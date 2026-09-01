Uusi TV-ohjelma nostaa Prisman marketmuodin valokeilaan

Syyskuussa alkava vaatekaapin vallankumous on Prisman historian ensimmäinen tv-ohjelmayhteistyö, joka nojaa Suomen suurimman vaatekaupan muotivalikoimaan.

Kahdeksan tunnettua suomalaista saa apua arkipukeutumisen haasteisiin ammattitaitoisten stylistien Maryam Razavin, Meri Milashin ja Valtteri Rantasen avulla.

Kaksi stylistiä saa saman haasteen: toinen rakentaa julkkikselle uuden, toimivan kapselivaatekaapin Prisman valikoimasta. Toinen kokoaa vastaavan kokonaisuuden julkkiksen omista vaatteista. Jakson lopussa nähdään, kumman kokonaisuuden julkkis valitsee. Ohjelman juontaa Marja Hintikka.

Vaatekaapin vallankumous vahvistaa käsitystä muodista helposti lähestyttävänä, monimuotoisena ja inspiroivana osana arkea. Ohjelma kertoo siitä, miten tyyliä rakennetaan omista tarpeista ja miten oma tyyli on saavutettavissa kaikille.

– Oman näköisen pukeutumisen ei tarvitse olla hankalaa. Vaatekaapin vallankumous näyttää, että käytännöllinen, ajankohtainen ja omaan tyyliin sopiva pukeutuminen voi löytyä helposti myös marketin valikoimasta, S-ryhmän myyntipäällikkö Jonna Halme-Räsänen kertoo.

Suomalainen pukeutuminen kunniaan

Marketmuoti on noussut viime vuosina entistä vahvemmaksi osaksi suomalaisten pukeutumista, jossa korostuu käytännöllisyys, mukavuus, ajankohtaisuus ja hinta-laatusuhde. Samalla sen uskottavuus on kasvanut kuluttajien silmissä, kun markettien pukeutumisen tarjonta on vahvistunut.

– Haluamme vahvistaa käsitystä marketeista uskottavina muodin ostopaikkoina ja lisätä arvostusta suomalaisten pukeutumista kohtaan, Halme-Räsänen päättää.

Vaatekaapin vallankumous ohjelma alkaa Ruudussa ja Nelosella 15.9. klo 20.