Kiertotaloudesta käsintehtyyn: Habitare 2026 kääntää katseen materiaaliin, tekijään ja luoviin juonenkäänteisiin

Kansainväliset puhujat ja laadukkaat keskustelut haastavat totuttuja tapoja ajatella designia

Päälavan keynote-ohjelma tuo Helsinkiin joukon kansainvälisiä nimiä. Monialainen designtoimisto All the Way to Paris korostaa analogisten prosessien merkitystä, Kallesø Architects puolestaan puhuu kotien suunnittelusta pitkäkestoisen kulttuurisen ja historiallisen kestävyyden näkökulmasta. Ruotsalainen suunnittelija ja Hem-yrityksen perustaja Petrus Palmér avaa designalan tulevaisuutta suorasanaisesti: kulttuurin roolia designissa sekä hinnoittelun, jakelun ja pitkän aikavälin brändiarvon kysymyksiä. Lev Bratishenko pohtii Venetsian Biennalea alustana ja lontoolaisen arkkitehtuuri- ja designtoimisto Conran & Partnersin Amy Blight kertoo yhteistyöstään suomalaisen Secton kanssa.

Habitare 2026 rakentaa siltoja muotoilun ja luovan ajattelun välille. Lauantain keynotepuhuja, muotoilija Ana Kraš yhdistää tuotannossaan huonekalumuotoilun, valaisinsuunnittelun, valokuvauksen ja muodin. Torstaina taasen pohditaan avaruustähtitieteen emeritusprofessorin Esko Valtasen ja kemian tohtori Jari Tuomisen keskustelussa, löytyykö avaruudesta samoja molekyylejä kuin viskistä.

Sunnuntain keskustelussa Atlantis Pasila -sarjan luoja, käsikirjoittaja Anna Brotkin kertoo Eeva Kolun haastattelussa, miten Pasilasta tuli hittisarjan lokaatio. Messuilla pääsee myös elokuviin: Messuhallin keskelle rakennetaan Habitare Theatre, jonne Kino Konepaja on kuratoinut kokoelman laadukasta kotimaista lyhytelokuvaa.

Käsityön hiljainen tieto nousee näkyväksi

Habitare 2026 kääntää katseen tekijöihin, arkkitehtuuriin ja rakennesuunnitteluun pelkkien valmiiden tuotteiden sijaan. Ajatus konkretisoituu Habitare Build Labissa sekä Talo, jonka Suomi rakensi -alueella, joilla suomalaisen työn ja käsityöläisyyden arvostusta nostetaan esiin. Samaa teemaa jatkaa Chairs & Makers -näyttelyprojektin perustaja Timo Mikkonen, joka avaa suomalaisen huonekalualan usein näkymättömäksi jäävää osaamista ja vuosikymmenten aikana karttunutta hiljaista tietoa.

Habitare Naapurit -alueen tämän vuoden tulkinnasta vastaa oululainen Arkkitehti Takkunen. Naapurit-teemanäyttelyssä keskiössä ovat perinteiset tekniikat, luonnonmukaiset materiaalit ja pohjoisen tunnelma: alueella korostuvat työstämisen jälki ja materiaalien ylityöstämisen välttäminen, taidokkaat rakenteelliset yksityiskohdat sekä monumentaalinen arkaaisuus aina verstaslattioista paanuseiniin ja luonnonkivijärkäleeseen kiukaana.

Kiertotalous ja ajattomuus jalometalleista luonnonkiveen ja hiileen

Kiertotalous näkyy sekä messujen rakenteissa että osastoilla esiteltävissä tuotteissa. Messukeskus kierrättää puurakenteet ja palamatot osastojen purun yhteydessä niin, että samoja osia voidaan hyödyntää tulevissa tapahtumissa – peräti 99 prosenttia rakennusjätteestä päätyy uusiokäyttöön.

Samaa ajattelua toteuttaa ensimmäistä kertaa Habitareen osallistuva Creadeck, jonka Habitare Pro -alueen osasto on rakennettu modulaarisen Frame -järjestelmän varaan täysin nollajätteisesti: messujen jälkeen runko siirtyy sellaisenaan yrityksen showroomiin ja edelleen seuraaville messuille.

Messuilla nähdään myös useita innovatiivisia ekomateriaaleja. Konto esittelee pintaturpeesta valmistetut, A-luokan äänenvaimennukseen yltävät akustiikkalevyt osana Black Box -kokonaisuutta Pro-alueella. Niin ikään suomalainen MO6, joka esittäytyy laajemmin yleisölle ensimmäistä kertaa juuri Habitaressa. Elementic-yhtiön patentoima teknologia jalostaa selluntuotannon sivuvirtaa, ligniiniä, kiinteiksi seinälaatoiksi, jotka sitovat pysyvästi ilmakehän hiiltä.

Kiertotaloutta käsitellään myös Kalevala Korun osastolla, jossa esillä on Pidetty-mallisto. Kalevala Pidetty -palvelu palauttaa käytetyt Kalevala-korut alkuperäiseen loistoonsa: jokainen Kalevalalle takaisin myyty koru korjataan ja huolletaan uudenveroiseksi Helsingin tehtaalla.

Niimaarin yhdessä sisustusarkkitehtitoimisto Sistemin kanssa kehittämä akustinen Tyyne-sermi on yhdistelmä käsityöperinteitä ja kiertotalousinnovaatioita. Sermin ulkopinta on käsin punottu Swan-purjeveneiden tuotannosta jääneestä tammiviilusta, ja akustiikka rakentuu Aistin suomalaisesta puukuidusta valmistetuista akustiikkalevyistä.

Kestävyysmurrosta käsitellään myös puheohjelmassa. Päälavalla SIO:n Lars Räihän vetämässä paneelissa Lisa Sund (Sistem), Tero Vanhanen (Fira), Riikka Manninen (Senaatti-kiinteistöt) ja Mikko Piitulainen (Spolia) puhuvat suoraan siitä, mitä kestävyysmurros tilasuunnittelussa tarkoittaa.

Perjantain arkkitehtipäivässä Habitare Pron workshoptilassa Arkkitehti-lehden päätoimittaja Kristo Vesikansan vetämässä paneelissa Aki Markkanen, Eric Rawlins, Karoliina Hartiala ja Malin Moisio pohtivat, tuoko kiertotalousajattelu rakennusalalle myös uuden estetiikan: Millaista arkkitehtuuria syntyy kierrätysmateriaaleista ja rakennuksista, jotka suunnitellaan helposti purettaviksi ja uudelleen koottaviksi?

Hiljaisuus ja pysähtyminen nousevat omaksi ilmiökseen

Yksi tämän vuoden selvimmistä juonenkäänteistä on hiljaisuus ja pysähtyminen osana messukokemusta. Hakolan Pause Loungessa pääsee rentoutumaan lepotuoleilla Genelecin luoman levollisen äänimaiseman syleilyssä. Tilassa järjestetään joka päivä puolen tunnin maksuton meditaatiohetki.

Hifi-Klubben esittelee messuilla DALIn Vegan, yhden laitteen kaiutinjärjestelmän, joka tuo laadukkaan äänentoiston rauhoittumiskulmaan ilman erillisiä vahvistimia tai kaapelointia. Kaiutin sopii sekä pystyyn että vaakaan, seinälle tai vapaasti tilaan, ja mukauttaa äänentoistonsa automaattisesti sijoituspaikan mukaan.

AistiSiimes tuo messuhalliin tutkitusti vaikuttavan, moniaistisen luontoelämystilan, jossa luonto, taide, äänet, tuoksut ja aidot materiaalit tukevat palautumista, luovuutta ja yhteisöllisyyttä. Metsä/Skogenin Käpy Metsästudio puolestaan tarjoaa pienen tilan luonnonmukaisine kalusteineen keskusteluille ja uusille ideoille.

Suomalainen tuoksutalon Hetkinen ja Saimi Hoyer tuovat Habitareen Mycel-tuoksun, jonka ainesosina on suomalaisia luonnonvaraisia sieniä: Mustatorvisientä, mustatorvivahakasta ja suppilovahveroa yhdistettynä sammaleeseen, mäntyyn, koivuun ja santelipuuhun. Tuoksu ammentaa metsänpohjan näkymättömästä verkostosta, jossa sienet, puut ja juuret elävät yhteydessä toisiinsa. Ensimmäiset 200 Mycel Launch-settiä ovat saatavilla vain messuilla ja sisältävät tuoksun lisäksi Saimi Hoyerin signeeraaman taidevedoksen.

Nordic Quarters Showcase tuo designin tarinat koettaviksi

Habitare Pron Nordic Quarters Showcase kutsuu tarkastelemaan seitsemää suomalaista designklassikkoa uudenlaisesta näkökulmasta. Näyttelyssä ovat esillä Made By Choicen Kolho Chair, Boardwalkin Block Stool, Artekin Armchair 41 ”Paimio”, Eero Aarnio Originalsin Ball Chair, Geberitin/IDO Arabian IDO 59, Vaarniin 001 Dining Chair sekä Martelan Kilta-tuoli. Jokainen tuoli kertoo omasta ajastaan, käyttötarkoituksestaan ja suunnitteluratkaisuistaan tarinan, joka ei välttämättä avaudu ensisilmäyksellä. Ääni tuo esiin suunnittelun lähtökohdat ja kutsuu katsomaan tuttua designia pintaa syvemmältä.

Habitare 2026 tuo yhteen yli 450 yritystä ja 150 puhujaa.

Koko ohjelma: https://habitare.messukeskus.com/ohjelma/?mkdtt=20260902

Mediapankki: Messukeskus Mediabank

Lisätiedot: Christa Vuorinen, puh. +358 50 577 6522, ext-christa.vuorinen@messukeskus.com

Pohjoismaiden johtava huonekalu-, muotoilu- ja sisustustapahtuma Habitare järjestetään Helsingin Messukeskuksessa 2.–6.9.2026. | habitare.fi | @habitarefair | @habitaremessut | #habitare2026