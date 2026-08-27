Jätevesitutkimus: alfa-PVP:n käyttö vakiintunut, kokaiini edelleen nousussa

”Alfa-PVP:n käytön viime vuosien kasvu on monin paikoin taittunut, mutta käyttömäärät ovat edelleen korkealla tasolla etenkin pääkaupunkiseudulla ja sen ympäristössä. Käyttö keskittyy voimakkaasti Etelä- ja Länsi-Suomeen. Sen sijaan useissa Pohjois- ja Itä-Suomen kaupungeissa alfa-PVP:tä havaittiin vain pieniä määriä satunnaisesti tai ei lainkaan”, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) oikeustoksikologian tiimipäällikkö Teemu Gunnar arvioi.

Suurimpien Etelä- ja Länsi-Suomen kaupunkien lisäksi alfa-PVP:tä esiintyi jätevesitutkimuksissa säännöllisesti jokaisena viikonpäivänä Salossa, Vihdissä, Hämeenlinnassa, Jyväskylässä, Porvoossa, Nokialla, Lahdessa, Porissa, Huittisissa, Mikkelissä ja Joensuussa. Useissa Itä- ja Pohjois-Suomen kaupungeissa ainetta ei sen sijaan todettu mitattavia määriä.

Alfa-PVP:n, kuten muidenkin muuntohuumeiden, käytössä on jätevesiseurannan perusteella tyypillistä, että ajalliset ja alueelliset käytön vaihtelut ovat suurempia kuin perinteisemmillä huumausaineilla.

Alfa-PVP on yleisin ja pisimpään laajalti päihdekäytössä esiintynyt uusi psykoaktiivinen aine Suomessa. Alfa-PVP luokiteltiin huumausaineeksi Suomessa vuoden 2013 lopussa.

Kokaiinin käyttö on kasvanut jo yli vuosikymmenen – amfetamiinin käyttö pysynyt vakaana ja ekstaasin vähentynyt

Kokaiinin käyttö on edelleen lisääntynyt lähes koko maassa. Eniten kokaiinia käytetään eteläisen Suomen suurissa kaupungeissa.

Amfetamiini on eniten käytetty stimulanttihuume valtaosassa maata. Keskimääräisesti amfetamiinin käyttömäärät ovat pysyneet varsin tasaisina viime vuosina. MDMA:n eli ekstaasin käyttö on vähentynyt.

”Kokaiinin käyttö on lisääntynyt Suomessa koko mittaushistorian ajan, eli vuodesta 2012 lähtien, ja kasvu on jatkunut voimakkaana. Pääkaupunkiseudulla käyttöä on edelleen eniten, mutta suurimmat muutokset nähdään nyt muualla Suomessa. Samaan aikaan ekstaasin käyttö näyttäisi vähenevän. Amfetamiinia käytetään edelleen varsin tasaisesti ympäri maata, eikä sen käytössä keskimäärin ole havaittu dramaattisia muutoksia viime vuosina”, sanoo THL:n kehittämispäällikkö Aino Kankaanpää.

Metamfetamiinin käyttö on edelleen keskimäärin vähäistä.

Huumeiden jätevesitutkimusten tulokset liitteenä:

32 jätevedenpuhdistamon seuranta

Helsingin Viikinmäen jatkuva seuranta

Tampereen Viinikanlahden / Sulkavuoren jatkuva seuranta

Turun Kakolanmäen jatkuva seuranta

Alfa-PVP:n käyttö suurimmissa kaupungeissa

Alfa-PVP:n käyttö alueellisesti Suomessa.



Nyt julkaistut huumeiden laajan valtakunnallisen jätevesitutkimuksen tulokset ovat maaliskuun keräysjaksolta vuonna 2026 32 kaupungissa lähialueineen. Lisäksi suurimmista kaupungeista (Helsinki, Turku, Tampere) on julkaistu jatkuvan jätevesiseurannan tulokset kuluvan vuoden kesäkuun loppuun saakka.

Jatkuvan jätevesitutkimuksen näytteet kerätään Helsingistä, Tampereelta ja Turusta sunnuntai- ja maanantaiaamun välisenä aikana, joten tulokset kuvaavat erityisesti huumeiden viikonloppukäyttöä. Valtakunnallisen keräyksen tulokset kuvastavat kaikista viikonpäivistä laskettua keskimääräistä käyttöä.

Laaja tutkimus kattaa noin 65 prosenttia Suomen väestöstä.

Lisätietoja

Huumeet – Väestötason käyttö alueittain (sivu päivittyy 3.9. noin klo 8)

Suurin osa huumekuolemista on estettävissä

Yhteystiedot

Teemu Gunnar

tiimipäällikkö, johtava asiantuntija

THL

puh. 029 524 8425

etunimi.sukunimi@thl.fi

Aino Kankaanpää

kehittämispäällikkö

THL

puh. 029 524 8427

etunimi.sukunimi@thl.fi