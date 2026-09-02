Yli 70 000 kävijää Logomon FRAMELESS-taide-elämyksessä – ensimmäinen tuotanto Lontoon ulkopuolella onnistui yli odotusten

Elämys puhutteli kaikenikäisiä pienistä lapsista ikäihmisiin. Näyttelyssä vieraili runsaasti niin lapsiperheitä ja nuoria kuin eri-ikäisiä aikuisryhmiäkin. Noin puolet kävijöistä tuli Turun lähialueilta ja puolet kauempaa, mikä toi Turkuun merkittävän määrän matkailijoita koko kesän ajalle ja näkyi myös kaupungin matkailutulossa.

– Olemme erittäin tyytyväisiä kesän tuloksiin. Erityisen ilahduttavaa on, että kävijöitä saapui yhtä lailla lähialueilta kuin kauempaakin – se kertoo, että Frameless tavoitti yleisöä laajasti ja asemoi Logomon entistä vahvemmin kansainvälisten kulttuurielämysten näyttämönä. Tämä kesä osoitti, että Turulla on vetovoimaa myös erilaisten taide-elämysten kohteena, sanoo Mikko Manninen, Logomon toimitusjohtaja.

Kävijäpalaute Framelessista oli koko kesän ajan poikkeuksellisen myönteistä. Näyttelyn suositteluindeksi (NPS) oli 68, mikä on kulttuuri- ja tapahtuma-alalla erinomainen tulos. Erityistä kiitosta saivat näyttelyn tekninen toteutus sekä tapa, jolla Logomon tilat oli muutettu kokonaisvaltaiseksi taideympäristöksi. Myös Lontoon FRAMELESS-tuotannon edustajat ihastelivat toteutusta.

– Lontoon Framelessin edustajat kehuivat, miten hienosti elämys oli rakennettu Logomoon. Se oli hieno tunnustus koko tiimillemme, kertoo Logomon tuotantojohtaja Jonne Haavisto.

Lontoon Framelessin edustajat kehuivat, miten hienosti elämys oli rakennettu Logomoon. Se oli hieno tunnustus koko tiimillemme, kertoo Logomon tuotantojohtaja Jonne Haavisto.

FRAMELESS on Lontoossa Marble Archilla vuonna 2022 avautunut immersiivinen taide-elämys, joka on houkutellut yli miljoona kävijää. Logomon toteutus oli ensimmäinen Frameless -tuotanto Lontoon ulkopuolella. Toteutuksessa hyödynnettiin huipputason projisointi-, ääni- ja tilateknologiaa, joka muutti Logomon tilat elämykselliseksi taideympäristöksi.

Näyttelyn teosvalikoima kattoi 29 teosta eri aikakausilta ja tyylisuunnista. Mukana olivat muun muassa Vincent van Goghin Tähtikirkas yö, Katsushika Hokusain Suuri aalto, Salvador Dalín The Persistence of Memory, Gustav Klimtin The Tree of Life, Edvard Munchin Huuto sekä Rembrandt van Rijnin Kristus myrskyssä Galilean merellä. Teosvalikoima ulottui Hieronymus Boschista ja Canalettosta impressionisteihin ja surrealisteihin.

Framelessin päätyttyä Logomossa käynnistyi välittömästi tilan purku, ja talon kiireinen syyskausi käynnistyi ilman taukoa. Logomon syyskauden ohjelmistoon kuuluu perinteisten keikkojen ja yleisötapahtumien lisäksi ennätyksellinen määrä yritystapahtumia, Turun Kirjamessut sekä lukuisia pikkujoulutapahtumia.