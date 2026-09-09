Keski-Suomen hyvinvointialueen hyvinvoinnin ja terveyden lautakunnan päätöksiä 9.9.2026 kokouksesta

Lautakunta päätti nimetä uudeksi varajäseneksi Miika Hämysen Keski-Suomen hyvinvointialueen nuorisovaltuustoon.

Keski-Suomen hyvinvointialueen hyvinvoinnin ja terveyden lautakunta hyväksyi asiat kokouksessaan esityslistan mukaisesti, lukuun ottamatta seuraavia asioita:

§ 56 Kinkomaan nuorisokodin hankesuunnitelma, jossa esittelijä teki kokouksessa seuraavan muutetun päätösehdotuksen, joka hyväksyttiin.



Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunta antaa lausuntonsa Kinkomaan nuorisokodin hankesuunnitelmasta ja lähettää sen aluehallituksen käsiteltäväksi sillä muutoksella, että lausuntoon lisätään seuraava maininta: ”Lotilan määräaikaisen vuokrasopimuksen päättymiseen saakka kustannukset on katettava talousarvion määrärahoista.”

§ 57 Asumispäivystyksen tuotantotavan muutos, jossa esittelijä teki kokouksessa seuraavan muutetun päätösehdotuksen, joka hyväksyttiin.

Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunta

1) puoltaa asumispäivystyksen tuotantotavan muutosta esittelytekstin mukaisesti ja

2) antaa liitteen mukaisen lausunnon aluehallitukselle, sillä muutoksella, että lausuntoon lisätään seuraava maininta: "tuotantotavan muutoksen vaikutuksista tehdään vuoden 2027 aikana vaikutusten arviointi talouden, henkilöstön, asiakkaiden ja turvallisuuden osalta”.

§ 58 Perhe- ja sosiaalipalveluiden toimipistemuutokset, jossa Mervi Viiru teki kokouksessa seuraavan muutetun päätösehdotuksen, joka hyväksyttiin yksimielisesti.

Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunta merkitsi tiedoksi Perhe- ja sosiaalipalveluissa tehdyt toimitilamuutokset ja antoi niistä sekä Laukaan Kantolantie 10 toimipisteen suunnitellusta lakkauttamisesta liitteen mukaisen arvion sillä muutoksella, että arvion ensimmäiseen kappale muutetaan kuulumaan seuraavasti: "Lautakunta toteaa, että toimipisteiden muutosten tavoitteena on turvata asiakkaiden palveluiden saatavuus liikkuvien palveluiden, lähitapaamisten, yhteiskäyttötilojen ja digiasioinnin avulla. Lautakunta kuitenkin korostaa, että muutosten vaikutuksia palveluiden tosiasialliseen saatavuuteen ja saavutettavuuteen tulee seurata systemaattisesti ja arvioida erityisesti niiden asiakasryhmien osalta, jotka tarvitsevat kasvokkaista palvelua tai joilla on rajoitteita digitaalisten palvelujen käytössä."

Lautakunta käsitteli myös lisälistan asiaa §:n 64 Sote-järjestötoiminnan sekä järjestöjen tekemän terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyön kehittämiseksi haettava STM:n valtionavustuksen painopisteet.

Esittelijä teki kokouksessa seuraavan muutetun päätösehdotuksen, joka hyväksyttiin.

Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunta

1) hyväksyy järjestöille avattavan valtionavustuksen haun Keski-Suomen painopisteet sekä

2) antaa strategiajohtajalle valtuudet avata valtionavustushaun.

Esityslista ja pöytäkirja

Lautakuntien kokouksien esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät liitteineen lautakunnat-verkkosivulta.

Kokouksen pöytäkirja julkaistaan hyvaks.fi-verkkosivuilla heti, kun se on tarkastettu.

Huomaattehan, että päätöstiedotteen sanamuodot eivät välttämättä ole täysin samat, kuin ne lopullisessa pöytäkirjassa ovat. Asiasisältö on kuitenkin sama.

3.9.2026 julkaistu ennakkotiedote: Hyvinvointialueen lautakunnat käsittelevät 9.9. toiminnallista yhdenvertaisuus-​ ja tasa-​arvosuunnitelmaa