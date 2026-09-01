Strand budjettiriihessä: Pohjanmaan hyvinvointialue jatkaa asiakas- ja potilasturvallisuuden turvaamista
1.9.2026 20:22:11 EEST | Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p. | Tiedote
Hallitus on saanut päätökseen viimeiset budjettineuvottelunsa. Vuoden 2027 talousarvio sisältää useita panostuksia, jotka vahvistavat Suomen kilpailukykyä, yritysten toimintaedellytyksiä ja alueellista kehitystä. Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Joakim Strand on tyytyväinen kokonaisuuteen.
– Vahva hyvinvointiyhteiskunta rakentuu työn, yrittäjyyden ja talouskasvun varaan. Budjettineuvotteluissa teimme tärkeitä päätöksiä, jotka vahvistavat kilpailukykyämme ja luovat paremmat edellytykset investoinneille, uusille työpaikoille ja tulevaisuudenuskolle, Strand sanoo.
Samalla Pohjanmaan hyvinvointialueella toimiva Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus saa aiempaa vakaamman rahoituksen 1,1 miljoonan euron rahoitusjärjestelyn myötä.
Budjettineuvotteluissa päätettiin myös useista Pohjanmaan kannalta tärkeistä panostuksista. Vaasan yliopiston tutkimusinfrastruktuuria vahvistetaan miljoonalla eurolla, ja Vaasan seudun infraprojekteihin osoitetaan miljoona euroa, mikä vahvistaa alueen osaamista, innovaatiotoimintaa ja kilpailukykyä. Lisäksi valtatie 8:n Bäcklidenin ja Brännbackenin välisen osuuden leventämiseen varataan 19 miljoonan euron valtuus.
– Investoinnit tutkimukseen, koulutukseen ja infrastruktuuriin vahvistavat kasvun ja uusien työpaikkojen edellytyksiä. Samalla toimivat liikenneyhteydet ovat ratkaisevan tärkeitä viennille, elinkeinoelämälle ja alueelliselle kehitykselle. Siksi on tärkeää, että nämä hankkeet etenevät, Strand toteaa.
Lisäksi Viexpon ja Suomalais-Ruotsalaisen kauppakamarin määrärahat säilyvät talousarviossa, ja kyläkauppatukea vahvistetaan 200 000 eurolla.
– Kokonaisuus osoittaa, että vastuullinen talouspolitiikka voidaan yhdistää kasvuun, turvallisuuteen ja alueelliseen elinvoimaan panostamiseen. Se luo hyvän perustan Suomen tulevaisuudelle, Strand päättää.
Yhteyshenkilöt
Alexander Långspecialmedarbetare, erityisavustaja (Joakim Strand)Puh:045 639 3515alexander.lang@gov.fi
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