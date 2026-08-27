HONOR 600 -sarjan älypuhelimet auttavat palaamaan arjen muistoihin entistä elävämmin

Valokuvia otetaan nykyään enemmän kuin koskaan aiemmin. Silti kuvien muokkaaminen katsottavaan muotoon vie yhä aikaa. Photo Tutorial -sivuston mukaan maailmassa otetaan vuonna 2026 jopa 1,95 biljoonaa valokuvaa. Tämä tarkoittaa noin 5,3 miljardia kuvaa päivässä. Älypuhelimilla otetaan noin 94 prosenttia kaikista kuvista1..

Valtava kuvamäärä muuttaa tapaa, jolla dokumentoimme arkeamme. Kuvien ja videoiden ottaminen on vasta ensimmäinen askel. Käyttäjät kaipaavat helppoja työkaluja, joiden avulla he voivat hienosäätää sisältöä, yhdistellä sitä ja luoda kuvista albumeita, kollaaseja sekä helposti jaettavaa sisältöä. Uusi HONOR 600 -sarja, johon kuuluvat mallit HONOR 600, HONOR 600 Pro, ja HONOR 600 Lite, tarjoaa laajan valikoiman tekoälyominaisuuksia. Nämä ominaisuudet on suunniteltu erityisesti kuvien muokkaukseen, videoiden luomiseen ja elävien kuvien katseluun.

Paremmat kuvat valmiina albumiin

HONOR 600 -sarjan avulla voit parannella suosikkikuviasi helposti ja nopeasti. HONOR 600, 600 Pro ja 600 Lite -malleissa on AI Pyyhekumi -poistotyökalu, joka poistaa ylimääräiset elementit kuvasta. Näin huomio pysyy tärkeimmässä asiassa. HONOR 600- ja 600 Pro -malleissa on lisäksi AI laajennus -toiminto, joka laajentaa kuvan sommittelua. Tämä on kätevää silloin, kun kuva kaipaa parempaa tasapainoa tai sen halutaan sopivan täydellisesti albumin tai kollaasin taittoon.

Näiden tekoälytyökalujen avulla kuvista saa yhtenäisiä ja viimeisteltyjä. Samalla matka-, perhe- ja arkimuistojen kokoaminen albumiksi muuttuu vaivattomaksi.

Tallenna oikea tunnelma

HONOR 600 -sarja tukee myös dynaamisempia tapoja tallentaa muistoja. Liikkuva valokuva -toiminto, joka löytyy kaikista sarjan puhelimista, herättää arjen kuvat eloon ja tallentaa tilanteen aidon tunnelman. Käyttäjät voivat myös yhdistää useita hetkiä eläväksi visuaaliseksi kollaasiksi Liikkuvien kuvien kollaasi -ominaisuuden avulla.

Kuvagalleriat muuttuvat ilmeikkäämmiksi, ja ne välittävät itse hetken lisäksi myös ympäröivän tunnelman.

Kuvista videotarinoiksi

HONOR 600 -sarja tekee myös still-kuvien muuttamisesta lyhytvideoiksi erittäin helppoa. HONOR 600- ja HONOR 600 Pro -puhelinten tekoälyä hyödyntävä AI Kuvasta videoksi 2.0 -toiminto muuntaa yksittäiset kuvat lyhyiksi videoleikkeiksi.

Ominaisuus tarjoaa kätevän tavan siirtyä yksittäisistä kuvista laajempiin tarinoihin, jotka yhdistävät valokuvaa ja videota suoraan älypuhelimessa. Tämä on erinomainen työkalu esimerkiksi lomamuistojen tai tapahtumien koostamiseen.

Tekoäly helpottaa arjen luovuutta

Nykypäivän kuva-albumit koostuvat usein erilaisista formaateista: muokatuista kuvista, liikkuvista kuvista, kollaaseista ja lyhytvideoista. HONOR 600 -sarja tukee tätä luovaa prosessia luonnollisesti. Tekoälyominaisuudet säästävät aikaa ja vähentävät manuaalisen muokkauksen tarvetta, jolloin käyttäjille jää enemmän vapautta päättää, miltä heidän muistonsa näyttävät.

Olipa kyseessä syntymäpäiväkooste, viikonloppumatkan albumi tai perheen tähtihetket, HONOR 600 -sarjan monipuoliset kuva- ja videotyökalut tekevät sisällön järjestelystä, yhdistelystä ja jakamisesta nopeaa ja vaivatonta.

Lisätiedot:

Pekko Honkasalo

PR Manager, HONOR Suomi

pekkohonkasalo@honor.com

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HONOR on johtava maailmanlaajuinen tekoälylaite- ja -ekosysteemiyritys. Olemme sitoutuneet mullistamaan ihmisten ja laitteiden välisen vuorovaikutuksen yhdistääksemme tekoälyekosysteemin kaikkiin kuluttajiin agenttitekoälyn aikakaudella ja tulevaisuudessa. Pyrimme ylittämään teollisuuden rajat avoimen ja saumattoman yhteistyön avulla luodaksemme arvoa jakavan ekosysteemin yhdessä alan kumppaneiden kanssa. Innovatiiviseen tuotevalikoimaan kuuluvat muun muassa tekoälypuhelimet, tietokoneet, tabletit ja puettavat älylaitteet. Tavoitteenamme on antaa jokaiselle ihmiselle mahdollisuus hyödyntää uutta älykästä maailmaa.

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1. Photo Tutorial, Photo statistics: how many photos are taken every day in 2026? https://photutorial.com/photos-statistics/