Waltteri Rantanen Nimlaksen hankintajohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi
4.9.2026 10:00:00 EEST | Nimlas | Tiedote
DI Waltteri Rantanen on nimitetty Nimlas Finland Oy:n hankintajohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi 1.10.2026 alkaen. Rantasella on monipuolinen kokemus talotekniikka-alalta ja erityisesti hankinnan johtamisesta. Nimlas tavoittelee Suomessa noin 800 miljoonan euron liikevaihtoa vuoteen 2031 mennessä, ja hankinnalla on tärkeä rooli kasvun ja kannattavuuden tukemisessa.
Tamperelainen Rantanen siirtyy Nimlakselle Skanskan talotekniikkayksiköstä, jossa hän on vastannut yksikön hankinnoista ja kumppaniverkoston rakentamisesta vaativiin hankkeisiin, kuten datakeskusprojekteihin. Tätä aiemmin hän on työskennellyt Constilla ja Arella. Tehtävien myötä Rantaselle on kertynyt vahva hankintaosaaminen ja monipuolinen kokemus talotekniikasta.
Koulutukseltaan Rantanen on ilmanvaihtoasentaja, LVI-insinööri ja tuotantotalouden diplomi-insinööri.
– On hienoa saada Waltteri mukaan Nimlakseen. Hän tuo meille vahvan toimialaymmärryksen ja pitkän kokemuksen hankinnan johtamisesta sekä energisen ja käytännönläheisen otteen kehittämiseen. Hän tuntee talotekniikkamarkkinan ja sen toimijat sekä monet verkostomme yrityksistä jo ennestään. Waltteri tulee kehittämään hankintaa edelleen niin, että yhtiöillämme on entistä paremmat puitteet ostamiseen ja menestymiseen niin projekteissa kuin palveluliiketoiminnassa, sanoo Nimlas Finlandin toimitusjohtaja Tiina Koppinen.
Hankinnalla tukea kasvuun ja kannattavuuteen
Nimlas Finland koostuu lähes 50 paikallisesti johdetusta teknisten palveluiden yrityksestä. Yhtiöt vastaavat itsenäisesti omasta liiketoiminnastaan ja hankinnoistaan. Yhteisellä hankinnalla Nimlas voi hyödyntää koko verkoston mittakaavaa muun muassa toimittajasopimuksissa ja -kumppanuuksissa sekä tarjota paikallisille yhtiöille parempia edellytyksiä kilpailukykyiseen hankintaan.
Rantanen vastaa Nimlas Finlandin hankintatoiminnon johtamisesta ja kehittämisestä. Hänen vastuulleen kuuluvat muun muassa hankinta- ja toimitusketjustrategia, toimittajasopimukset ja -kumppanuudet sekä hankinnan toimintamallien, työkalujen ja tiedolla johtamisen kehittäminen. Rantanen tekee myös yhteistyötä Nimlaksen muiden maayhtiöiden kanssa.
Nimlas tavoittelee Suomessa noin 800 miljoonan euron liikevaihtoa vuoteen 2031 mennessä osana Eurooppaan laajenevan Nimlas Groupin kasvustrategiaa. Suomessa kasvu perustuu nykyisten yhtiöiden kehittämiseen, yritysostoihin sekä uusien yhtiöiden perustamiseen yhdessä yrittäjien kanssa.
– Olen seurannut Nimlaksen kasvua jo asiakkaan ja yhteistyökumppanin näkökulmasta. Yhtiöstä on välittynyt vahva ammattimaisuus, positiivinen energia ja tekemisen meininki. Kun tämä mahdollisuus avautui, koin sen itselleni luontevaksi seuraavaksi askeleeksi. Odotan erityisesti sitä, että pääsen tutustumaan paikallisiin yrityksiin ja rakentamaan yhdessä niiden kanssa hankintaa, joka tukee yritysten liiketoimintaa ja Nimlaksen kasvua, Waltteri Rantanen sanoo.
Rantanen aloittaa tehtävässään 1.10.2026 ja raportoi Nimlas Finlandin toimitusjohtaja Tiina Koppiselle.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Tiina KoppinenToimitusjohtajaNimlas Finland OyPuh:040 350 2225tiina.koppinen@nimlas.fi
Waltteri RantanenHankintajohtajaNimlas Finland Oy
1.10.2026 alkaen
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Nimlas Finland Oy
Nimlas on yksi Pohjoismaiden johtavista teknisten asennusten ja palveluiden toimijoista. Kasvava konserni muodostuu Suomessa lähes 50 paikallisesta yhtiöstä, joissa työskentelee yli 1 800 ammattilaista. Nimlaksen yhtiöt tarjoavat projekteja ja palveluita muun muassa sähkö-, LVI-, automaatio-, kylmätekniikka-, paloturva- ja turvatekniikan aloilla koko Suomessa. Nimlas yhdistää paikallisen yrittäjyyden ja suuremman organisaation vahvuudet osana Pohjoismaista konsernia, joka kasvaa myös Euroopassa. Vuonna 2025 Nimlaksen liikevaihto Suomessa oli noin 334 miljoonaa euroa (pro forma). Lisätietoja: nimlas.fi
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