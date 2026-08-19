Riippumaton testi vahvistaa Donut Batteryn energiatiheyden – 409 wattituntia kilogrammaa kohden
2.9.2026 15:00:00 EEST | Donut Lab | Tiedote
Teknologiayhtiö Donut Lab julkisti tänään uuden testituloksen. Donut Battery saavutti tutkimusorganisaatio VTT:n tekemän raportin mukaan 409 wattitunnin energiatiheyden kilogrammaa kohden ja 805 wattitunnin energiatiheyden litraa kohden.
"Kyseessä on varsin yksinkertainen mittaus, sillä energiatiheys koostuu kahdesta asiasta: paljonko akkukenno pitää energiaa sisällään ja paljonko se painaa tai vie tilaa. Mittauksessa on hyödynnetty kemialtaan samanlaista akkukennoa kuin aikaisemmissakin VTT:n toteuttamissa testeissä, mutta sitä on energiaoptimoitu osana laajempaa kehitystyötämme", Donut Labin teknologiajohtaja Ville Piippo kertoo.
Testin alussa kenno punnittiin ja mitattiin. Tämän jälkeen akku ladattiin täyteen ja purettiin 25 asteessa koko kennon käytettävissä olevaa jännitealuetta hyödyntäen – näin saatiin selville, kuinka monta wattituntia kennosta saadaan irti. Kun energia jaetaan massalla, saadaan akun gravimetrinen energiatiheys. Kun energia jaetaan tilavuudella, saadaan volumetrinen energiatiheys.
Räätälöityjä akkuratkaisuja eri toimialoille
“Tämänpäiväinen mittaustulos ja muut kevään aikana todistetut ominaisuudet eivät vain kerro Donut Batteryn olevan poikkeuksellinen innovaatio. Ne kuvastavat myös teknologiamme rajattomia mahdollisuuksia, joita voimme lisätä verrattain kevyillä optimoinneilla. Olemme lanseerauksen jälkeen keskittyneet seuraavan sukupolven kennojen valmistamiseen ja aiomme skaalata niiden tuotannon teolliseen mittakaavaan”, kertoo Donut Labin toimitusjohtaja Marko Lehtimäki.
Donut Labin asiakaskunta on monipuolinen ja ulottuu ajoneuvoista drooneihin ja sähkövarastoihin.
“Keskeisenä tavoitteenamme on kehittää akkuratkaisuja, jotka vastaavat kunkin asiakkaan teknisiin tarpeisiin. Yhden standardoidun akun sijaan kehitämme samasta materiaalista räätälöityjä variaatioita ja optimoimme teknologiaa jatkuvasti, jotta se soveltuu eri toimialojen vaatimuksiin. Kehitystyömme tueksi olemme halunneet kartoittaa myös useita eri toimijoita teknologiamme testaus- ja todentamistyöhön", Lehtimäki jatkaa.
Intertek vahvisti seuraavan generaation akkukennojen bipolaarisuuden
Donut Lab on käynnistänyt kolmannen osapuolen tutkimukset myös akkuteknologian seuraavan generaation kennoista yhteistyössä kansainvälisen testaus- ja sertifiointiyhtiö Intertekin kanssa. Yhtiö on tutkinut akkukennon sisäisen rakenteen, jossa vahvistui kennon bipolaarinen rakenne.
Tutkimuksessa Intertek löysi useita sähkökemiallisia kerroksia sarjaan kytkettyinä yhden kennon sisältä. Jaetut metallikalvot toimivat elektrodeina kerrosten molemmin puolin. Kyseessä on bipolaarinen kennorakenne, jossa korkeampi jännite muodostetaan kennon sisällä sarjaan kytkettyjen kerrosten avulla sen sijaan, että erillisiä kennoja kytkettäisiin ulkoisesti sarjaan.
“Bipolaarinen kennorakenne on mahdollinen vain kiinteällä elektrolyytillä. Neste hiipisi kerrosten väliin ja antaisi ionien virrata vääriin paikkoihin. Tästä syystä bipolaarisia kennoja ei valmisteta nestemäisillä elektrolyyteillä. Tämä viimeistään todistaa akkujemme olevan kiinteäolomuotoisia ”, Piippo sanoo.
“Bipolaaristen kennojen valmistus on itsessään jopa yhtä suuri harppaus kuin siirtyminen tavallisista litiumioniakuista kiinteäolomuotoisiin. Bipolaariset kennot avaavat mahdollisuuksia, jotka eivät aiemmin olleet toteutettavissa – ne maksimoivat akkupakettien energiatiheyden sekä minimoivat niiden rakenteen haastavuuden ja kustannukset”, Lehtimäki kertoo.
Naulanläpäisytesti osoittaa akkukennon turvallisuuden
Intertek suoritti Donut Labin seuraavan generaation akkukennolle myös naulanläpäisytestin, jolla arvioidaan kennon käyttäytymistä vakavassa mekaanisessa vauriotilanteessa. Testissä täyteen ladatun akkukennon läpi lyötiin teräsnaula, joka jätettiin kennoon tunniksi simuloimaan pysyvää sisäistä oikosulkua.
Tavallisessa litiumioniakussa, jossa on nestemäinen elektrolyytti, tämä on painajaismainen skenaario. Oikosulku purkaa energian yhteen pisteeseen, lämpötila nousee, nestemäinen elektrolyytti on syttyvää ja kenno voi joutua lämpökarkaamiseen aiheuttaen savua, tulipalon ja jopa räjähdyksen. Intertekin suorittamassa testissä Donut Labin akkukenno pysyi täysin vakaana koko tunnin mittaisen seurannan ajan.
”Naulanläpäisytesti todistaa yksinkertaisuudessaan, että akkumme on erittäin turvallinen. Turvalliset kennot tekevät myös rakentamisesta yksinkertaisempaa, kevyempää ja kustannustehokkaampaa akkupakettitasolla”, Piippo kiteyttää.
VTT:n ja Intertekin tekemät testiraportit ovat saatavilla osoitteessa Idonutbelieve.com.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:press@donutlab.com
Linkit
Donut Lab
Teknologiayhtiö Donut Lab tarjoaa kaikki sähköajoneuvojen rakentamiseen tarvittavat komponentit ja mahdollistaa niiden käytön eri toimialoilla. Donut Platform tarjoaa korkealuokkaisen valikoiman keskenään yhteensopivia komponentteja, mikä tekee sähköautojen valmistuksesta nopeaa ja taloudellista. Donut Motor on maailman ensimmäinen renkaaseen integroitu moottori, jossa korkein vääntötiheys ja tehotiheys yhdistyvät kevyeen rakenteeseen, eikä perinteisiä voimansiirtokomponentteja tarvita. Donut Battery on maailman ensimmäinen solid state -akku, joka on heti saatavilla tuotannossa oleviin ajoneuvoihin. Järjestelmät on suunniteltu monipuoliseen käyttöön ja ajoneuvoihin maalla, merellä ja ilmassa. Ne palvelevat auto-, ilmailu-, robotiikka-, meri- ja puolustusteollisuutta. www.donutlab.com
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Donut Lab
Donut Lab on ostanut nanoteknologiayritys Nordic Nano Groupin19.8.2026 11:59:11 EEST | Tiedote
Donut Lab on saattanut päätökseen Nordic Nano Groupin yritysoston, jonka myötä yrityksen koko tiimi on siirtynyt Donut Labin palvelukseen. Samassa yhteydessä Donut Labin hallitukseen valittiin Nordic Nano Groupin Esa Parjanen ja Jarkko Aro.
Donut Batteryn uusin mittaus osoittaa akkukennon turvallisuuden myös vaurioituneena – “perinteiselle litiumioniakulle seuraukset olisivat vakavat”23.3.2026 15:00:00 EET | Tiedote
Donut Battery jatkaa toimintaansa turvallisesti, vaikka se olisi vaurioitunut.
Donut Labin erikoistesti mittaa Donut Batteryn suoriutumista akkupaketissa16.3.2026 15:00:00 EET | Tiedote
Donut Labin akkuteknologialla varustettu Verge TS Pro -moottoripyörä latautuu alle kymmenessä minuutissa, mikä tekee siitä maailman nopeimmin latautuvan sähkömoottoripyörän.
Donut Batteryn kolmannen mittauksen tulokset on julkistettu – kumoaa teoriat superkondensaattorista9.3.2026 15:00:00 EET | Tiedote
Donut Lab on mittauttanut yhtiön kehittämän, maailman ensimmäisen sarjatuotantoon sopivan solid state -akun ominaisuuksia riippumattomissa tutkimusolosuhteissa. Tänään julkistettu kolmas testi mitätöi epäilykset siitä, että kyseessä olisi akun sijaan superkondensaattori.
Donut Batteryn toisen mittauksen tulokset on julkistettu: akku toimii poikkeuksellisen hyvin korkeissa lämpötiloissa2.3.2026 15:00:00 EET | Tiedote
Donut Lab on tilannut kansainvälisesti arvostetun Teknologian tutkimuskeskus VTT:n mittaamaan yhtiön kehittämän, maailman ensimmäisen sarjatuotantoon sopivan solid state -akun ominaisuuksia riippumattomissa tutkimusolosuhteissa. Akun suorituskykyä korkeissa lämpötiloissa mittaava tutkimus osoittaa, että Donut Battery kestää kuumuutta äärimmäisen hyvin ja tarjoaa silloin jopa vieläkin suuremman kapasiteetin.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme