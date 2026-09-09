Oy Primapoli Ltd/Honkatalot

Honkatalot uudistaa modernia hirsirakentamista vallankumouksellisella Vertical™ -tuotteella. Se on massiivipuuta sen luonnollisessa suunnassa eli pystyssä.

9.9.2026 12:00:00 EEST | Oy Primapoli Ltd/Honkatalot | Tiedote

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Honkatalojen kehittämä Vertical yhdistää massiivipuun luonnollisen pystysuuntaisen olemuksen, luontaisesti painumattoman rakenteen ja uudenlaisen arkkitehtonisen ilmeen.

Käänteentekevä suomalainen innovaatio tuo lisää vaihtoehtoja ekologiseen massiivipuurakentamiseen ja soveltuu hyvin myös erityisen vaativiin sääolosuhteisiin.

Musta Vertical™-hirsiseinä, jossa hirret on asetettu pystysuuntaisesti
Honkatalojen uutuustuote Vertical™ – pystysuuntainen hirsirakenne Kuva: Jonathan Melartin ©Honkatalot

Honkatalot tuo markkinoille uuden VerticalTM -tuotteen, joka uudistaa perinteistä käsitystä hirsirakentamisesta. VerticalTM -rakenteessa massiivipuu asetetaan sen luonnolliseen kasvusuuntaan – pystyyn.

Ratkaisu tuo hirsirakentamiseen uudenlaisen visuaalisen ilmeen ja mahdollistaa massiivipuun käytön tavalla, joka muistuttaa puun luonnollisesta olemuksesta metsässä. Pystysuuntaiset linjat jatkuvat seinäpinnassa ja tuovat sisätiloihin uudenlaista rytmiä ja tunnelmaa.

– Puut kasvavat luonnostaan pystyyn. VerticalTM -rakenteessa puuta käytetään sen luonnollisessa suunnassa, mikä tekee ratkaisusta sekä teknisesti että arkkitehtonisesti kiinnostavan. Halusimme kehittää tuotteen, joka tuo metsän tunnelman osaksi rakennusta aivan uudella tavalla, Mikko Vainionpää, perheyrittäjä Honkataloilta kertoo.

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Vertical™ tuo hirsirakentamiseen uudenlaisen visuaalisen ilmeen. Kuva: Jonathan Melartin ©Honkatalot
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Vertical™ on massiivista hirttä Kuva: Jonathan Melartin ©Honkatalot

Luontaisesti painumaton rakenne

VerticalTM -seinä on rakenteensa ansiosta luontaisesti painumaton. Perinteisessä vaakahirsirakentamisessa puun painuminen on huomioitava rakenteellisilla ratkaisuilla, mutta pystysuuntaisessa hirressä vastaavaa vaakasuuntaisten hirsikerrosten painumista ei tapahdu.

VerticalTM -seinässä hirret liitetään tiiviisti toisiinsa ruuvikiinnityksellä. Ratkaisu muodostaa vakaan massiivipuurakenteen ja mahdollistaa modernille arkkitehtuurille ominaiset selkeät yksityiskohdat sekä hallitut liittymät muihin rakennusosiin.

Luontainen painumattomuus tekee VerticalTM -rakenteesta kiinnostavan vaihtoehdon erityisesti arkkitehtonisesti vaativiin kohteisiin, joissa massiivipuu halutaan yhdistää suuriin lasipintoihin, korkeisiin tiloihin ja pelkistettyyn muotoiluun.

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Vertical™-hirren ulkopinta voidaan toteuttaa joko pystysuuntaan uritettuna tai sileänä. Talon sisäpuolella hirren pinta on sileä. Kuva: Jonathan Melartin ©Honkatalot

Parempi kosteudensieto vaativissa olosuhteissa

Pystysuuntainen rakenne parantaa hirsiseinän kosteudensietokykyä erityisen vaativissa sääolosuhteissa. Pystyssä olevan hirren pinnalla vesi pääsee valumaan luontaisesti alaspäin, eikä hirressä ole vaakasuuntaisia liitoskohtia. Ominaisuus tuo rakenteeseen lisäturvaa esimerkiksi saaristossa, rannikkoalueilla ja muissa kohteissa, joissa rakennuksen julkisivu altistuu voimakkaalle tuulelle, viistosateelle ja nopeasti vaihteleville sääolosuhteille.

VerticalTM-hirren ulkopinta voidaan toteuttaa joko pystysuuntaan uritettuna tai sileänä. Uritettu pinta korostaa rakennuksen vertikaalista ilmettä ja ohjaa samalla sadeveden kulkua alaspäin. Sileä pinta puolestaan tarjoaa pelkistetyn ja rauhallisen vaihtoehdon moderniin arkkitehtuuriin.

Sisäpuolella VerticalTM muodostaa sileän massiivipuupinnan, joka tuo puun luonnollisen materiaalin ja lämpimän tunnelman näkyväksi osaksi sisustusta.

Uusi arkkitehtoninen ilme hirsirakentamiseen

VerticalTM-rakenteen keskeinen ominaisuus on sen vahva visuaalinen uutuusarvo. Pystysuunta muuttaa rakennuksen mittasuhteiden kokemista ja antaa suunnittelijoille uusia mahdollisuuksia käyttää massiivipuuta sekä julkisivuissa että sisätiloissa.

Tuote soveltuu erilaisiin arkkitehtonisiin kokonaisuuksiin moderneista omakotitaloista vapaa-ajan asuntoihin sekä vaativiin matkailu- ja majoituskohteisiin.

– VerticalTM ei ole vain uusi hirsiprofiili, vaan kokonaan uudenlainen tapa ajatella massiivipuista seinärakennetta. Se yhdistää puun luonnollisen kasvusuunnan, luontaisesti painumattoman rakenteen ja uudenlaiset arkkitehtoniset mahdollisuudet, Vainionpää toteaa.

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Vertical™-rakenne tuo uusia mahdollisuuksia moderniin hirsiarkkitehtuuriin. 3d-visualisointi Vertical™-hirsitalosta. Arkkitehtisuunnittelu Seppo Mäntylä. ©Honkatalot
3d-visualisointi%20Vertical%u2122-hirsitalosta.
Tuote soveltuu erilaisiin arkkitehtonisiin kokonaisuuksiin moderneista omakotitaloista vapaa-ajan asuntoihin sekä vaativiin matkailu- ja majoituskohteisiin. 3d-visualisointi Vertical™-hirsitalosta. Arkkitehtisuunnittelu Seppo Mäntylä. ©Honkatalot

Lisää vaihtoehtoja kestävään rakentamiseen

VerticalTM tuo uuden vaihtoehdon ekologiseen ja terveyttä tukevaan rakentamiseen. Se on suunnattu rakentajille ja suunnittelijoille, jotka arvostavat luonnonmateriaaleja, terveellisiä materiaalivalintoja, pitkäikäisiä ratkaisuja ja massiivipuun vahvaa roolia osana arkkitehtuuria.

Rakentamisen ympäristövaatimusten kasvaessa tarvitaan entistä monipuolisempia tapoja hyödyntää puuta. VerticalTM laajentaa modernin puurakentamisen mahdollisuuksia ja soveltuu kohteisiin, joissa tavoitellaan korkeatasoista arkkitehtuuria, kestävyyttä ja luonnollista materiaalimaailmaa. Massiivipuu on ekologinen, kestävä ja turvallinen ratkaisu rakennuksiin, joihin halutaan puutalomaista ilmettä.

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Ensimmäinen Vertical™-talo on jo rakenteilla. Kuva: JP Kaukonen ©Honkatalot

Honkatalojen oman tuotekehityksen innovaatio

VerticalTM on Honkatalojen oma innovaatio, ja se jatkaa yhtiön pitkäjänteistä tuotekehitystä modernin hirsi- ja puurakentamisen parissa. Honkatalot on kehittänyt vuosikymmenten aikana ratkaisuja, jotka ovat mahdollistaneet perinteisen massiivipuun yhdistämisen moderniin arkkitehtuuriin, suuriin lasipintoihin ja vaativiin teknisiin yksityiskohtiin.

Uuden tuotteen tavoitteena on tarjota arkkitehdeille ja rakentajille kokonaan uusi vaihtoehto ekologiseen ja pitkäikäiseen massiivipuurakentamiseen.

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Musta Vertical™-hirsiseinä, jossa hirret on asetettu pystysuuntaisesti
Honkatalojen uutuustuote Vertical™ – pystysuuntainen hirsirakenne
Kuva: Jonathan Melartin ©Honkatalot
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Puun värinen ja musta Vertical™-hirsiseinä
Vertical™ tuo hirsirakentamiseen uudenlaisen visuaalisen ilmeen.
Kuva: Jonathan Melartin ©Honkatalot
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Pystysuuntaan uritettu ja sileä Vertical™-hirsi
Vertical™-hirren ulkopinta voidaan toteuttaa joko pystysuuntaan uritettuna tai sileänä. Talon sisäpuolella hirren pinta on sileä.
Kuva: Jonathan Melartin ©Honkatalot
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3d-visualisointi Vertical™-hirsitalosta
3d-visualisointi Vertical™-hirsitalosta. Arkkitehtisuunnittelu Seppo Mäntylä
©Honkatalot
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3d-visualisointi Vertical™-hirsitalosta.
Tuote soveltuu erilaisiin arkkitehtonisiin kokonaisuuksiin moderneista omakotitaloista vapaa-ajan asuntoihin sekä vaativiin matkailu- ja majoituskohteisiin. 3d-visualisointi Vertical™-hirsitalosta. Arkkitehtisuunnittelu Seppo Mäntylä.
©Honkatalot
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Rakenteilla oleva Vertical™-talo, jossa näkyy hirsiä pystyssä.
Ensimmäinen Vertical™-talo on jo rakenteilla.
Kuva: JP Kaukonen ©Honkatalot
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Lähikuva Vertical™-hirren päädystä
Vertical™ on massiivista hirttä
Kuva: Jonathan Melartin ©Honkatalot
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Lähikuva Vertical™-hirrestä
Lähikuvassa Vertical™-hirsiseinä
Kuva: Jonathan Melartin ©Honkatalot
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Sileä Vertical™-hirsiseinä
Vertical™-hirsiseinä on sileä talon sisäpuolella. Ulkoseinä voi olla joko sileä tai pystysuuntaisesti uritettu.
Kuva: Jonathan Melartin ©Honkatalot
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Vaalea Vertical™-hirsiseinä ylhäältä kuvattuna.
Pystysuuntaisesti uritettu Vertical™-hirsiseinä
Kuva: Jonathan Melartin ©Honkatalot
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Honkatalot

Honkatalot on suomalainen yksilöllisten hirsi-, puu- ja hybriditalojen valmistaja, joka yhdistää toiminnassaan suomalaisen puuosaamisen, modernin arkkitehtuurin ja pitkäjänteisen tuotekehityksen. Perheyrityksen talotehdas sijaitsee Töysässä, Keski-Suomessa, josta taloja toimitetaan kotimaan lisäksi niin Keski-Eurooppaan kuin muualle maailmaan.

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