Virta vaatii hallitukselta viimeisessä riihessä: ei enää euroakaan lapsilta ja nuorilta

Vihreiden puheenjohtaja Virran mukaan hallituksella ei ole enää varaa riiheen, jonka lasku jää maksettavaksi lapsille. Kyse on hallituksen viimeisestä budjettiriihestä tällä vaalikaudella eli myös viimeisestä tilaisuudesta korjata suunta ennen kuin vahinko syvenee entisestään.

– Tässä riihessä ei ole enää tilaa yhdellekään lapsiin tai nuoriin kohdistuvalle leikkaukselle. Suunta on käännettävä: yksikään lapsi ei saa enää pudota köyhyyteen, ja ne, jotka hallituksen päätökset ovat jo työntäneet rajan alle, on pelastettava, Virta vaatii.

Virran mukaan hallituksen jäljet näkyvät jo tilastoissa. Suomessa elää noin 137 400 lasta pienituloisissa perheissä ja hallituksen politiikka on työntänyt yli 26 000 lasta köyhyyteen.

– Orpon hallituksen tekemien leikkausten todellinen lasku on vielä näkemättä, sillä lapsen köyhyydellä on valtava inhimillinen ja taloudellinen hinta, joka näkyy vasta vuosien päästä heikompana oppimisena, terveytenä ja pärjäämisenä. Lapsilta leikkaamalla Suomeen ei ole syntynyt kasvua. Sen sijaan hallituksen sakset ovat vieneet liian monessa perheessä rahaa ruokapöydästä tai lapsen välttämättömistä vaatteista, Virta toteaa.

Virran mukaan hallitus on koko vaalikauden perustellut lapsiperheisiin, pienituloisiin, koulutukseen ja järjestöihin kohdistuneita leikkauksiaan talouden pakolla.

– Jos tämän päivän säästö lisää lapsiköyhyyttä, heikentää osaamista, vie työpaikkoja tai leikkaa ennaltaehkäisevästä avusta niin, että myöhemmin tarvitaan kalliimpia palveluja, mikä on lopulta todellinen säästö? Lasten tulevaisuudesta säästäminen on yksi kalleimmista tavoista säästää, ja siksi se on järjetön tapa yrittää tasapainottaa taloutta, Virta painottaa.

Ratkaisu suunnan muutokseen on Virran mukaan jo olemassa. Vihreiden eduskuntaryhmän varapuheenjohtajat Saara Hyrkkö ja Inka Hopsu esittivät viime viikolla eduskuntaryhmän kesäkokouksessa keinopaketin, jonka ensiaskeleet vaadittiin otettavaksi juuri nyt käynnistyvässä riihessä: lapsilisä on säädettävä etuoikeutetuksi tuloksi niin, ettei sitä huomioida toimeentulotukea laskettaessa, lapsilisän yksinhuoltajakorotusta on vahvistettava 35 eurolla kuukaudessa ja työttömyysturvan sekä asumistuen suojaosat on palautettava. Eduskunnan tietopalvelun arvion mukaan pelkästään kahdella ensimmäisellä toimella lasten pienituloisuus vähenisi noin 15 000 lapsella.

– Meillä ei ole varaa odottaa. Nämä keinot ovat pöydällä valmiina, ja hallitus voi ottaa ne käyttöön tässä samassa riihessä. Jos tästä riihestä ei löydy tahtoa edes näihin kolmeen toimeen, se kertoo, ettei hallitus ole ottanut lasten tilannetta todesta, Virta vaatii.