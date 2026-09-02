Lupa- ja valvontavirasto

Perintäyhtiö peri kohtuuttomia ja tarpeettomia perintäkuluja

2.9.2026 10:44:00 EEST | Lupa- ja valvontavirasto | Tiedote

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Lupa- ja valvontavirasto selvitti perintäyhtiön toimintaa kohtuuttomien ja tarpeettomien perintäkulujen perimisessä sekä tiedonantovelvollisuuden noudattamisessa ja riitautuksen käsittelyssä

Lupa- ja valvontavirasto selvitti, että perintäyhtiö oli hyvän perintätavan vastaisesti perinyt kohtuuttomia ja tarpeettomia perintäkuluja. Perityt kulut olivat muun muassa ylittäneet laissa säädetyn enimmäismäärän. Lisäksi perintälaki edellyttää, että perintäyhtiön tulee antaa velalliselle tämän pyynnöstä tietyt laissa määritetyt velkaa koskevat tiedot. Perintäyhtiö ei ollut kaikilta osin toiminut tämän velvoitteen mukaisesti. Edelleen perintäyhtiö oli perinyt riitautettua saatavaa.

Jos perintätoimisto ei korjaa epäkohtaa, sille voidaan määrätä hallinnollinen seuraamus

Lupa- ja valvontavirasto arvioi kokonaisuutta ja huomion kiinnittäminen oli oikeasuhtainen seuraamus. Huomion kiinnittäminen on hallinnollista ohjausta, jonka myötä on tarkoitus saada yhtiö muuttamaan virheellistä toimintatapaansa. Mikäli Lupa- ja valvontavirasto havaitsee vastaisuudessa perintäyhtiön toimivan päätöksessä ilmenneiden epäkohtien osalta edelleen lain tai hyvän perintätavan vastaisesti, voidaan yhtiölle määrätä hallinnollinen seuraamus kuten varoitus.

Yhteyshenkilöt

Tietoja julkaisijasta

Lupa- ja valvontavirasto on valtakunnallinen, monialainen valtion viranomainen. Virasto kuuluu valtiovarainministeriön hallinnonalaan, ja eri ministeriöt ohjaavat sen toimintaa omilla toimialoillaan. Lupa- ja valvontavirasto aloitti toimintansa 1.1.2026. Viraston tehtäviin kuuluu esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon, ympäristöasioiden, alkoholihallinnon, varhaiskasvatuksen, koulutuksen, työsuojelun ja pelastustoimen lupa-, ohjaus- ja valvontatehtäviä. Lupa- ja valvontavirastossa turvaamme jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin palveluihin ja turvallisiin elinoloihin. 

Lupa- ja valvontavirasto 
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Lupa- ja valvontavirasto.

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