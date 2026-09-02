Liikenne palaa Malminkartanon juna-asemalle 7.9. – perusparannustyöt jatkuvat
2.9.2026 12:39:13 EEST | Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy | Tiedote
Junaliikenne palaa Malminkartanoon maanantaina 7.9. harvennetulla vuorovälillä ja vain raiteella 1 sunnuntaihin 4.10. asti. Molemmat laiturit saadaan matkustajakäyttöön 5.10. alkaen, jolloin myös liikenne palautuu normaaliksi.
Kaikilla kolmella juna-asemalla perusparannustyöt jatkuvat, ja siksi esimerkiksi laiturialueilla on oltava erityisen varovainen.
Ylikulkusilta Kannelmäessä otetaan käyttöön alkuvuodesta 2027 ja viimeistelytyöt jatkuvat jonkin aikaa sillan käyttöönoton jälkeen. Pohjois-Haagassa asemalaituri valmistuu lokakuun lopussa. Asemarakennus valmistuu vaiheittain viimeistään toukokuussa 2027. Työt eivät vaikuta matkustajaliikenteeseen.
Lue lisää Pohjois-Haagan ja Kannelmäen perusparannuksista: Pohjois-Haagan ja Kannelmäen juna-asemien perusparannukset etenevät aikataulussa
Malminkartanon rautatieaseman tunnelissa on tehty betoni- ja kalliokorjauksia. Penkit, roska-astiat, kallioleikkaukset, istutukset ja laiturialueen tunnelin ulkopuolinen valaistus on uusittu. Tunnelin sisäistä valaistusta on muutettu EU-säädösten mukaiseksi. Lisäksi aseman esteettömyyttä on parannettu ja värimaailmaa vaalennettu.
Syksyn ja talven aikana tehdään vielä teknisiä asennuksia, jotka eivät vaikuta liikennöintiin. Lopullisesti Malminkartanon juna-asema on valmis, kun uudet graffitiseinämaalaukset valmistuvat keväällä 2027. Vanha asemarakennus puretaan erillisenä hankkeena myös keväällä 2027.
Yhteyshenkilöt
Antti NousiainenKaupunkiliikenne Oy, omaisuudenhallintayksikön johtajaPuh:040 579 6074antti.nousiainen@kaupunkiliikenne.fi
Me Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:ssä mahdollistamme pääkaupunkiseudun kestävän kasvun rakentamalla tulevaisuuden raideverkostokaupunkia ja pitämällä sen liikkeessä. Vastaamme joukkoliikenneinfran rakentamisesta sekä metrojunien ja raitiovaunujen liikennöinnistä, kunnossapidosta ja kehittämisestä laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Järjestämme kaupunkipyöräpalvelun ja liikennöimme Suomenlinnan lauttoja tytäryhtiömme kautta. Kannamme vastuun koko toimintamme elinkaaren päästöistä ja teemme valintoja, jotka muuttavat koko alan toimintaa, koska haluamme olla kestävien kaupunkien paras liikuttaja ja kehittäjä ̶ nyt ja tulevaisuudessa.
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