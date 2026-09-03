Apotin omistajien tilaama arvio on valmistunut: arvioijat suosittelevat järjestelmän käytön tehostamista ja yhteistä kehittämistä
3.9.2026 13:00:00 EEST | Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia | Tiedote
HUS-yhtymän, Helsingin kaupungin sekä Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen tilaama riippumaton arvio asiakas- ja potilastietojärjestelmän tulevaisuuden vaihtoehdoista on valmistunut. Ensisijaiseksi etenemisvaihtoehdoksi suositellaan Apotti-järjestelmän yhteistä kehittämistä, käytön tehostamista ja Oy Apotti Ab:n toiminnan kehittämistä nykyisessä yhteisomistuksessa.
Arvioinnin tavoitteena oli tuottaa päätöksenteon tueksi kokonaiskuva siitä, millainen ratkaisu vastaisi parhaiten organisaatioiden tulevaisuuden tarpeisiin ja millaisia hyötyjä mahdollisesta yhteisestä järjestelmäpalvelusta voisi olla omistajille, sote-ammattilaisille ja asiakkaille.
Apotti-järjestelmä on ollut omistajaorganisaatioiden käytössä useita vuosia. Vastuulliseen omistajaohjaukseen kuuluu, että käytössä olevia ratkaisuja ja niiden vaihtoehtoja arvioidaan säännöllisesti.
Selvityksessä arvioitiin useaa eri etenemisvaihtoehtoa
Arviointi tilattiin liikkeenjohdon ja teknologian konsultointiyritys BearingPoint Oy:ltä. Selvityksessä tunnistettiin useita mahdollisia etenemisvaihtoehtoja, joita verrattiin asiakkaille, potilaille, omistajille ja järjestelmän käyttäjille tuotetun arvon, kustannusten, toteutusaikataulun sekä riskien näkökulmista.
Selvityksessä arvioitiin seuraavia vaihtoehtoja.
- Jatketaan nykyisellä asiakas- ja potilastietojärjestelmäratkaisulla nykyisessä toimintamallissa.
- Jatketaan nykyisellä ratkaisulla, mutta omistajat käynnistävät yhteisen tehostamis- ja kehittämisohjelman järjestelmän ja sen käytön parantamiseksi.
- Osa omistajista jatkaa nykyisellä ratkaisulla ja osa siirtyy muihin ratkaisuihin.
- Nykyinen järjestelmäratkaisu korvataan muulla markkinoilla olevalla asiakas- ja potilastietojärjestelmällä.
Arvioijat suosittelevat Apotin käytön tehostamista ja yhteistä kehittämistä
Arvioijat eivät suosittele nykyisen toimintamallin jatkamista sellaisenaan. Sen sijaan he suosittelevat Apotti-järjestelmän käytön tehostamista, järjestelmän yhteistä kehittämistä ja Oy Apotti Ab:n toiminnan kehittämistä nykyisessä yhteisomistuksessa.
Vaikka mikään tarkastelluista vaihtoehdoista ei ollut paras kaikilla arviointikriteereillä, suositeltu vaihtoehto tarjoaa arvioijien mukaan parhaan kokonaisuuden järjestelmän tuottaman arvon, kustannusten, toteutusnopeuden ja riskien näkökulmasta.
Arvioinnin mukaan Apotin ominaisuuksia ei tällä hetkellä hyödynnetä täysimääräisesti. Arvioijat suosittelevat omistajille yhteistä 1–2 vuoden kehittämis- ja tehostamisohjelmaa, jossa parannettaisiin järjestelmän käytettävyyttä, hyödynnettäisiin sen ominaisuuksia nykyistä laajemmin sekä vahvistettaisiin järjestelmän tukea ammattilaisten työlle, työnkuluille ja toiminnan ohjaukselle.
Samalla kehitettäisiin Oy Apotti Ab:n toimintatapoja, johtamista, kustannustehokkuutta ja yhteistyötä omistajien kanssa. Tavoitteena on, että yhtiö pystyy tukemaan järjestelmän kehittämistä nykyistä tehokkaammin ja että järjestelmästä saadaan enemmän hyötyä käyttäjille ja omistajille. Oy Apotti Ab on jo aloittanut toimintansa kehittämisen uuden johdon ja hallituksen johdolla.
Suositellussa vaihtoehdossa omistajien yhteiset asiakas- ja potilastiedot sekä yhteiseen järjestelmään perustuvat mittakaavaedut säilyisivät. Samalla vältettäisiin kokonaan uuden järjestelmän hankintaan ja käyttöönottoon liittyviä kustannuksia ja riskejä.
Miten tästä eteenpäin?
HUSin yhtymähallitus ja Helsingin kaupunginhallitus käsittelevät arvioinnin tuloksia tiedoksi-asiana 7.9.2026 ja Vantaan ja Keravan aluehallitus 8.9.2026.
Arvioinnin pohjalta tehtävät jatkotoimet edellyttävät omistajaorganisaatioilta tiivistä yhteistyötä, pitkäjänteistä valmistelua ja vaiheittaista toteutusta. Apotti-järjestelmän käyttö jatkuu normaalisti.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
HUS: Lauri Tanner, hallintojohtaja, lauri.tanner@hus.fi, p. 050 438 3602
Helsingin kaupunki: Atte Malmström, konserniohjauksen johtaja, atte.malmstrom@hel.fi, p. 09 310 25472
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue: Mikko Hokkanen, konsernipalvelujen toimialajohtaja, mikko.hokkanen@vakehyva.fi, p. 040 612 0303
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