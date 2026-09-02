Tohmajärvelle tärähti Kenosta 200 000 euron voitto
2.9.2026 13:16:19 EEST | Veikkaus Oy | Tiedote
Tohmajärvellä pelattiin onnekas Keno-rivi. Nettipelaaja voitti 200 000 euron suurvoiton.
Kenon viime lauantain päiväarvonta toi 200 000 euron voiton tohmajärveläiselle pelaajalle. Kymppitason voitto tuli yhden euron panoksella, kun pelaajan rivin kaikki 10 numeroa osuivat kohdalleen. Tohmajärveläinen pelaaja oli pelannut onnekkaan rivinsä veikkaus.fi:ssä.
- Suuret onnittelut tohmajärveläiselle pelaajalle! Tämä Kenon 200 000 euron voitto oli samalla suurin Pohjois-Karjalaan osunut voitto tänä vuonna. Nähtäväksi jää, menevätkö ennätykset uusiksi loppuvuoden aikana koko maakunnan osalta, sanoo Veikkauksen senior viestintäasiantuntija Minna Sundholm.
|Pohjois-Karjalaan tänä vuonna osuneet suurvoitot
|Kunta
|Vuosi
|Kierros
|Myyntipaikka
|Peli
|Voittosumma
|Tohmajärvi
|2026
|35
|veikkaus.fi
|Keno
|200 000 €
|Lieksa
|2026
|24
|veikkaus.fi
|Lotto
|160 972 €
|Rääkkylä
|2026
|1
|veikkaus.fi
|Synttärit
|150 000 €
|Ilomantsi
|2026
|4
|veikkaus.fi
|Kaikki tai ei mitään
|125 000 €
|Joensuu
|2026
|5
|S-market Joensuu Karsikko
|Keno
|100 000 €
|Outokumpu
|2026
|24
|veikkaus.fi
|Eurojackpot
|50 298 €
|Kontiolahti
|2026
|21
|veikkaus.fi
|Lotto
|47 971 €
|Lieksa
|2026
|7
|K-Citymarket Lieksa
|Vakio
|37 259 €
|Joensuu
|2026
|21
|veikkaus.fi
|Keno
|25 000 €
|Joensuu
|2026
|18
|veikkaus.fi
|Vakio
|23 786 €
|Joensuu
|2026
|9
|veikkaus.fi
|Lotto
|22 549 €
|Ilomantsi
|2026
|10
|Neste Ilomantsi
|Jokeri
|20 000 €
|Joensuu
|2026
|18
|Prisma Joensuu
|Jokeri
|20 000 €
|Joensuu
|2026
|23
|veikkaus.fi
|Jokeri
|20 000 €
|Joensuu
|2026
|32
|ABC Marjala Joensuu
|Jokeri
|20 000 €
|Juuka
|2026
|30
|veikkaus.fi
|Jokeri
|20 000 €
Kenossa vietetään tällä viikolla korotettujen voittojen viikkoa. 31.8.-6.9. Kenon KunkkuKertoimien voitot maksetaan 30 prosenttia suurempina, jos KunkkuNumero osuu pelattuun riviin. Esimerkiksi Kenon 10-tasolla KunkkuKertoimen täysosuma antaa euron panoksella 650 000 euron voiton, kun se ilman korotusta olisi 500 000 euroa. Korotettuihin voittoihin osallistuminen edellyttää, että peliin on valittu mukaan KunkkuKertoimet. KunkkuKertoimet maksavat peliin valitun panoksen verran.
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