Vihreät - De Gröna

Vihreiden Tiina Elo: Villisikojen massalahtaaminen ei ole kestävä tapa torjua afrikkalaista sikaruttoa

1.9.2026 16:17:19 EEST | Vihreät - De Gröna | Tiedote

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Kansanedustaja Tiina Elo (vihr.) suhtautuu varauksella hallituksen päätökseen tehostaa villisikojen metsästystä koko Suomessa afrikkalaisen sikaruton torjumiseksi. Elon mukaan kansallispuistoissa tapahtuvalle metsästykselle ei ole mitään perusteita.

Valtioneuvoston tiedotteessa (1.9.2026) kerrotaan, että hallitus korottaa metsästettyjen villisikojen afrikkalaisen sikaruton näytteistä maksettavan palkkion 500 euroon vuoden 2026 loppuun saakka. Korotuksella kannustetaan tiedotteen mukaan tehostamaan villisikakannan vähentämistä tartuntavyöhykkeen ulkopuolisilla alueilla ja tukemaan taudin hävittämistä Suomesta.

– Hallitus sanoo tavoittelevansa villisikakannan vähentämistä tartuntavyöhykkeen ulkopuolisilla alueilla. 500 euron korotettu tapporaha kuitenkin kannustaa hallitsemattomaan villisikojen ampumiseen. Herää kysymys, onko tavoitteena hävittää laji olemattomiin Suomen luonnosta sianlihantuotannon tautiriskin hallinnan nimissä, Elo kysyy.

Elo muistuttaa, että Suomeen omin jaloin levinnyt villisika on riistaeläinlaji, jonka kannan vaarantaminen metsästämällä on kiellettyä. 

– Villisika ei ole vieraslaji, vaan tulokaslaji, joka on ilmaston lämpenemisen myötä tullut Suomeen jäädäkseen. Sen kanssa pitää oppia elämään niin, ettei sianlihantuotannon varjeleminen estä muiden elinkeinojen harjoittamista ja ihmisten mahdollisuuksia liikkua luonnossa, Elo korostaa.

– Afrikkalaista sikaruttoa tulee torjua, mutta kestävä ratkaisu ongelmiin ei aina voi olla kaikkien eläinten ampuminen. On tärkeää, että vastuuviranomaisille turvataan riittävät resurssit. Nyt myös asiasta vastaava Ruokavirasto on joutunut hallituksen leikkausten kohteeksi samalla, kun tehtäviä on lisätty, Elo muistuttaa.

Erityisen huolissaan Elo on aikeista metsästää villisikoja kansallispuistoissa sikaruton verukkeella. 

– Villisikojen ampumiselle kansallispuistoissa ei ole esitetty mitään perusteita, eikä villisikoja tutkimusten mukaan niissä erityisesti esiinny. Kansallispuistojen nimenomaisena tehtävänä on turvata luonnon monimuotoisuus ja se koskee kaikkia Suomessa luonnonvaraisina esiintyviä lajeja, myös villisikoja, Elo linjaa.

Avainsanat

villisikametsästyssikaruttokansallispuistokestävyys

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