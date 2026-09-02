ABC laajentaa raskaaseen liikenteeseen – uuden ABC Truck -verkoston ensimmäiset pisteet suunnitteilla Tupokselle ja Sipooseen
2.9.2026 14:30:00 EEST | SOK - Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta | Tiedote
ABC käynnistää uuden ABC Truck -liiketoiminnan avaamalla ensimmäisen raskaan ammattiliikenteen tankkauspisteen loppuvuoden 2026 aikana Tupokselle ja latauspisteen Sipooseen kevään 2027 aikana. Verkosto on suunnattu kuljetus- ja logistiikka-alan yrityksille sekä muille raskasta kalustoa käyttäville toimijoille.
ABC Truck -verkoston tavoitteena on parantaa kuljetusalan lataus- ja tankkauspisteiden saatavuutta Suomessa sekä vastata alan muuttuviin käyttövoimatarpeisiin. Verkosto rakentuu vaiheittain valtateiden ja raskaan liikenteen keskeisten reittien varrelle. ABC Truck -pisteiden valikoimaan kuuluvat asemakohtaisesti muun muassa uusiutuva diesel ja raskaan liikenteen lataus.
ABC:n uudet raskaan liikenteen lataus- ja tankkauspisteet palvelevat yritysasiakkaita, joilla on S-Busineksen ABC Truck -kortti. Kortti tarjoaa yrityksille sujuvan tavan hoitaa tankkaukset ja lataukset, keskitetyn laskutuksen sekä ostojen seurannan ja raportoinnin.
-Haluamme olla mukana rakentamassa kuljetusalan tulevaisuutta ja varmistaa, että yrityksillä on käytössään laadukkaat ja luotettavat energiaratkaisut koko Suomessa. Tavoitteenamme on rakentaa koko maan kattava raskaan liikenteen ABC Truck -verkosto, joka yhdistää keskeiset sijainnit kuljetusreittien varrella, kilpailukykyisen hinnoittelun, monipuoliset palvelut ammattikuljettajille ja yritysten ostojen sujuvan hallinnan. Nämä investoinnit ovat keskeisessä roolissa myös ABC:n päästövähennystavoitteissa, kertoo SOK Liikennekaupan johtaja Harri Tuomaala.
ABC:n ensimmäinen Truck-tankkauspiste ABC Tupokselle, latausasema Sipooseen
Osuuskauppa Arinan ABC Tupos -liikenneasemalle suunnitellaan avattavan ensimmäinen ABC Truck -tankkauspiste loppuvuonna 2026. ABC Tupos sijaitsee raskaan liikenteen vilkkaassa solmukohdassa Oulun seudulla ja Pohjois-Suomen runkoreiteillä. Sen ohi ajaa noin 1 200 raskasta ajoneuvoa vuorokaudessa.
Limingan Tupoksen ABC Truck -pisteen valikoimaan kuuluu kausidieselin lisäksi kesälaatu myös talvella, moottoripolttoöljy ja AdBlue.
-ABC Tupos on perustamisestaan alkaen ollut tunnettu ympärivuorokautinen ammattiliikenteen pysähdyspaikka kattavine kuljettajapalveluineen. Uusi ABC Truck -piste tuo raskaan kaluston kuljettajille ja kuljetusyrityksille uuden kotimaisen vaihtoehdon myös tankkaukseen, kertoo Osuuskauppa Arinan toimialajohtaja Ulla Peltoniemi.
Inexin Sipoon logistiikkakeskusten yhteyteen suunnitellaan avattavan puolestaan ABC Truck -verkoston ensimmäinen raskaan liikenteen latausasema keväällä 2027. Latausasema tulee olemaan kaikkien kuljetusliikkeiden käytettävissä.
-S-ryhmän ja Inexin kunnianhimoisten fossiilisten päästövähennystavoitteiden saavuttamisessa kestävien liikenteen energioiden käytön lisääminen on avainasemassa. Sipoon logistiikkakeskukseen yhteyteen avattava julkinen ABC Truck -latausasema tukee tätä kehitystä konkreettisesti ja auttaa rakentamaan edellytyksiä raskaan liikenteen sähköistymiselle Suomessa, Inex Partnersin toimitusjohtaja Tuukka Turunen sanoo.
Hankkeiden aikataulut täsmentyvät rakentamislupaprosessien edetessä. Kummankin yksikön avautumisajoista ja palveluista kerrotaan lisää myöhemmin.
Lisätietoja medialle:
Harri Tuomaala, SOK Liikennekaupan johtaja
harri.tuomaala@sok.fi
p. 010 7680825
Ulla Peltoniemi, Osuuskauppa Arinan toimialajohtaja
ulla.peltoniemi@sok.fi
p. +358 500 516 855
Tuukka Turunen, Toimitusjohtaja, Inex Partners Oy
tuukka.turunen@sok.fi
p. 010 76 87001
Lisätietoja ABC-ketjun tarjonnasta ammattiliikenteen tarpeisiin:
https://www.abcasemat.fi/yrityksille
https://s-business.fi/edut-ja-alennukset/abc.html
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