Veikkaus Oy

Tohmajärvelle tärähti Kenosta 200 000 euron voitto

2.9.2026 13:16:19 EEST | Veikkaus Oy | Tiedote

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Tohmajärvellä pelattiin onnekas Keno-rivi. Nettipelaaja voitti 200 000 euron suurvoiton.

Käsi pitelee älypuhelinta, jonka näytöllä on keltaoranssisävyinen Veikkauksen Keno-pelivalikko; taustalla näkyy vaalea verho ja vihreä huonekasvi.
Keno on kolme kertaa päivässä arvottava numeroveikkauspeli. Veikkaus

Kenon viime lauantain päiväarvonta toi 200 000 euron voiton tohmajärveläiselle pelaajalle. Kymppitason voitto tuli yhden euron panoksella, kun pelaajan rivin kaikki 10 numeroa osuivat kohdalleen. Tohmajärveläinen pelaaja oli pelannut onnekkaan rivinsä veikkaus.fi:ssä.

- Suuret onnittelut tohmajärveläiselle pelaajalle! Tämä Kenon 200 000 euron voitto oli samalla suurin Pohjois-Karjalaan osunut voitto tänä vuonna. Nähtäväksi jää, menevätkö ennätykset uusiksi loppuvuoden aikana koko maakunnan osalta, sanoo Veikkauksen senior viestintäasiantuntija Minna Sundholm.

Pohjois-Karjalaan tänä vuonna osuneet suurvoitot
Kunta Vuosi Kierros Myyntipaikka Peli Voittosumma
Tohmajärvi 2026 35 veikkaus.fi Keno 200 000 €
Lieksa 2026 24 veikkaus.fi Lotto 160 972 €
Rääkkylä 2026 1 veikkaus.fi Synttärit 150 000 €
Ilomantsi 2026 4 veikkaus.fi Kaikki tai ei mitään 125 000 €
Joensuu 2026 5 S-market Joensuu Karsikko Keno 100 000 €
Outokumpu 2026 24 veikkaus.fi Eurojackpot 50 298 €
Kontiolahti 2026 21 veikkaus.fi Lotto 47 971 €
Lieksa 2026 7 K-Citymarket Lieksa Vakio  37 259 €
Joensuu 2026 21 veikkaus.fi Keno 25 000 €
Joensuu 2026 18 veikkaus.fi Vakio  23 786 €
Joensuu 2026 9 veikkaus.fi Lotto 22 549 €
Ilomantsi 2026 10 Neste Ilomantsi Jokeri 20 000 €
Joensuu 2026 18 Prisma Joensuu Jokeri 20 000 €
Joensuu 2026 23 veikkaus.fi Jokeri 20 000 €
Joensuu 2026 32 ABC Marjala Joensuu Jokeri 20 000 €
Juuka 2026 30 veikkaus.fi Jokeri 20 000 €

Kenossa vietetään tällä viikolla korotettujen voittojen viikkoa. 31.8.-6.9. Kenon KunkkuKertoimien voitot maksetaan 30 prosenttia suurempina, jos KunkkuNumero osuu pelattuun riviin. Esimerkiksi Kenon 10-tasolla KunkkuKertoimen täysosuma antaa euron panoksella 650 000 euron voiton, kun se ilman korotusta olisi 500 000 euroa. Korotettuihin voittoihin osallistuminen edellyttää, että peliin on valittu mukaan KunkkuKertoimet. KunkkuKertoimet maksavat peliin valitun panoksen verran. 

Avainsanat

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Kuvat

Käsi pitelee älypuhelinta, jonka näytöllä on keltaoranssisävyinen Veikkauksen Keno-pelivalikko; taustalla näkyy vaalea verho ja vihreä huonekasvi.
Keno on kolme kertaa päivässä arvottava numeroveikkauspeli.
Veikkaus
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