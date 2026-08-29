Hyvä että hallituksella on halua kehittää osakesäästötiliä – nyt tärkeintä olisi hyväksyä myös aloittaville piensijoittajille sopivat sijoitusrahastot mukaan
2.9.2026 11:13:29 EEST | Finanssiala ry | Tiedote
- Hallitus päätti budjettiriihessään selvittää osakesäästötilin laajentamista myös listaamattomiin yrityksiin.
- Asiaa on syytä selvittää mutta on syytä muistaa, että sijoitukset listaamattomiin yrityksiin eivät välttämättä sovi aloitteleville piensijoittajille muun muassa korkeamman riskin takia.
- Nyt olisi tärkeämpää laajentaa osakesäästötili koskemaan myös rahastoja, jotka ovat helpoin ja myös suosituin tapa aloittaa sijoittaminen.
Hallitus päätti viimeisessä budjettiriihessään selvittää osakesäästötilin laajentamista koskemaan myös listaamattomia yrityksiä. Finanssiala ry:n (FA) toimitusjohtajan Arno Ahosniemen mielestä asiaa on syytä selvittää, mutta rahastojen lisääminen osakesäästötiliin olisi kriittisempi ja hyödyllisempi uudistus.
”On erinomaista, että hallitus haluaa kehittää osakesäästötiliä. Tällä hetkellä olisi tärkeintä laajentaa tili ulottumaan myös rahastoihin, jotka ovat tavallisille suomalaisille helpoin ja myös suosituin tapa aloittaa sijoittaminen.”
”Listaamattomien yritysten lisääminen osakesäästötiliin on ilman muuta selvittämisen arvoista. On syytä muistaa, että listaamattomat osakesijoitukset ovat korkeamman riskin sijoituksia eivätkä siten sovi kaikille, etenkään aloittelijoille – sen sijaan tilin laajentaminen rahastoihin toisi sijoittamisen paremmin jokaisen suomalaisen ulottuville”, Ahosniemi summaa.
Listaamattomien osakkeiden ja muiden epälikvidien sijoitusten tarjoaminen kotitalouksille on parasta toteuttaa siihen tarkoitukseen suunniteltujen välineiden, kuten EU:n pitkäaikaisrahastojen (ELTIF) kautta. Tätä koskeva lakiesitys onkin jo valmistelussa valtiovarainministeriössä.
Rahastot helppoja ja suosittuja suomalaisten keskuudessa
Osakesäästötilin laajentaminen rahastoihin mahdollistaisi sijoituksen vaihtamisen rahastosta toiseen ilman, että välissä on maksettava vero. Vaihtotarve voi tulla kyseeseen esimerkiksi silloin, jos tahtoo laittaa rahansa eri kohteisiin sijoittaviin rahastoihin tai on tyytymätön rahaston menestykseen. Se myös lisäisi kilpailua rahastoja tarjoavien toimijoiden kesken, mikä hyödyttää aina myös sijoittajaa.
”Osakesäästötilin laajentaminen rahastoihin tukisi myös EU:n säästämis- ja sijoitusunionin tavoitteita. Niiden mukaan kansalaisille tulisi tarjota sijoitustilin kautta mahdollisuus pitkäjänteiseen ja laajasti hajautettuun sijoittamiseen.”
Valtiovarainministeriön vuonna 2025 julkaistussa finanssialan kasvustrategiassa on hyviä linjauksia nykyisen osakesäästötilin laajentamiseksi sijoitussäästötiliksi.
Finanssialan kasvustrategian keskeiset linjaukset
- Osakesäästötilin sallittuja sijoituskohteita laajennettaisiin osakkeiden lisäksi myös:
- muihin pörssi- ja MTF-listattuihin tuotteisiin
- sijoitusrahastoihin
- vaihtoehtorahastoihin
- ETF-rahastoihin Ruotsin mallin mukaisesti.
- Samalla nykyinen 100 000 euron talletuskatto voitaisiin poistaa kokonaan.
- Tavoitteena on:
- parantaa eri sijoitustuotteiden veroneutraliteettia
- helpottaa riskien hajauttamista
- madaltaa uusien sijoittajien kynnystä aloittaa sijoittaminen
- lisätä kilpailua rahastomarkkinoilla
- ohjata kotitalouksien varoja talletuksista tuottavampiin sijoituskohteisiin.
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Yhteyshenkilöt
Arno AhosniemiToimitusjohtajaPuh:+358 40 588 6834arno.ahosniemi@finanssiala.fi
Johannes PalmgrenMonimediatuottajaPuh:+358 50 537 9784johannes.palmgren@finanssiala.fi
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