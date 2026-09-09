VALOREM Group ja GOOGLE julkistavat pitkäaikaisen sähkönostosopimuksen, joka mahdollistaa uuden maatuulivoiman tuotannon Suomessa
9.9.2026 10:00:00 EEST | Valorem Energies Finland Oy | Tiedote
Uusiutuvan energian toimija VALOREM Group ilmoittaa solmineensa pitkäaikaisen sähkönostosopimuksen (PPA) Googlen kanssa, joka koskee Suomessa sijaitsevan Matkussaaren tuulipuiston 97,3 megawatin lisäkapasiteettia
Pitkäaikainen sopimus, johon liittyy tasapainotusvastuu
Google, joka on toiminut Suomessa vuodesta 2011 lähtien, julkisti tänään suunnitelmansa laajentaa digitaalista infrastruktuuriaan maassa. Tämä on osa sekä uusia että jo aiemmin käynnistettyjä toimia, joilla yhtiö pyrkii turvaamaan toimintansa vastuullisen energiansaannin ja tuomaan uusia hiilivapaita energialähteitä Suomen sähköverkkoon.
Google allekirjoitti vuonna 2024 kymmenvuotisen tuotantoon perustuvan PPA-sopimuksen tuodakseen uutta puhdasta kapasiteettia Suomen sähköverkkoon. Toukokuusta 2025 lähtien toiminnassa ollut tuulipuisto edistää nyt maan kasvavaa ja varmistettua sähkönsaantia. Sopimus tukee myös VALOREM-konsernin strategiaa itsenäisenä uusiutuvan energian tuottajana ja osoittaa sen pitkäaikaista sitoutumista Suomen markkinoihin.
Etelä-Pohjanmaalla Kurikassa sijaitsevan Matkussaaren tuulipuiston omistaa ja sitä operoi VALOREM-konserni, ja sen kokonaisteho on 148,5 MW. Se koostuu 27 Nordex N163 -tuuliturbiinista, joista kunkin teho on 5,5 MW. Yhdessä Kalistannevan tuulipuiston (omistajat HELEN ja Ålandsbanken) kanssa Matkussaari on osa 313,5 MW:n VIIATTI-hanketta. Elokuussa 2025 käyttöönotettu VIIATTI on VALOREM-konsernin kaikkien aikojen suurin tuulivoimalaitos.
Aris Karcanias, Googlen puhtaan energian ja sähkön EMEA-yksikön johtaja, totesi: Google on ollut ylpeä siitä, että Suomi on ollut sen kotimaa jo 15 vuoden ajan, ja olemme tehneet tiivistä yhteistyötä paikallisten energiakehittäjien kanssa tuodaksemme uutta puhdasta energiaa verkkoon. Tämä VALOREMin kanssa solmittu sähkönostosopimus nostaa uusien uusiutuvien energialähteiden sopimuskapasiteettimme Suomessa yhteensä 629 MW:iin ja osoittaa, että olemme sitoutuneet tekemään osamme Suomen käynnissä olevan siirtymän vauhdittamiseksi kohti hiilivapaita ja varmoja energialähteitä. Laajentaessamme toimintaamme Suomessa uuden puhtaan kapasiteetin käyttöönotto on jatkossakin keskeinen osa pitkän aikavälin strategiaamme, jolla varmistamme kohtuuhintaisen ja puhtaan energian saatavuuden suomalaisille naapureillemme ja asiakkaillemme.”
Google ja VALOREM ovat tehneet yhteistyötä tarjotakseen tarvittavia lisäpalveluita sähköreservimarkkinoihin kohdistuvan paineen kasvaessa. Näiden palveluiden ansiosta tuulipuisto voi toimittaa uusiutuvaa sähköä kuluttajille joustavammin paikallisen sähköverkon tarpeiden mukaan, mikä edistää Suomen sähköverkon vakautta ja luotettavuutta.
VALOREM pyrkii Suomen hiilivapaaseen sähköistämiseen
Runsaiden uusiutuvien energiavarojensa ansiosta Suomella on strateginen asema Euroopan energiajärjestelmän muutoksessa. Hiilivapaa sähköntuotanto on olennaisen tärkeää teollisuuden ja lämmityksen sähköistämisen, uusiutuvan vedyn ja synteettisten polttoaineiden kehittämisen sekä kaukolämpöverkostojen hiilivapaaksi muuttamisen tukemisessa. Se on myös keskeinen tekijä Euroopan digitaalisen riippumattomuuden vahvistamisessa. Datakeskusten ja digitaalisen infrastruktuurin kehitys Suomessa luo uutta kysyntää vähähiiliselle sähkölle, jota on saatavilla paikallisesti ja pitkällä aikavälillä.
Kehitteillä olevan, yhteensä yli 2,3 GW:n projektisalkun sekä energianhallinnan asiantuntemuksensa avulla VALOREM-konserni pyrkii aktiivisesti edistämään Suomen energiasiirtymää ja digitaalista riippumattomuutta.
Minna Jukola, VALOREMin Suomen maajohtaja, sanoo: ”Suomella on huomattavat uusiutuvat luonnonvarat ja ympäristö, joka suosii erityisesti yhteiskunnan sähköistämistä. Tämä Googlen kanssa solmittu sähkönostosopimus kuvastaa täysin tavoitteitamme Suomessa: tuottaa uusiutuvaa, paikallista ja kilpailukykyistä sähköä ja samalla varmistaa sähkönverkon sujuva toiminta. Sopimuksen tuoma pitkän aikavälin näkyvyys vähentää markkinariskiämme ja vahvistaa kykyämme rahoittaa uusia hankkeita.
Kehitteillä olevan hankekantamme ansiosta olemme hyvissä asemissa tarjoamaan pitkäaikaista tukea energiayhtiöille, valmistajille ja digitaalialan toimijoille, jotka haluavat varmistaa uusiutuvan ja kilpailukykyisen sähkönsaantinsa.”
VALOREM haluaa myös kiittää neuvonantajaansa, Our New Energyä, tuesta tämän sähkönostosopimuksen viimeistelyssä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Camille GIRARDVALOREM Group, viestintäosaston johtajaPuh:+336 46 30 71 85camille.girard@valorem-energie.com
Michiel SALLAETSGoogle Group, viestintä, tekninen infrastruktuuri EMEAmsallaets@google.com
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Tietoa VALOREM-konsernista
VALOREM-konserni on riippumaton ranskalainen vihreän energian toimija, jolla on asiantuntemusta uusiutuvan energian koko arvoketjusta hankekehityksestä käyttöönottoon ja ylläpitoon, mukaan lukien projektinhallinnan tuki, rakentaminen ja tarkastuspalvelut. Ranskan tuulivoiman edelläkävijänä VALOREM toimii myös Suomessa, Kreikassa, Puolassa, Ruotsissa ja Italiassa. Sen toiminta kattaa maatuuli- ja merituulivoiman, maa- ja kattopinta-alalle sijoitettavat aurinkosähköjärjestelmät, aurinkosähkön ja maatalouden yhdistävät ratkaisut, vesivoiman, sähköverkot sekä akkuvarastoinnin.
Perustamisestaan vuonna 1994 lähtien konserni on omistanut lähes 1 GW:n bruttotehoisia uusiutuvan sähkön tuotantolaitoksia, operoi yli 700 MW:n kapasiteettia kolmansien osapuolten puolesta ja sillä on kehitteillä 8,6 GW:n projektisalkku. Vuonna 2025 sen laitokset tuottivat 1,8 TWh vihreää sähköä.
Missiolähtöisenä yrityksenä VALOREMin tarkoituksena on ”työskennellä yhdessä paikallisten alueiden energiapotentiaalin hyödyntämiseksi ja raivata tietä kestävälle ja osallistavalle tulevaisuudelle”.
VALOREM on sertifioitu standardien ISO 9001 (laatu), ISO 14001 (ympäristö), ISO 45001 ja ISO 20400 mukaisesti, ja sillä on ”Responsible Supplier Relations and Procurement” -merkki.
Tietoja Googlesta
Googlen tehtävänä on järjestää maailman tieto ja tehdä siitä yleisesti saatavilla olevaa ja hyödyllistä. Tuotteiden ja alustojen, kuten Hakukoneen, Karttojen, Gmailin, Androidin, Google Playn, Google Cloudin, Chromen ja YouTuben, kautta Google on merkittävässä roolissa miljardien ihmisten arjessa ja on noussut yhdeksi maailman tunnetuimmista yrityksistä. Google on Alphabet Inc:n tytäryhtiö.
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