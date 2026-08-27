Kiertotaloudesta käsintehtyyn: Habitare 2026 kääntää katseen materiaaliin, tekijään ja luoviin juonenkäänteisiin
1.9.2026 16:19:55 EEST | Messukeskus | Tiedote
Habitare 2026 avaa ovensa 2. syyskuuta teemalla Juonenkäänteitä / Plot Twists. Ohjelma tuo lavoille kansainvälisiä design-huippunimiä, nostaa esiin suomalaisen käsityöosaamisen hiljaisen tiedon ja tarjoaa yllättäviä kohtaamisia messuhallin elokuvateatterista huutokauppaan tai meedioon, tähtitieteeseen ja hiljaisiin, moniaistisiin tiloihin. Pohjoismaiden johtava huonekalu-, muotoilu- ja sisustustapahtuma järjestetään Helsingin Messukeskuksessa 2.–6.9.2026.
Kansainväliset puhujat ja laadukkaat keskustelut haastavat totuttuja tapoja ajatella designia
Päälavan keynote-ohjelma tuo Helsinkiin joukon kansainvälisiä nimiä. Monialainen designtoimisto All the Way to Paris korostaa analogisten prosessien merkitystä, Kallesø Architects puolestaan puhuu kotien suunnittelusta pitkäkestoisen kulttuurisen ja historiallisen kestävyyden näkökulmasta. Ruotsalainen suunnittelija ja Hem-yrityksen perustaja Petrus Palmér avaa designalan tulevaisuutta suorasanaisesti: kulttuurin roolia designissa sekä hinnoittelun, jakelun ja pitkän aikavälin brändiarvon kysymyksiä. Lev Bratishenko pohtii Venetsian Biennalea alustana ja lontoolaisen arkkitehtuuri- ja designtoimisto Conran & Partnersin Amy Blight kertoo yhteistyöstään suomalaisen Secton kanssa.
Habitare 2026 rakentaa siltoja muotoilun ja luovan ajattelun välille. Lauantain keynotepuhuja, muotoilija Ana Kraš yhdistää tuotannossaan huonekalumuotoilun, valaisinsuunnittelun, valokuvauksen ja muodin. Torstaina taasen pohditaan avaruustähtitieteen emeritusprofessorin Esko Valtasen ja kemian tohtori Jari Tuomisen keskustelussa, löytyykö avaruudesta samoja molekyylejä kuin viskistä.
Sunnuntain keskustelussa Atlantis Pasila -sarjan luoja, käsikirjoittaja Anna Brotkin kertoo Eeva Kolun haastattelussa, miten Pasilasta tuli hittisarjan lokaatio. Messuilla pääsee myös elokuviin: Messuhallin keskelle rakennetaan Habitare Theatre, jonne Kino Konepaja on kuratoinut kokoelman laadukasta kotimaista lyhytelokuvaa.
Käsityön hiljainen tieto nousee näkyväksi
Habitare 2026 kääntää katseen tekijöihin, arkkitehtuuriin ja rakennesuunnitteluun pelkkien valmiiden tuotteiden sijaan. Ajatus konkretisoituu Habitare Build Labissa sekä Talo, jonka Suomi rakensi -alueella, joilla suomalaisen työn ja käsityöläisyyden arvostusta nostetaan esiin. Samaa teemaa jatkaa Chairs & Makers -näyttelyprojektin perustaja Timo Mikkonen, joka avaa suomalaisen huonekalualan usein näkymättömäksi jäävää osaamista ja vuosikymmenten aikana karttunutta hiljaista tietoa.
Habitare Naapurit -alueen tämän vuoden tulkinnasta vastaa oululainen Arkkitehti Takkunen. Naapurit-teemanäyttelyssä keskiössä ovat perinteiset tekniikat, luonnonmukaiset materiaalit ja pohjoisen tunnelma: alueella korostuvat työstämisen jälki ja materiaalien ylityöstämisen välttäminen, taidokkaat rakenteelliset yksityiskohdat sekä monumentaalinen arkaaisuus aina verstaslattioista paanuseiniin ja luonnonkivijärkäleeseen kiukaana.
Kiertotalous ja ajattomuus jalometalleista luonnonkiveen ja hiileen
Kiertotalous näkyy sekä messujen rakenteissa että osastoilla esiteltävissä tuotteissa. Messukeskus kierrättää puurakenteet ja palamatot osastojen purun yhteydessä niin, että samoja osia voidaan hyödyntää tulevissa tapahtumissa – peräti 99 prosenttia rakennusjätteestä päätyy uusiokäyttöön.
Samaa ajattelua toteuttaa ensimmäistä kertaa Habitareen osallistuva Creadeck, jonka Habitare Pro -alueen osasto on rakennettu modulaarisen Frame -järjestelmän varaan täysin nollajätteisesti: messujen jälkeen runko siirtyy sellaisenaan yrityksen showroomiin ja edelleen seuraaville messuille.
Messuilla nähdään myös useita innovatiivisia ekomateriaaleja. Konto esittelee pintaturpeesta valmistetut, A-luokan äänenvaimennukseen yltävät akustiikkalevyt osana Black Box -kokonaisuutta Pro-alueella. Niin ikään suomalainen MO6, joka esittäytyy laajemmin yleisölle ensimmäistä kertaa juuri Habitaressa. Elementic-yhtiön patentoima teknologia jalostaa selluntuotannon sivuvirtaa, ligniiniä, kiinteiksi seinälaatoiksi, jotka sitovat pysyvästi ilmakehän hiiltä.
Kiertotaloutta käsitellään myös Kalevala Korun osastolla, jossa esillä on Pidetty-mallisto. Kalevala Pidetty -palvelu palauttaa käytetyt Kalevala-korut alkuperäiseen loistoonsa: jokainen Kalevalalle takaisin myyty koru korjataan ja huolletaan uudenveroiseksi Helsingin tehtaalla.
Niimaarin yhdessä sisustusarkkitehtitoimisto Sistemin kanssa kehittämä akustinen Tyyne-sermi on yhdistelmä käsityöperinteitä ja kiertotalousinnovaatioita. Sermin ulkopinta on käsin punottu Swan-purjeveneiden tuotannosta jääneestä tammiviilusta, ja akustiikka rakentuu Aistin suomalaisesta puukuidusta valmistetuista akustiikkalevyistä.
Kestävyysmurrosta käsitellään myös puheohjelmassa. Päälavalla SIO:n Lars Räihän vetämässä paneelissa Lisa Sund (Sistem), Tero Vanhanen (Fira), Riikka Manninen (Senaatti-kiinteistöt) ja Mikko Piitulainen (Spolia) puhuvat suoraan siitä, mitä kestävyysmurros tilasuunnittelussa tarkoittaa.
Perjantain arkkitehtipäivässä Habitare Pron workshoptilassa Arkkitehti-lehden päätoimittaja Kristo Vesikansan vetämässä paneelissa Aki Markkanen, Eric Rawlins, Karoliina Hartiala ja Malin Moisio pohtivat, tuoko kiertotalousajattelu rakennusalalle myös uuden estetiikan: Millaista arkkitehtuuria syntyy kierrätysmateriaaleista ja rakennuksista, jotka suunnitellaan helposti purettaviksi ja uudelleen koottaviksi?
Hiljaisuus ja pysähtyminen nousevat omaksi ilmiökseen
Yksi tämän vuoden selvimmistä juonenkäänteistä on hiljaisuus ja pysähtyminen osana messukokemusta. Hakolan Pause Loungessa pääsee rentoutumaan lepotuoleilla Genelecin luoman levollisen äänimaiseman syleilyssä. Tilassa järjestetään joka päivä puolen tunnin maksuton meditaatiohetki.
Hifi-Klubben esittelee messuilla DALIn Vegan, yhden laitteen kaiutinjärjestelmän, joka tuo laadukkaan äänentoiston rauhoittumiskulmaan ilman erillisiä vahvistimia tai kaapelointia. Kaiutin sopii sekä pystyyn että vaakaan, seinälle tai vapaasti tilaan, ja mukauttaa äänentoistonsa automaattisesti sijoituspaikan mukaan.
AistiSiimes tuo messuhalliin tutkitusti vaikuttavan, moniaistisen luontoelämystilan, jossa luonto, taide, äänet, tuoksut ja aidot materiaalit tukevat palautumista, luovuutta ja yhteisöllisyyttä. Metsä/Skogenin Käpy Metsästudio puolestaan tarjoaa pienen tilan luonnonmukaisine kalusteineen keskusteluille ja uusille ideoille.
Suomalainen tuoksutalon Hetkinen ja Saimi Hoyer tuovat Habitareen Mycel-tuoksun, jonka ainesosina on suomalaisia luonnonvaraisia sieniä: Mustatorvisientä, mustatorvivahakasta ja suppilovahveroa yhdistettynä sammaleeseen, mäntyyn, koivuun ja santelipuuhun. Tuoksu ammentaa metsänpohjan näkymättömästä verkostosta, jossa sienet, puut ja juuret elävät yhteydessä toisiinsa. Ensimmäiset 200 Mycel Launch-settiä ovat saatavilla vain messuilla ja sisältävät tuoksun lisäksi Saimi Hoyerin signeeraaman taidevedoksen.
Nordic Quarters Showcase tuo designin tarinat koettaviksi
Habitare Pron Nordic Quarters Showcase kutsuu tarkastelemaan seitsemää suomalaista designklassikkoa uudenlaisesta näkökulmasta. Näyttelyssä ovat esillä Made By Choicen Kolho Chair, Boardwalkin Block Stool, Artekin Armchair 41 ”Paimio”, Eero Aarnio Originalsin Ball Chair, Geberitin/IDO Arabian IDO 59, Vaarniin 001 Dining Chair sekä Martelan Kilta-tuoli. Jokainen tuoli kertoo omasta ajastaan, käyttötarkoituksestaan ja suunnitteluratkaisuistaan tarinan, joka ei välttämättä avaudu ensisilmäyksellä. Ääni tuo esiin suunnittelun lähtökohdat ja kutsuu katsomaan tuttua designia pintaa syvemmältä.
Habitare 2026 tuo yhteen yli 450 yritystä ja 150 puhujaa.
Koko ohjelma: https://habitare.messukeskus.com/ohjelma/?mkdtt=20260902
Mediapankki: Messukeskus Mediabank
Lisätiedot: Christa Vuorinen, puh. +358 50 577 6522, ext-christa.vuorinen@messukeskus.com
Pohjoismaiden johtava huonekalu-, muotoilu- ja sisustustapahtuma Habitare järjestetään Helsingin Messukeskuksessa 2.–6.9.2026. | habitare.fi | @habitarefair | @habitaremessut | #habitare2026
Avainsanat
Tietoja julkaisijasta
Helsingin Messukeskus on Pohjoismaiden muuntuvin tapahtumatalo ja vaikuttavin kohtaamismedia. Suomen suurin tapahtumajärjestäjä tuottaa laadukkaita tapahtumia sekä vuokraa tilojaan ja palvelujaan erilaisten tapahtumien areenaksi. Messukeskuksen itse tuottamia tapahtumia ovat mm. Habitare, Helsingin Kirjamessut, Educa, FinnBuild, Matkamessut ja Vene Båt. Vierastapahtumina Messukeskuksen tiloissa järjestetään mm. Slush, Nordic Business Forum, Assembly, Koiramessut sekä lukuisia kansainvälisiä kongresseja ja yritystapahtumia vuosittain. Messukeskuksen tulovaikutus pääkaupunkiseudulle oli 304 miljoonaa euroa ja toiminnan työllisyysvaikutus oli 4140 henkilötyövuotta vuonna 2025. Tilat käsittävät 7 hallia, 40 muuntuvaa kokoustilaa, 21 ravintolaa ja oman tapahtumahotellin. Omistajayritys Suomen Messut Oyj perustettiin vuonna 1919. | Messukeskus. The real social media. | www.messukeskus.com @messukeskus
Helsinki Expo and Convention Centre (brand name Messukeskus) is the most versatile event venue and meeting place in the Nordics. As Finland’s premier experience provider, we organise high-quality events and rent out our facilities for various occasions. Events produced by Messukeskus include, among others, Habitare, the Helsinki Book Fair, Educa, Finnbuild, Matka Nordic Travel Fair, and Helsinki International Boat Show. Messukeskus also hosts guest events such as Slush, Nordic Business Forum, Assembly, International Dog Fair, as well as many international congress and business events every year. In 2025, the events held at the Helsinki Exhibition and Convention Centre brought in a revenue stream of 304 million euros to the Helsinki metropolitan area and created the equivalent of 4,140 full-time jobs. The premises include 7 halls, 40 convertible meeting rooms, 21 restaurants, and the hotel.The Finnish Fair Corporation was founded in 1919. | Messukeskus. The real social media | www.messukeskus.com @messukeskus
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