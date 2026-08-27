Jätevesitutkimus: alfa-PVP:n käyttö vakiintunut, kokaiini edelleen nousussa
3.9.2026 00:01:00 EEST | Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL | Tiedote
Alfa-PVP:n käyttö keskittyy edelleen voimakkaasti Etelä- ja Länsi-Suomeen, etenkin pääkaupunkiseudulle. Käytön lisääntyminen on taittunut, mutta käyttömäärät näyttävät vakiintuneen varsin suuriksi. Kokaiinia käytetään aiempaa enemmän lähes koko Suomessa, osoittaa THL:n tuore jätevesitutkimus. Tulokset tarjoavat näkymän huumeiden käyttöön sekä valtakunnallisesti että paikallisesti 32 kaupungissa eri puolilla Suomea.
”Alfa-PVP:n käytön viime vuosien kasvu on monin paikoin taittunut, mutta käyttömäärät ovat edelleen korkealla tasolla etenkin pääkaupunkiseudulla ja sen ympäristössä. Käyttö keskittyy voimakkaasti Etelä- ja Länsi-Suomeen. Sen sijaan useissa Pohjois- ja Itä-Suomen kaupungeissa alfa-PVP:tä havaittiin vain pieniä määriä satunnaisesti tai ei lainkaan”, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) oikeustoksikologian tiimipäällikkö Teemu Gunnar arvioi.
Suurimpien Etelä- ja Länsi-Suomen kaupunkien lisäksi alfa-PVP:tä esiintyi jätevesitutkimuksissa säännöllisesti jokaisena viikonpäivänä Salossa, Vihdissä, Hämeenlinnassa, Jyväskylässä, Porvoossa, Nokialla, Lahdessa, Porissa, Huittisissa, Mikkelissä ja Joensuussa. Useissa Itä- ja Pohjois-Suomen kaupungeissa ainetta ei sen sijaan todettu mitattavia määriä.
Alfa-PVP:n, kuten muidenkin muuntohuumeiden, käytössä on jätevesiseurannan perusteella tyypillistä, että ajalliset ja alueelliset käytön vaihtelut ovat suurempia kuin perinteisemmillä huumausaineilla.
Alfa-PVP on yleisin ja pisimpään laajalti päihdekäytössä esiintynyt uusi psykoaktiivinen aine Suomessa. Alfa-PVP luokiteltiin huumausaineeksi Suomessa vuoden 2013 lopussa.
Kokaiinin käyttö on kasvanut jo yli vuosikymmenen – amfetamiinin käyttö pysynyt vakaana ja ekstaasin vähentynyt
Kokaiinin käyttö on edelleen lisääntynyt lähes koko maassa. Eniten kokaiinia käytetään eteläisen Suomen suurissa kaupungeissa.
Amfetamiini on eniten käytetty stimulanttihuume valtaosassa maata. Keskimääräisesti amfetamiinin käyttömäärät ovat pysyneet varsin tasaisina viime vuosina. MDMA:n eli ekstaasin käyttö on vähentynyt.
”Kokaiinin käyttö on lisääntynyt Suomessa koko mittaushistorian ajan, eli vuodesta 2012 lähtien, ja kasvu on jatkunut voimakkaana. Pääkaupunkiseudulla käyttöä on edelleen eniten, mutta suurimmat muutokset nähdään nyt muualla Suomessa. Samaan aikaan ekstaasin käyttö näyttäisi vähenevän. Amfetamiinia käytetään edelleen varsin tasaisesti ympäri maata, eikä sen käytössä keskimäärin ole havaittu dramaattisia muutoksia viime vuosina”, sanoo THL:n kehittämispäällikkö Aino Kankaanpää.
Metamfetamiinin käyttö on edelleen keskimäärin vähäistä.
Huumeiden jätevesitutkimusten tulokset liitteenä:
- 32 jätevedenpuhdistamon seuranta
- Helsingin Viikinmäen jatkuva seuranta
- Tampereen Viinikanlahden / Sulkavuoren jatkuva seuranta
- Turun Kakolanmäen jatkuva seuranta
- Alfa-PVP:n käyttö suurimmissa kaupungeissa
- Alfa-PVP:n käyttö alueellisesti Suomessa.
Nyt julkaistut huumeiden laajan valtakunnallisen jätevesitutkimuksen tulokset ovat maaliskuun keräysjaksolta vuonna 2026 32 kaupungissa lähialueineen. Lisäksi suurimmista kaupungeista (Helsinki, Turku, Tampere) on julkaistu jatkuvan jätevesiseurannan tulokset kuluvan vuoden kesäkuun loppuun saakka.
Jatkuvan jätevesitutkimuksen näytteet kerätään Helsingistä, Tampereelta ja Turusta sunnuntai- ja maanantaiaamun välisenä aikana, joten tulokset kuvaavat erityisesti huumeiden viikonloppukäyttöä. Valtakunnallisen keräyksen tulokset kuvastavat kaikista viikonpäivistä laskettua keskimääräistä käyttöä.
Laaja tutkimus kattaa noin 65 prosenttia Suomen väestöstä.
Lisätietoja
Huumeet – Väestötason käyttö alueittain (sivu päivittyy 3.9. noin klo 8)
Suurin osa huumekuolemista on estettävissä
Yhteystiedot
Teemu Gunnar
tiimipäällikkö, johtava asiantuntija
THL
puh. 029 524 8425
etunimi.sukunimi@thl.fi
Aino Kankaanpää
kehittämispäällikkö
THL
puh. 029 524 8427
etunimi.sukunimi@thl.fi
Liitteet
- Tampere Sulkavuori reaaliaikainen perusdata 20260831.xlsx
- PVP-jäämät kevät 2026.xlsx
- Turku Kakolanmäki reaaliaikainen perusdata 20260827.xlsx
- Helsinki Viikinmaki reaaliaikainen perusdata 20260827.xlsx
- Huumeiden jätevesitutkimus 32 jätevedenpuhdistamoa 20260827.xlsx
- Tampere Viinikanlahti reaaliaikainen perusdata 20260324.xlsx
Tietoa julkaisijasta
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on asiantuntija- ja tutkimuslaitos. Tuotamme tietoa, työkaluja ja ratkaisuja terveys- ja hyvinvointialan päätöksenteon ja toiminnan tueksi. Teemme kansainvälisesti ja kansallisesti arvokasta tutkimusta ja sovellamme sitä suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuuden rakentamiseen.
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