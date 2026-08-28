Talentia: Hallitus jatkaa sosiaalihuollon säästöjä ja siirtää sosiaalihuoltolakiin sidottua tutkimusrahoitusta muualle
2.9.2026 12:26:05 EEST | Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry | Tiedote
Orpon hallitus päätti budjettiriihessä siirtää vuonna 2026 käyttämättä jääneet neljä miljoonaa euroa sosiaalityön tutkimusrahoitusta Suomen Akatemialle. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia pitää päätöstä vääränä.
Sosiaalityön tutkimuksen valtionrahoituksen (VTR) momentin käyttötarkoitus on lainsäädännöllisesti sidottu sosiaalihuoltolakiin ja siinä säädettyyn yliopistotasoisen sosiaalityön tutkimuksen rahoitukseen.
Sosiaalityön yliopistotasoiseen tutkimukseen oli vuodelle 2026 varattu kahdeksan miljoonaa euroa. Elinkeinoministeri Wille Rydman päätti kesäkuussa myöntää avustuksia vain noin neljän miljoonan euron edestä, vaikka sosiaali- ja terveysministeriön asiantuntijavalmistelussa rahoitusta oli esitetty vertaisarvioiduille tutkimushankkeille jaettavaksi noin puolet enemmän.
– Budjettiriihen päätös vahvistaa, ettei kyse ollut siitä, etteikö valtiolla olisi varaa käyttää näitä neljää miljoonaa euroa tutkimukseen. Rahat käytetään tutkimukseen joka tapauksessa, mutta ne päätettiin ottaa pois juuri sosiaalityön tutkimukselta. Tätä on hyvin vaikea perustella, sanoo Talentian yhteiskuntavaikuttamisen johtaja Jenny Suominen.
Sosiaalityön tutkimusta tarvitaan vaikuttavampien palvelujen kehittämiseen
Talentia pitää sosiaalityön tutkimusrahoituksen vähentämistä erityisen ristiriitaisena tilanteessa, jossa hallitus samaan aikaan kasvattaa tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoitusta. Valtion T&K-rahoitus nousee vuonna 2027 noin 3,4 miljardiin euroon.
– Sosiaalihuollolta vaaditaan jatkuvasti parempaa vaikuttavuutta ja kustannustehokkuutta. Samaan aikaan juuri sitä tutkimusta, jolla vaikuttavia toimintatapoja voidaan tunnistaa ja kehittää, jätetään rahoittamatta. Sosiaalihuoltoa ei voida kehittää pelkästään säästämällä – tarvitaan tietoa siitä, mikä toimii, Suominen sanoo.
Talentia on esittänyt sosiaalihuollon pysyvän tutkimus- ja kehittämisrakenteen rakentamista. Tavoitteena on tuoda tutkimus ja sosiaalihuollon arjen työ nykyistä tiiviimmin yhteen sekä varmistaa, että palvelujen kehittäminen perustuu tutkittuun tietoon niiden vaikuttavuudesta.
– Hallitus kasvattaa Suomen T&K-panostuksia, mutta sosiaalihuolto jää tästä kehityksestä sivuun. Tarvitsemme sosiaalihuoltoon pysyvän T&K-rakenteen ja riittävän tutkimusrahoituksen. Tutkimuksen ja arjen työn yhteistyö tekee sosiaalihuollosta vaikuttavampaa, oikeudenmukaisempaa ja taloudellisesti kestävämpää, Suominen sanoo.
Hyvinvointialueiden rahoitus ei poista säästöpaineita
Budjettiriihen päätökset eivät poista hyvinvointialueiden tiukkaa taloustilannetta. Hyvinvointialueiden yleiskatteinen rahoitus on vuonna 2027 noin 27,6 miljardia euroa. Nimellisesti rahoitus kasvaa noin 360 miljoonaa euroa, mutta samaan aikaan rahoitusta pienentävät muun muassa jälkikäteistarkistus, palvelutarpeen kasvun huomioimisen alentaminen sekä sosiaalihuoltolain muutoksilla tavoiteltavat säästöt.
Talentia muistuttaa, että jatkuva talouspaine näkyy hyvinvointialueilla henkilöstössä ja palvelujen saatavuudessa.
– Sosiaalihuollossa ei ole varaa siihen, että säästöjä tehdään henkilöstön työkuormaa kasvattamalla tai ennaltaehkäiseviä palveluja heikentämällä. Hallituksen on arvioitava hyvinvointialueiden rahoituksen riittävyyttä suhteessa niiden lakisääteisiin tehtäviin, Suominen sanoo.
25 miljoonan euron järjestörahoitus ei korvaa STEA-leikkauksia
Talentia on vakavasti huolissaan STEA-avustusten tason leikkaantumisesta 84 miljoonalla eurolla eli noin kolmanneksella. Hallituksen päättämä 25 miljoonan euron määräaikainen rahoitus hyvinvointialueiden ja järjestöjen yhteiseen toimintaan ei korvaa avustustason leikkausta.
– On ristiriitaista leikata voimakkaasti valtakunnallisesta ja vakiintuneesta STEA-avustusjärjestelmästä ja rakentaa samalla sen rinnalle uusia alueellisia rahoitusjärjestelyjä. Järjestöjen ennaltaehkäisevä ja matalan kynnyksen työ vähentää raskaampien julkisten palvelujen tarvetta. STEA-leikkauksia on kohtuullistettava ja järjestöjen pitkäjänteisen työn edellytykset turvattava, Suominen sanoo.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jenny SuominenYhteiskuntavaikuttamisen johtajaPuh:09 3158 6021jenny.suominen@talentia.fi
Tietoja julkaisijasta
Akavalainen 27 000 jäsenen Talentia edustaa laillistettuja sosiaalihuollon ammattihenkilöitä, joita ovat yliopistotutkinnon suorittaneet sosiaalityöntekijät sekä ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet sosionomit, geronomit ja kuntoutuksen ohjaajat. Talentian jäsenet työskentelevät hyvinvointialueilla, kunnissa, yksityisellä sosiaalipalvelu- ja varhaiskasvatusalalla sekä valtiolla.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry
Talentia: Säästöpaineet eivät saa ratkaista teknologian käyttöä sosiaalihuollossa28.8.2026 08:52:42 EEST | Tiedote
Sosiaalihuollossa teknologian hyödyntämisen lähtökohtana on oltava asiakkaan tarve, palvelujen laatu ja asiakasturvallisuus, eivät ennalta asetetut säästötavoitteet, painottaa Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia.
Talentia: Sosiaalihuolto ei kestä enää yhtäkään leikkausta24.8.2026 07:15:00 EEST | Tiedote
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia vaatii hallitusta peruuttamaan sosiaalihuoltoon vuodelle 2027 kohdistuvan 55 miljoonan euron säästön ja vetämään sosiaalihuoltolain esityksen takaisin. Myös sote-järjestöjen 50 miljoonan euron lisäleikkaus on peruttava.
Talentia lakiesityksestä: Sosionomi (YAMK) on koulutettu johtamaan päiväkotia21.8.2026 10:48:32 EEST | Tiedote
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia kannattaa hallituksen esitystä, jonka mukaan sosionomi (YAMK) -tutkinnon suorittaneet varhaiskasvatuksen opettajat tai varhaiskasvatuksen sosionomit voisivat saada kelpoisuuden päiväkodin johtajan tehtävään. Talentian mukaan kelpoisuutta ei kuitenkaan tule sitoa 60 opintopisteen kasvatustieteen lisäopintoihin.
Talentia: Sosiaalihuollon ammattihenkilölain uudistus voi vaarantaa asiakasturvallisuuden17.8.2026 08:37:31 EEST | Tiedote
Hallitus valmistelee sosiaalihuollon ammattihenkilölakiin muutoksia. Lakiesityksessä ehdotetaan, että sosiaalihuollon ammattilaiset voisivat nykyistä laajemmin toimia toistensa tehtävissä. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian mukaan esityksen vaikutuksia asiakasturvallisuuteen ei kuitenkaan ole arvioitu riittävästi.
Talentia: Alle 15-vuotiaiden säilöönoton laajentaminen on väärä ratkaisu – lastensuojelua vahvistettava8.7.2026 07:52:00 EEST | Tiedote
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia vastustaa hallituksen esitystä, joka sallisi alle 15-vuotiaan rikoksesta epäillyn säilöönoton poliisin tiloissa jopa 72 tunniksi esitutkinnan turvaamiseksi. Esitys vaarantaa lasten oikeudet eikä ratkaise nuorisorikollisuuden juurisyitä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme