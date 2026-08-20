Paraisten kaupunki

Mereltä merelle – Paraisten kaupunki kutsuu työpajaan keskustan tulevaisuudesta

2.9.2026 10:59:03 EEST | Paraisten kaupunki | Tiedote

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Miten Paraisten keskustaa tulisi kehittää tulevina vuosikymmeninä? Syyskuun 24. päivänä asukkailla ja muilla kiinnostuneilla on mahdollisuus osallistua keskustan kehittämisen yhteisen suunnan muodostamiseen.

Paraisten kaupunki laatii syksyn aikana keskustalle kehittämissuunnitelmaa osana Mereltä merelle -kasvuhanketta. Se on yksi kaupungin strategisista kasvuhankkeista osana strategiaa Kasvua, joka näkyy ja tuntuu. Tavoitteena on muodostaa keskustan kehittämiselle pitkän aikavälin kokonaisnäkemys ja tunnistaa konkreettisia mahdollisuuksia keskustan elinvoimaisuuden ja vetovoiman vahvistamiseksi. 

Osana työtä kaupunki järjestää avoimen asukastilaisuuden ja työpajan torstaina 24. syyskuuta 2026 klo 18–20 Paraisten kaupungintalon valtuustosalissa. Illan aikana kaupunki ja ARCO Architecture Company Oy kertovat kehittämissuunnitelman laatimiseen liittyvästä työstä, sen tavoitteista ja sisällöstä. Osallistujilla on myös mahdollisuus tuoda esiin omia ajatuksiaan, ideoitaan ja näkemyksiään keskustan tulevaisuudesta. 

Kehittämissuunnitelmassa ei tässä vaiheessa ole tarkoitus päättää tarkasti, mitä rakennetaan ja minne. Tavoitteena on muodostaa yhteinen kokonaisnäkemys ja löytää mahdollisuuksia, joiden avulla keskustasta voidaan tehdä entistä houkuttelevampi, elävämpi ja viihtyisämpi sekä samalla luoda hyvät edellytykset pitkäjänteiselle kasvulle. 

Työssä tarkastellaan muun muassa tulevaisuuden asumista, yrityksiä ja palveluita, virkistystä ja viheralueita sekä liikennettä ja saavutettavuutta. Keskeinen kysymys on myös se, miten Paraisten historia, identiteetti ja omaleimaisuus voidaan säilyttää samalla kun keskustaa kehitetään. 

Suntin vesialue ja sen rannat ovat tärkeä osa kokonaisuutta. Miten vesialueesta ja rannoista voidaan tehdä entistä vahvempi osa keskustaa ja luoda houkuttelevia ympäristöjä asumiseen, virkistykseen, kohtaamisiin ja kaupunkielämään? Tämä on yksi työssä tarkasteltavista kysymyksistä. 

Työpajassa osallistujat pääsevät pohtimaan esimerkiksi seuraavia kysymyksiä: Mikä keskustassa toimii hyvin tällä hetkellä? Mitä puuttuu? Mitä pitäisi kehittää? Ja mikä on tärkeää säilyttää? 

Tilaisuus alkaa klo 18 esittelyillä ja ohjeistuksella, minkä jälkeen osallistujat työskentelevät eri teemojen parissa. Ilta päättyy klo 20. 

Kehittämissuunnitelman laatimista johtaa ARCO Architecture Company Oy yhteistyössä Paraisten kaupungin kanssa. Asukastilaisuudessa esiin tulevat näkemykset ja ideat muodostavat osan kehittämissuunnitelman jatkotyötä. 

Kaikki ovat tervetulleita mukaan – keskustassa asuvat, sen palveluita käyttävät ja kaikki Paraisten keskustan tulevaisuudesta kiinnostuneet. 

Mereltä merelle – asukastilaisuus ja työpaja 
Torstaina 24. syyskuuta 2026 klo 18–20 
Valtuustosali, Paraisten kaupungintalo

Avainsanat

parainenmereltämerellekasvuprojektikeskusta

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