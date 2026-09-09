VALOREM Group ja GOOGLE julkistavat pitkäaikaisen sähkönostosopimuksen, joka mahdollistaa uuden maatuulivoiman tuotannon Suomessa

VALOREM-konserni on riippumaton ranskalainen vihreän energian toimija, jolla on asiantuntemusta uusiutuvan energian koko arvoketjusta hankekehityksestä käyttöönottoon ja ylläpitoon, mukaan lukien projektinhallinnan tuki, rakentaminen ja tarkastuspalvelut. Ranskan tuulivoiman edelläkävijänä VALOREM toimii myös Suomessa, Kreikassa, Puolassa, Ruotsissa ja Italiassa. Sen toiminta kattaa maatuuli- ja merituulivoiman, maa- ja kattopinta-alalle sijoitettavat aurinkosähköjärjestelmät, aurinkosähkön ja maatalouden yhdistävät ratkaisut, vesivoiman, sähköverkot sekä akkuvarastoinnin.

Perustamisestaan vuonna 1994 lähtien konserni on omistanut lähes 1 GW:n bruttotehoisia uusiutuvan sähkön tuotantolaitoksia, operoi yli 700 MW:n kapasiteettia kolmansien osapuolten puolesta ja sillä on kehitteillä 8,6 GW:n projektisalkku. Vuonna 2025 sen laitokset tuottivat 1,8 TWh vihreää sähköä.

Missiolähtöisenä yrityksenä VALOREMin tarkoituksena on ”työskennellä yhdessä paikallisten alueiden energiapotentiaalin hyödyntämiseksi ja raivata tietä kestävälle ja osallistavalle tulevaisuudelle”.

VALOREM on sertifioitu standardien ISO 9001 (laatu), ISO 14001 (ympäristö), ISO 45001 ja ISO 20400 mukaisesti, ja sillä on ”Responsible Supplier Relations and Procurement” -merkki.