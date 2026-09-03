Kutsu: Miten Juhani Pallasmaa on vaikuttanut kansainväliseen arkkitehtuuriin? Huippuarkkitehdit kokoontuvat Pallasmaan 90-vuotisjuhlaseminaariin 25.9.

Phenomena: Celebrating the Influence and Legacy of Juhani Pallasmaa

-seminaari järjestetään Aalto-yliopistossa Otaniemessä perjantaina 25. syyskuuta 2026. Englanninkielinen tapahtuma juhlistaa Pallasmaan 90-vuotispäivää ja tarkastelee hänen ajattelunsa kansainvälistä ja monitieteistä vaikutusta.

Juhani Pallasmaa on kansainvälisesti poikkeuksellisen hyvin tunnettu kirjoittajana ja arkkitehtuuriajattelijana. Hänen teoksensa The Eyes of the Skin (1996) on saavuttanut klassikkoteoksen aseman arkkitehtuurikoulutuksessa ympäri maailmaa, ja hänen kirjoituksiaan on julkaistu laajasti.

Hänet tunnetaan erityisesti arkkitehtuurin kokemuksellisuutta, aisteja ja ihmisen suhdetta rakennettuun ympäristöön käsittelevistä kirjoituksistaan ja luennoistaan.

Pallasmaan 90-vuotisjuhlaseminaari tuokin nyt Aalto-yliopistoon joukon kansainvälisesti tunnettuja arkkitehteja ja Pallasmaan ajattelun jatkajia, toki myös Juhani Pallasmaa on itse paikalla ja median tavattavissa.

Juhlaseminaarin puhujia ovat muun muassa Fuensanta Nieto ja Enrique Sobejano espanjalaisesta Nieto Sobejano Arquitectos -toimistosta sekä Yvonne Farrell ja Shelley McNamara, vuoden 2020 Pritzker-palkittuja irlantilaisia arkkitehteja Grafton Architectsista.

Päivän ohjelmassa on myös paneelikeskustelut aiheista Undisciplined Inquiry ja Continuing Education. Opetusaiheisessa paneelissa mukana on myös opetusministeri, arkkitehti ja entinen Pallasmaan oppilas Anders Adlercreuz.

Media on tervetullut seuraamaan seminaaria paikan päällä. Tapahtuma järjestetään Aalto-yliopiston A-salissa Otaniemessä klo 13–18. Ohjelma jatkuu juhlatilaisuudella Otaniemessä klo 18–22.

Tilaisuutta on mahdollista seurata rekisteröitymällä myös verkossa:

Tapahtuman ohjelma ja rekisteröityminen