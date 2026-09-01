Vihreiden Tynkkynen: parasta budjettiriihessä on se, että se jää Orpon hallituksen viimeiseksi
1.9.2026 21:01:26 EEST | Vihreät - De Gröna | Tiedote
Hallituksen budjettiriihi yhdistää velkaantumisen ja köyhien kurittamisen, tiivistää vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Oras Tynkkynen. Runtua hallitus saa Tynkkyseltä myös siitä, että sen talouspolitiikka valelee bensaa ilmastokriisin liekkeihin.
Orpon hallitus esitteli viimeisen budjettinsa, jossa valtiontalouden alijäämä on runsaat 12 miljardia euroa. Vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Oras Tynkkynen tyrmää esityksen sekä sosiaalisesti epäreiluna että taloudellisesti kestämättömänä.
”On jopa Orpon hallitukselta hämmästyttävä saavutus yhdistää köyhien kurittaminen ennätyskiivaaseen velkaantumiseen. Holtittomien veronalennusten kylväminen suurituloisille ja suuryrityksille heikentää valtiontalouden tasapainoa, minkä hallitus on valinnut jälleen maksattaa Suomen köyhillä ja sairailla. Parasta budjettiriihessä on se, että se jää onneksi Orpon hallituksen viimeiseksi”, Tynkkynen moittii.
Budjettiriihessä hallitus jatkoi Tynkkysen mukaan linjaa, jossa se viittaa kintaalla ilmastokriisille.
”Muste on tuskin ehtinyt kuivua uutisotsikoista, jotka ovat kertoneet Euroopan tuhoisista äärihelteistä ja metsäpaloista. Hormuzinsalmen sulkeminen on osoittanut, miten haavoittuvia ovat diktatuurien tuontiöljystä riippuvaiset taloudet. Mitä tekee hallitus? Laskee jälleen fossiilisten tuontipolttoaineiden verotusta, mikä valelee bensaa ilmastokriisin liekkeihin”, Tynkkynen päivittelee.
Tynkkynen muistuttaa, että hallitus on epäonnistunut kaikissa keskeisissä talous- ja työllisyystavoitteissaan.
”Hallitus nousi valtaan lupaamalla lisää työpaikkoja ja vähemmän velkaa. Suomalaiset saivat vähemmän työpaikkoja ja enemmän velkaa. Jos Suomi olisi yritys, toimitusjohtaja olisi laitettu vaihtoon jo kauan sitten”, yrittäjätaustainen Tynkkynen kiteyttää.
Tynkkynen on kuitenkin yhdestä asiasta pääministeri Orpon kanssa samaa mieltä.
”Orpo avasi tiedotustilaisuuden sanomalla, että suomalaisilla on hyvä syy luottaa siihen, että huominen on parempi. Olen samaa mieltä. Kevään eduskuntavaaleissa suomalaiset voivat lähettää Orpon tappiosta toiseen kompuroineen joukkueen vaihtoaitioon ja valita Suomelle uuden suunnan”, Tynkkynen päättää.
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Yhteyshenkilöt
Oras TynkkynenVihreän eduskuntaryhmän puheenjohtajaPuh:050 512 1584oras.tynkkynen@eduskunta.fi
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