Hyvilin viesti budjettiriiheen: Asiakasmaksujen korotuksista luovuttava

Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy on huolissaan asiakasmaksujen eriarvoistavasta vaikutuksesta. Mikäli hallitus toteuttaa korotukset, on riski, että yhä useampi jättää hakeutumatta ajoissa hoitoon taloudellisten syiden vuoksi. Peräkkäisten asiakasmaksujen korotukset sekä asiakkaan muuhun sosiaaliturvaan tehtyjen heikennysten yhteisvaikutukset on selvitettävä ennen muutoksia.

Perustuslain mukaan julkisen vallan on turvattava jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut ja edistettävä väestön terveyttä. Erityisesti pienituloisille ja paljon palveluja tarvitseville asiakkaille asiakasmaksut voivat aiheuttaa huomattavaa taloudellista kuormitusta ja muodostua hoitoon hakeutumisen esteeksi.

Väestön maksuvaikeuksien vuoksi yhä useampi asiakasmaksu siirtyy perintään. Hyvinvointialueille syntyy luottotappioita. Asiakasmaksujen korotuksen perusteella hyvinvointialueiden valtion rahoitusta leikataan etukäteen, mutta todellisuudessa alueiden talous jää miinukselle.

Sosiaaliturvan heikennykset siirtävät painetta hyvinvointialueiden palveluihin

Hyvil huomauttaa, että samanaikaisesti asiakasmaksuihin ja sosiaaliturvaan tehdyt muutokset osuvat kaikista heikoimmassa oleviin ja siirtävät painetta hyvinvointipalveluihin. Viimekätinen vastuu väestön kriittisimmistä palveluista jää hyvinvointialueille ilman, että niillä on siihen rahoitusta.

Uudistukset eivät toteudu ilman panostuksia

Hyvil haluaa kiinnittää budjettiriihen huomion kahden lakimuutoksen rahoituspohjaan ja kustannusvaikutuksiin.

Kesäkuussa hyväksytyn hankintalain myötä hyvinvointialueet joutuvat käynnistämään laajan uudistuksen lääkinnällisten ja hallinnollisten tukipalveluiden uudelleen organisoinnissa. Muutostarpeiden määrä ja kustannusten kasvu vaihtelee alueittain. Myöskään parasta aikaa käsittelyssä olevan teknologian laajempaa hyödyntämistä koskevan lakipaketin edellyttämiin investointeihin ei ole varattu rahoitusta.

Hyvil korostaa, että ilman riittävää rahoitusta, investointimahdollisuutta ja realistisia vaikutusarvioita hyvinvointialueet eivät voi toteuttaa hallituksen nyt kaavailemia uudistuksia, eikä niistä saada tavoiteltuja valtiontalouden säästöjä.