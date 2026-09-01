Yritysjohtajat: joka neljännellä yrityksellä huonosti aikaa ja resursseja tulevien tietoturvahaasteiden ratkaisemiseen
2.9.2026 11:30:33 EEST | Telia Finland Oyj | Tiedote
Erityisesti yritysten ylimmässä johdossa kannetaan huolta tulevaisuuden tietoturvahaasteista. Yli puolet yritysjohtajista on vähintään kuukausittain huolissaan vakavista tietoturvatapahtumista, kertoo Telian tutkimus.
Telian yrityksille tekemästä kyselystä käy ilmi, että joka viides tietoturvapäättäjä arvioi yrityksellä olevan vähintään melko huonosti aikaa ja resursseja tulevien tietoturvaongelmien ratkaisemiseen.
”Yritysjohtajista peräti 26 prosenttia arvioi tilanteen vähintään melko huonoksi. Yrityksissä, joissa tietoturvasta vastaa vain yksi henkilö, valmiuden arvioi vähintään melko huonoksi 45 prosenttia johtajista ja yritysten tietoturvan päätöksentekijöistä”, Telian kyberturvaliiketoiminnan johtaja Pirkko Filtness sanoo.
Filtness arvioi, että tulos heijastelee yrityksissä viime vuosina koettua kyberhaasteiden kiihtynyttä vauhtia. Muuttunutta toimintaympäristöä selittää ainakin osin tekoälyn vaikutus tietoturvaan.
”Muutos näkyy yrityksissä siten, että haavoittuvuuksia hyödynnetään yhä nopeammin, hyökkäysten määrät ovat kasvaneet ja syväväärennetty tietojenkalastelu on todella vaikeasti tunnistettavaa”, Filtness listaa.
Yritysten johdossa nähdäänkin, että tietoturvan saralla osaamisen kehittämisen tarvetta on erityisesti tekoälyyn liittyvissä tietoturvakysymyksissä, minkä kyselyssä mainitsee kolme neljästä johtajasta.
”Tekoälyyn liittyvät tietoturvakysymykset ja osaamisvaje ovat selvästi kiinnittäneet yritysjohtajien huomion”, Filtness kiteyttää.
”Tämä ongelma on paremmin hallittavissa, kun tekoälyn käyttöön luodaan yhteiset pelisäännöt, tekoälyn käyttöön kannustetaan, mutta samalla sitä myös seurataan. Kyse on lopulta panostuksesta yritysturvallisuuden vahvistamiseen ja henkilöstön osaamiseen”, Filtness jatkaa.
Lisätietoa kyselytutkimuksesta
Telian Kantarilla teettämään kyselytutkimukseen vastasi 120 suomalaista tietoturvan parissa työskentelevää yrityspäättäjää. Haastattelut toteutettiin puhelinhaastatteluna ja aineisto kerättiin huhti-toukokuussa 2026. Tulosten virhemarginaali on enimmillään noin ±9 prosenttiyksikköä (95 % luottamustaso, n=120).
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