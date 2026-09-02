Palveluiden järjestäminen -lautakunta 1.9.2026

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen palveluiden järjestäminen -lautakunta kokoontui tiistaina 1.9.2026.

Lausunto luonnoksesta pelastustoimen palvelutasopäätöksestä vuosille 2027–2030

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen pelastustoimen palvelutasopäätös vuosille 2027 2030 on pelastustoimen järjestämisestä annetun lain (613/2021) mukainen asiakirja, jossa määritellään pelastustoimen palvelutaso, toiminnan tavoitteet, palvelut, voimavarat sekä palvelutason kehittämisen suuntaviivat. Palvelutasopäätöksen tulee perustua alueen uhka- ja riskianalyysiin sekä vastata kansallisia, alueellisia ja paikallisia tarpeita, onnettomuusuhkia ja varautumisen vaatimuksia.

Palveluiden järjestäminen -lautakunta päätti antaa pelastustoimen palvelutasopäätösluonnoksesta vuosille 2027–2030 seuraavan lausunnon: Palveluiden järjestäminen -lautakunta pitää palvelutasopäätöksen tavoitteita perusteltuina ja katsoo, että ne tukevat hyvinvointialueen strategisia tavoitteita turvallisten, yhdenvertaisten ja saavutettavien palvelujen turvaamiseksi koko alueella. Lautakunta korostaa palveluiden alueellisen yhdenvertaisuuden, kaksikielisten palveluiden saatavuuden, ikääntyneiden ja muiden haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden turvallisuuden sekä pelastustoimen ja sosiaali- ja terveyspalveluiden välisen yhteistyön merkitystä.

Lääkinnällisen kuntoutuksen toimintaterapian palveluseteleiden käyttöönotto, palvelukohtaisen sääntökirjan hyväksyminen ja arvojen määrittäminen

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella esitetään otettavaksi käyttöön lääkinnällisen kuntoutuksen toimintaterapian palveluseteli. Palvelusetelitoimintaa ohjaa yleisesti Itä- Uudenmaan hyvinvointialueen sääntökirja, joka on hyväksytty Palveluiden järjestäminen – lautakunnassa 24.5.2023 (§ 54). Lääkinnällisen kuntoutuksen toimintaterapian palveluseteleille on valmisteltu palvelukohtainen sääntökirja, jossa on koottu toimintaterapian vastaanotto- ja kotikäyntiä koskevat palvelukohtaiset erityispiirteet, velvoitteet ja käytännöt.

Palveluiden järjestäminen – lautakunta päätti ottaa käyttöön lääkinnällisen kuntoutuksen toimintaterapian palvelusetelit vuoden 2026 loppuun mennessä ja päätti hyväksyä palvelukohtaisen sääntökirjan. Lautakunta päätti myös hyväksyä toimintaterapian palveluseteleiden arvot. Lautakunta päätti, että palvelusetelin arvot tarkistetaan säännöllisin määräajoin saatavuuden varmistamiseksi ja vastaamaan kustannuskehitystä.

Muut asiat lautakunta päätti tai merkitsi tiedoksi esityslistan mukaan.