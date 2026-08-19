Mainiokodit

Mainiokodit avaa uuden ikääntyneiden hoivakodin Sipooseen alkuvuodesta 2028

2.9.2026 10:23:07 EEST | Mainiokodit | Tiedote

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Mainiokodit laajentaa palveluverkostoaan Itä-Uudellamaalla avaamalla uuden ikääntyneiden hoivakodin Nikkilän keskustaan alkuvuodesta 2028. Uuteen 57-paikkaiseen hoivakotiin rakennetaan nykyaikaiset ja viihtyisät tilat, jotka tukevat yhteisöllistä arkea.

kuva: Mainikodit
kuva: Mainikodit

Sipoon Oikopolulle rakennettava hoivakoti tarjoaa ympärivuorokautista palveluasumista ikääntyneille. Hoivakodin suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota kodikkaisiin tilaratkaisuihin, esteettömyyteen sekä asukkaiden hyvinvointia tukevaan ympäristöön. 

Uudisrakennukseen tulee 57 asukaspaikkaa, oma valmistuskeittiö sekä monipuoliset yhteiset tilat asukkaiden yhdessäoloon, toiminnalliseen arkeen sekä läheisten kohtaamiseen. Taloon rakennetaan myös sauna- ja monitoimitilat, jotka mahdollistavat monipuolisen arjen. 

Jokaisessa ryhmäkodissa on oma terassi tai parveke, jotka tarjoavat mahdollisuuden ulkoilmasta nauttimiseen turvallisesti ja helposti ympäri vuoden. 

– Haluamme rakentaa Sipooseen hoivakodin, jossa yhdistyvät laadukas hoiva sekä asukkaiden omannäköinen arki. Suunnittelun lähtökohtana on luoda ympäristö, jossa on hyvä elää, kohdata muita ja viettää merkityksellistä arkea, kertoo Mainiokotien palvelujohtaja Kirsi Pellinen tulevasta. 

Mainiokodit voitti Sipoon kunnan järjestämän tarjouskilpailun tontista. Valinnassa painotettiin muun muassa palvelun laatua sekä ratkaisujen soveltuvuutta ikääntyneiden hoivaan. 

– Olemme iloisia mahdollisuudesta tuoda Sipoon ikääntyville asukkaille uusi hoivakoti, joka vastaa kasvavaan palvelutarpeeseen, ja tarjoaa laadukkaat puitteet asumiseen ja hoivaan, Pellinen jatkaa. 

Sipoon uuden yksikön lisäksi Mainiokodit vahvistaa ikääntyneiden palveluja Itä-Uudellamaalla laajemminkin. Porvoon Toukovuoreen avataan uusi Mainiokoti loppuvuodesta 2027. Alueella Mainiokoteja toimii jo Sipoon Söderkullassa sekä Lapinjärvellä. 

Lisätietoja: 
Mainiokodit, palvelujohtaja Kirsi Pellinen, p. 050 567 3554, kirsi.pellinen@mainiokodit.fi 

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Mainiokodit

Mainiokodit on ikääntyneiden asumispalveluiden laatujohtaja Suomessa. Mainiokodeilla on noin sata hoivakotia eri puolilla Suomea, joissa on yli 4 000 asukaspaikkaa. Mainiokodit kuuluu Mehiläinen-konserniin. www.mainiokodit.fi

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