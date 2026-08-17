JUMALA=RAKKAUS käsittelee uushenkisyyttä kriisien aikana.

Eri taidelajeja yhdistelevä näyttämöteos pohtii aikamme henkisyyttä, uskon voimaa ja sen suuntautumista jatkuvan kriisin aikakaudella. Etsintään vaikuttavat tietenkin aikamme kulttuuriset voimat; uusliberaalissa talouslogiikassa ja modernissa henkisyydessä on ohittamattomia yhtäläisyyksiä.

Jos Jumala olenkin minä, olenko vastuussa kaikesta itse, ja siis itse myös syypää kaikkeen? Esitys pyrkii käsittelemään aihetta kriittisesti huumorin keinoin etsien samalla vilpittömästi suuntaa.

TYÖRYHMÄ

Esityksen koollekutsujina ja äänisuunnittelijoina toimivat musiikintekijöinä ja esitystaiteilijoina työskentelevät Saana Pohjonen ja Henia Nikkilä. Näyttämöllä nähdään näyttelijä ja esitystaiteilija Alisa Alho sekä tanssijat Johan Högsten ja Jessica Piasecki. Videosuunnittelusta vastaa monitaiteilija Stella Massa, valosuunnittelusta Mikko Kaukonen ja pukusuunnittelusta Noia Kekoni. Työryhmään kuuluvat lisäksi kuvanveistäjä Liisa Ryynänen sekä dramaturgi Mia Wennerstrand.

JUMALA=RAKKAUS esitykset

to 24.9. 18.00

pe 25.9. 18.00

su 27.9. 14.00 + keskustelu

ti 29.9. 18.00

Kiasma-teatteri