista äänestää paikan päällä nuorisotalo Kultsalla.

Äänioikeus on jokaisella Vaasassa kirjoilla olevalla nuorella, joka on vähintään 7.-luokkalainen ja enintään 20-vuotias.

Nuorisovaltuustoon valitaan 22 varsinaista jäsentä ja kymmenen varajäsentä. Vaalit järjestetään kahden vuoden välein.

Nuorten mahdollisuus vaikuttaa

Vaasan nuorisovaltuusto on nuorten suorin tapa vaikuttaa kaupungin päätöksentekoon. Nuorisovaltuuston toiminta on monipuolista, ja viime vuosina myös kansainvälinen yhteistyö on lisääntynyt.

- Esimerkiksi Erasmus+ -projekti Vaasan ystävyyskaupunkien Hersonin ja Kielin nuorisovaltuustojen kanssa oli erittäin mielenkiintoinen. Nuorisovaltuusto tarjoaa nuorille mahdollisuuden vaikuttaa nuoria koskeviin asioihin sekä varmistaa, että nuorten ääni kuuluu kaupungin päätöksenteossa. Kannustan kaikkia toiminnasta kiinnostuneita asettumaan ehdolle, sanoo puheenjohtaja Santiago Laitinen.

Nuorisovaltuuston tavoitteena on tuoda nuorten näkökulmaa esiin päätöksenteossa. Nuorisovaltuuston edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus kaupunginvaltuustossa ja viidessä kaupungin eri lautakunnassa. Nuorisovaltuutetut tekevät myös aloitteita ja kannanottoja ajankohtaisiin asioihin.

Lisäksi nuorisovaltuustolla on oma vuosittainen budjetti, jonka avulla toteutetaan mielekästä toimintaa nuorille ja josta jaetaan vuosittain toimintarahaa nuorten erilaisille hankkeille.

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Yhteyshenkilöt

nuorisoasiainkoordinaattori Ari Kupari, puh. 040 1730 745, ari.kupari@vaasa.fi

Linkit

Vaasa on Pohjolan energiapääkaupunki, jossa on helppo olla onnellinen.

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