Yhteensä 713 tuntia ja 15 minuuttia – Kalle Päätalon Iijoki-sarja Toni Kamulan lukemina äänikirjoina on valmistunut

ENNAKKOTIEDOTE: Säyseimmilläänkin suurta draamaa – Laura Frimanin Uusi perhe eli miten päädyin elämäni hulluimpaan sekkailuun (Gummerus) ilmestyy Kansainvälisenä uusperheiden päivänä 16.9. 25.8.2026 08:03:00 EEST | Tiedote

Kun toimittaja, kirjailija Laura Friman erosi lastensa isästä seitsemän vuotta sitten, aikeena ei todellakaan ollut salamarakastuminen ja nelilapsisen uusperheen perustaminen pikavauhdilla. Niin siinä kuitenkin kävi. Tuli äkkinäisiä muuttoja ja omaperäisiä tilanjakoratkaisuja, tuli kriisitilanteita ja kasvatusperiaateneuvotteluja, tuli sisäpiirin huumoria ja uusia perinteitä. Ennen kaikkea tuli uusi perhe, jolla on ikioma dynamiikkansa ja oma tapansa rakastaa ja välittää. Uusi perhe eli miten päädyin elämäni hulluimpaan seikkailuun (Gummerus) ilmestyy Kansainvälisenä uusperheiden päivänä 16.9.