SDP EDUSKUNTA

SDP:n Pia Hiltunen: Pohteen irtisanomiset ovat seurausta hallituksen epäonnistuneesta sote-politiikasta – En voi edes kuvitella, miltä työntekijöistä tuntuu

2.9.2026 10:50:36 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote

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Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde on päättänyt irtisanoa 302 työntekijää. Kaikkiaan 511 ihmisen työsuhde päättyy. SDP kansanedustaja Pia Hiltunen pitää tilannetta erittäin surullisena ja katsoo sen olevan suoraa seurausta hallituksen politiikasta, jossa julkisen sote-sektorin rahoitus ei pysy palvelutarpeen ja kustannusten kasvun mukana.

Kuva: Jukka-Pekka Flander / SDP
Kuva: Jukka-Pekka Flander / SDP

– Tämä on todella surullinen päivä Pohteen työntekijöille. Ihmiset, jotka ovat tehneet valtavan arvokasta työtä ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin eteen, joutuvat nyt kantamaan hallituksen sote-politiikan seurauksia. Rahaa on riittänyt yksityiselle sektorille, mutta julkisille hyvinvointialueille sitä ei tunnu riittävän, vaikka palvelujen tarve kasvaa koko ajan, Hiltunen korostaa.

Pohteen henkilöstövähennysten tavoitteena on säästää henkilöstökuluista 30 miljoonaa euroa vuonna 2027. Hyvinvointialueen valtionrahoituksen arvioidaan kasvavan ensi vuonna 1,6 prosenttia, kun esimerkiksi palkkakustannusten nousun arvioidaan olevan tätä suurempaa.

Hiltunen alleviivaa, että eduskunnassa käsiteltiin juuri eilen eduskunnan oikeusasiamiehen kertomusta. Keskustelussa nousi esiin vakava huomio hyvinvointialueiden riittämättömistä resursseista ja siitä, että lakisääteisten palvelujen saatavuus on jo vaarantunut.

– On pysäyttävää, että samaan aikaan kun eduskunnassa keskustellaan siitä, ovatko hyvinvointialueiden resurssit riittäviä lakisääteisten palvelujen turvaamiseen, Pohjois-Pohjanmaalla joudutaan irtisanomaan satoja työntekijöitä. Nämä asiat liittyvät suoraan toisiinsa, Hiltunen painottaa.

– Keinot ovat hyvinvointialueilla vähissä, kun valtiovarainministeriö edellyttää niiltä kohtuuttomia säästöjä. Lopulta lasku lähetetään työntekijöille ja palvelujen käyttäjille. En voi edes kuvitella, miltä työntekijöistä tuntuu. Teette todella arvokasta työtä. Voimia tähän vaikeaan tilanteeseen, Hiltunen sanoo.

Hiltunen pitää erityisen huolestuttavana sitä, että henkilöstön vähentämiset kohdistuvat myös asiakas- ja potilastyöhön.

– Jos työn määrä ei vähene, mutta työntekijöitä vähennetään, on aivan aiheellinen kysymys, kuka jäljelle jääneiden työntekijöiden työt tekee. Hoitajat ja muu henkilöstö eivät voi venyä loputtomasti. Säästöjä ei voida tehdä niin, että samalla vaarannetaan henkilöstön jaksaminen ja ihmisten pääsy tarvitsemiinsa palveluihin, Hiltunen linjaa.

Hiltunen nostaa esiin kokoomuksen roolin hallituksen talouspolitiikassa.

– Kokoomuksen ratkaisu tuntuu kerta toisensa jälkeen olevan vain leikkaaminen. Kun julkisista palveluista leikataan, leikataan samalla ihmisten työpaikkoja. Nyt tämä näkyy konkreettisesti Pohteella. On perusteltua kysyä, kuinka kauan hyvinvointiyhteiskunta kestää Kokoomuksen kohtuutonta leikkauslinjaa, Hiltunen päättää.

Avainsanat

sotehyvinvointialueetsosiaali- ja terveydenhuoltosote-palvelut

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Kuvat

Kuva: Jukka-Pekka Flander / SDP
Kuva: Jukka-Pekka Flander / SDP
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Kuva: Jukka-Pekka Flander / SDP
Kuva: Jukka-Pekka Flander / SDP
Lataa
Kuva: Jukka-Pekka Flander / SDP
Kuva: Jukka-Pekka Flander / SDP
Lataa

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