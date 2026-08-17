Kiasma-teatteri

JUMALA=RAKKAUS käsittelee uushenkisyyttä kriisien aikana.

2.9.2026 10:01:08 EEST | Kiasma-teatteri | Tiedote

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Kiasma-teatterin syksyn ensimmäinen ensi-ilta on Saana Pohjosen ja Henia Nikkilän koolle kutsuman työryhmän JUMALA=RAKKAUS. Näyttämöteos on osa Kiasman Nelivärinen uni -kokoelmanäyttelyyn liittyvää esitysohjelmistoa, ja se valittiin ohjelmistoon avoimen haun kautta.

Tekstiä jossa lukee JUMALA=RAKKAUS ja GOD=LOVE sekä tekijätiedot ja esityspäivämäärät. Keskellä on hämärä mustavalkoinen kuva alastomasta henkilöstä.
JUMALA=RAKKAUS Stella Massa

Eri taidelajeja yhdistelevä näyttämöteos pohtii aikamme henkisyyttä, uskon voimaa ja sen suuntautumista jatkuvan kriisin aikakaudella. Etsintään vaikuttavat tietenkin aikamme kulttuuriset voimat; uusliberaalissa talouslogiikassa ja modernissa henkisyydessä on ohittamattomia yhtäläisyyksiä.

Jos Jumala olenkin minä, olenko vastuussa kaikesta itse, ja siis itse myös syypää kaikkeen? Esitys pyrkii käsittelemään aihetta kriittisesti huumorin keinoin etsien samalla vilpittömästi suuntaa.

TYÖRYHMÄ

Esityksen koollekutsujina ja äänisuunnittelijoina toimivat musiikintekijöinä ja esitystaiteilijoina työskentelevät Saana Pohjonen ja Henia Nikkilä. Näyttämöllä nähdään näyttelijä ja esitystaiteilija Alisa Alho sekä tanssijat Johan Högsten ja Jessica Piasecki. Videosuunnittelusta vastaa monitaiteilija Stella Massa, valosuunnittelusta Mikko Kaukonen ja pukusuunnittelusta Noia Kekoni. Työryhmään kuuluvat lisäksi kuvanveistäjä Liisa Ryynänen sekä dramaturgi Mia Wennerstrand.

JUMALA=RAKKAUS esitykset

to 24.9. 18.00
pe 25.9. 18.00
su 27.9. 14.00 + keskustelu
ti 29.9. 18.00
Kiasma-teatteri

Avainsanat

esitysnykyesitysnäyttämöteostanssiteatterikiasma-teatteriuushenkisyys

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Tekstiä jossa lukee JUMALA=RAKKAUS ja GOD=LOVE sekä tekijätiedot ja esityspäivämäärät. Keskellä on hämärä mustavalkoinen kuva alastomasta henkilöstä.
JUMALA=RAKKAUS
Stella Massa
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